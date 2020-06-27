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Трамп предложит переименовать коронавирус-19 в „Ухань" или „Кунг-флю". Сразу полегчает?
10:36 27.06.2020

Дональд Трамп предложил переименовать коронавирус

Президент США Дональд Трамп предложил дать необычное название коронавирусу. При этом он вновь акцентировал внимание на том, что вспышка инфекции была выявлена в Китае.

"У нас все было хорошо до эпидемии и будет после эпидемии. Я могу дать вирусу 19 имен: „Ухань", „Кунг-флю" (Прим. - грипп). Кто-то называет вирус „китайским гриппом". Но мы станем после пандемии гораздо сильнее, чем когда-либо до этого", - цитирует Трампа ТАСС.

Отмечается, что Трамп несколько раз за митинг упомянул о Китае в контексте коронавируса.

Источник - svpressa.ru
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