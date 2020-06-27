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Начинай с начала. В США новый суточный рекорд заражения COVID-19 - 40.780 чел
13:45 27.06.2020

В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом

27 июня 2020, 06:08
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КОРОНАВИРУС США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.

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Отмечается, что всего в стране заразились более 2,47 млн человек. Новый всплеск заболеваемости зафиксировали на этой неделе в таких штатах, как Техас, Флорида, Миссисипи, Миссури, Невада и других.

По словам вице-президента США Майка Пенса, новые вспышки коронавируса произошли в 16 штатах, в остальных регионах ситуация стабильна. Самая тяжелая обстановка, по его словам, во Флориде, Техасе и Аризоне.

При этом Пенс заверил, что в борьбе с вирусом достигнут серьезный прогресс, так как снижается смертность. По его данным, скончались от COVID-19 126 тыс. американцев.

Причиной роста заболеваемости в материале называется частичная отмена введенных ранее карантинных ограничений.

10 июня Пенс заявил, что в США нет всплеска заболеваемости коронавирусом из-за массовых протестов на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда, так как многие американцы якобы пришли на акции в масках и старались соблюдать дистанцию.

Ранее институт систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон спрогнозировал к августу в Соединенных Штатах более 145 тыс. умерших от COVID-19.

Источник - iz.ru
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