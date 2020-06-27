Клоун-давитель Ефремов отрекся от оппозиции

15:34 27.06.2020

Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции



Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном

Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит - нас, людей искусства, деятелей кино. Ведь все мы помним, в каком упадке была культура раньше… Я артист, клоун, а не оппозиционер.

- Михаил Ефремов, актер