В США в уличной перестрелке застрелен афро-рэпер Ху..й (Huey, он же - Лоуренс Фрэнс). Еще один Национальный герой?

10:59 27.06.2020

Рэпер Huey погиб в перестрелке в США

27.06.2020 | 05:03 Прослушать новость



В Соединенных Штатах в результате перестрелки погиб известный рэпер Лоуренс Фрэнс, знакомый слушателям под псевдонимом Huey. Об этом сообщает телеканал Fox2.



По информации канала, 31-летний репер получил смертельное огнестрельное ранение во время конфликта с участием 10 человек. Кроме него оказался ранен 21-летний мужчина.



Музыканта госпитализировали после перестрелки, однако он скончался в больнице, несмотря на усилия врачей.



В настоящее время полиция не задержала участников стрельбы.