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Мятежного ошмякского кыр-депутата Осмоналиева отпустили под домашний арест. До нового гос-переворота?
11:35 27.06.2020

27 июня 2020, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Экс-депутата Каныбека Осмоналиева освободили из СИЗО ГКНБ

Экс-депутата Каныбека Осмоналиева освободили из СИЗО ГКНБ. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Шарабидин Токтосунов.

По его словам, решение принял накануне Первомайский районный суд Бишкека. Каныбек Осмоналиев отпущен под домашний арест по состоянию здоровья.

Отметим, что 23 июня подозреваемый Каныбек Осмоналиев пожаловался на ухудшение здоровья, в связи с чем ему вызвали скорую медицинскую помощь.

Напомним, что после митинга на площади Ала-Тоо в поддержку бывшего депутата парламента Садыра Жапарова ГКНБ задержал экс-депутата ЖК Каныбека Осмоналиева и бывшую судью Анар Дубанаеву. Их подозревают в покушении на насильственный захват власти.

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Источник - 24.kg
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