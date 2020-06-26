Принята "Национальная стратегия по правам человека" УЗбекистана. В почка палка - а-я-яй!

09:37 27.06.2020

Принята Национальная стратегия по правам человека

Президент утвердил Национальную стратегию по правам человека. Планируется разработать новые документы, обновить ряд кодексов и принять концепцию социальной защиты населения.

Сегодня, 10:34 Политика

Президент Шавкат Мирзиеев указом от 22 июня утвердил Национальную стратегию Узбекистана по правам человека и "Дорожную карту" по ее реализации.



Проект стратегии был разработан в январе, о ее необходимости президент говорил на собрании, посвященном 27-й годовщине принятия Конституции.



В документе отмечается, что Узбекистан присоединился к более 80 международным документам по правам человека, в том числе 6 основным договорам и 4 факультативным протоколам ООН. Страна регулярно представляет в Совет по правам человека и договорные комитеты ООН национальные доклады по их выполнению.



Основными направлениями работы государственных органов и организаций, которые ответственны за выполнение норм этих документов, определены:



безусловное выполнение национальных планов действий ("дорожных карт"), направленных на реализацию рекомендаций международных организаций по защите прав человека;

выявление, анализ и устранение причин и условий, которые препятствуют выполнению этих рекомендаций, путем совершенствования законодательства;

сотрудничество с Общественной палатой при президенте и институтами гражданского общества.

Палатам Олий Мажлиса рекомендовано образовать Парламентскую комиссию по соблюдению международных обязательств в области прав человека, а также ежеквартально заслушивать отчеты руководителей министерств и ведомств о реализации стратегии и "Дорожной карты".



Указом учрежден нагрудный знак "Инсон хукуклари химояси учун" ("За защиту прав человека"), который будет вручаться ежегодно в Международный день прав человека 10 декабря.



Один раз в два года будет проводиться Самаркандский форум по правам человека с участием представителей международных организаций, специалистов из зарубежных государств и почетных гостей.



"Дорожная карта" по реализации стратегии предусматривает 78 мероприятий по пяти направлениям. В частности, запланирована разработка к 2021 году проекта закона "О чрезвычайном положении". В нем будут прописаны нормы регулирования отношений, которые могут возникнуть при введении ЧП, а также гарантии прав физических и юридических лиц.



Кроме того, намечена разработка проектов законов "Об общественных мероприятиях", "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", "О равном обращении и недискриминации", "О приватизации", "О трудовой миграции" и других.



Также планируется разработать проекты Кодекса о неправительственных организациях, Предпринимательского кодекса, Кодекса здравоохранения и Экологического кодекса, новых редакций Гражданского, Трудового и Жилищного и Уголовно-процессуального кодексов, а также Кодекса об административной ответственности.



В Концепции социальной защиты населения, проект которой должен быть разработан к октябрю 2020 года, предусмотрено введение комплексной системы социальных пособий и расширение поддержки малообеспеченных семей. Планируется установить критерии для определения групп населения с низким уровнем дохода и пересмотреть критерии назначения пенсий, создав открытую и справедливую систему.



"Дорожной картой" также предусмотрена разработка проекта закона о наделении физических и юридических лиц правом внесения вопросов на рассмотрение Конституционного суда. Сейчас такое право имеют только палаты Олий Мажлиса, президент, спикер Законодательной палаты, председатель Сената и ряд других представителей государственной власти.