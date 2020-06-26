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Принята "Национальная стратегия по правам человека" УЗбекистана. В почка палка - а-я-яй!
09:37 27.06.2020

Принята Национальная стратегия по правам человека
Президент утвердил Национальную стратегию по правам человека. Планируется разработать новые документы, обновить ряд кодексов и принять концепцию социальной защиты населения.
Сегодня, 10:34 Политика
Президент Шавкат Мирзиеев указом от 22 июня утвердил Национальную стратегию Узбекистана по правам человека и "Дорожную карту" по ее реализации.

Проект стратегии был разработан в январе, о ее необходимости президент говорил на собрании, посвященном 27-й годовщине принятия Конституции.

В документе отмечается, что Узбекистан присоединился к более 80 международным документам по правам человека, в том числе 6 основным договорам и 4 факультативным протоколам ООН. Страна регулярно представляет в Совет по правам человека и договорные комитеты ООН национальные доклады по их выполнению.

Основными направлениями работы государственных органов и организаций, которые ответственны за выполнение норм этих документов, определены:

безусловное выполнение национальных планов действий ("дорожных карт"), направленных на реализацию рекомендаций международных организаций по защите прав человека;
выявление, анализ и устранение причин и условий, которые препятствуют выполнению этих рекомендаций, путем совершенствования законодательства;
сотрудничество с Общественной палатой при президенте и институтами гражданского общества.
Палатам Олий Мажлиса рекомендовано образовать Парламентскую комиссию по соблюдению международных обязательств в области прав человека, а также ежеквартально заслушивать отчеты руководителей министерств и ведомств о реализации стратегии и "Дорожной карты".

Указом учрежден нагрудный знак "Инсон хукуклари химояси учун" ("За защиту прав человека"), который будет вручаться ежегодно в Международный день прав человека 10 декабря.

Один раз в два года будет проводиться Самаркандский форум по правам человека с участием представителей международных организаций, специалистов из зарубежных государств и почетных гостей.

"Дорожная карта" по реализации стратегии предусматривает 78 мероприятий по пяти направлениям. В частности, запланирована разработка к 2021 году проекта закона "О чрезвычайном положении". В нем будут прописаны нормы регулирования отношений, которые могут возникнуть при введении ЧП, а также гарантии прав физических и юридических лиц.

Кроме того, намечена разработка проектов законов "Об общественных мероприятиях", "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", "О равном обращении и недискриминации", "О приватизации", "О трудовой миграции" и других.

Также планируется разработать проекты Кодекса о неправительственных организациях, Предпринимательского кодекса, Кодекса здравоохранения и Экологического кодекса, новых редакций Гражданского, Трудового и Жилищного и Уголовно-процессуального кодексов, а также Кодекса об административной ответственности.

В Концепции социальной защиты населения, проект которой должен быть разработан к октябрю 2020 года, предусмотрено введение комплексной системы социальных пособий и расширение поддержки малообеспеченных семей. Планируется установить критерии для определения групп населения с низким уровнем дохода и пересмотреть критерии назначения пенсий, создав открытую и справедливую систему.

"Дорожной картой" также предусмотрена разработка проекта закона о наделении физических и юридических лиц правом внесения вопросов на рассмотрение Конституционного суда. Сейчас такое право имеют только палаты Олий Мажлиса, президент, спикер Законодательной палаты, председатель Сената и ряд других представителей государственной власти.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1593239820
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