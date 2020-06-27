В аппарате КырПрезидента вирус выявлен у 17-ти аппаратчиков (включая руководителя). Обчихали друг дружку

11:12 27.06.2020

В Аппарате президента еще у 9 сотрудников обнаружили коронавирус. Об этом 27 июня сообщила пресс-служба Аппарата президента.



По ее данным, после обнаружения коронавирусной инфекции накануне у 8 сотрудников Аппарата президента все сотрудники сдали анализы.



По их результатам еще у 9 сотрудников, в том числе и у руководителя Аппарата Досалы Эсеналиева, анализы на наличие коронавирусной инфекции подтвердили положительный результат.



Общее количество заболевших сотрудников Аппарата президента на сегодня составило 17 человек.



По данным пресс-службы, все они находятся на изоляции в домашних условиях, получают медицинские консультации и продолжают работать в удаленном режиме. Протекание болезни у всех проходит по-разному, состояние оценивается как удовлетворительное.



Во время пребывания президента Сооронбая Жээнбекова в Москве, 24 июня, коронавирус был выявлен у руководителя отдела внешней политики Данияра Сыдыкова и сотрудника охраны.

Подробнее: zdorovie.akipress.org/news:1628316/?f=cp