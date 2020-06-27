По примеру США из стражей порядка в Германии делают "мальчиков для битья"

16:46 27.06.2020 "Убьем всех неверных": В ответ на угрозы немецкую полицию заставят учить арабский



Сергей Дебрер



Район Марксло (Marxloh) в полумиллионном Дуйсбурге (земля Северный Рейн-Вестфалия) уже многие годы является "горячей точкой" на карте городского Полицайпрезидиума. Давно пустившие здесь корни арабские кланы - в основном, выходцы из Ливана, в том числе курды и палестинцы, - не оставляют попыток сделать этот район своей вотчиной, где не действуют немецкие законы и немецкая полиция.



По данным рейнвестфальского МВД, всего в Дуйсбурге проживает около 2700 членов арабских кланов, из которых около 600 человек только в последние три года совершили по несколько преступлений. Значительная часть кланов осела в Марксло, где они хозяйничают на улицах, "зарабатывая" деньги традиционными мафиозными способами - наркоторговлей, сутенерством, вымогательством, кражами из машин, грабежами и разбоями. Но если прежде все это совершалось ими без явной демонстрации своего "могущества", то теперь игра пошла в открытую.



Как стало известно на прошлой неделе, еще 22 мая в Полицайпрезидиум Дуйсбурга по электронной почте поступило анонимное письмо с предупреждением, что если полицейские не уберутся из Марксло, то их ждет жестокая расправа. Обозначив тему письма как "Аллах акбар", отправитель пишет: "Дуйсбург-Марксло - это наш район. (…) Мы запрещаем всем неверным входить в наш район. У нас действует только радикальный закон шариата. Мы изгоним отсюда или перебьем всех полицейских, журналистов и прочих неверных с помощью оружия. У нас 2000 автоматов АК-47 из Турции и России с достаточным количеством боеприпасов. Аллах акбар, мы убьем всех неверных".



Правоохранителям пока не удалось установить отправителя, но само письмо в прокуратуре и полиции квалифицировали как достаточное основание для возбуждения уголовного дела по факту нарушения общественного порядка путем угрозы совершения тяжкого преступления.



Как указано выше, в Полицайпрезидиум Дуйсбурга письмо поступило 22 мая, став своего рода "ответкой" кланов на задержания полицией 17 и 19 мая двоих ранее неоднократно привлекаемых к ответственности членов этих преступных сообществ (у одного 75 приводов, у другого 42). В обоих случаях задержания сопровождались массовыми нападениями на полицейских с целью отбить соотечественников (так, при задержании одного из упомянутых лиц помешать полиции пыталась толпа из 200 молодых арабов).



"Преступная деятельность и впечатляющие публичные выступления семейных кланов создают все больше проблем не только полиции, но и коммунальным службам, и различным подразделениям государственного сектора. Население же воспринимает деятельность членов этих кланов как угрозу своему существованию", - так в прошлую среду, 17 июня, прокомментировала майские события в Дуйсбурге медиакомпания Deutsche Welle.



В этот же день глава МВД Северного Рейна-Вестфалии Герберт Ройль объявил о введении в Дуйсбурге "режима нулевой толерантности к кланам". Как заявил министр, "Жестоко ошибаются те, кто думает, что нас остановят подобные угрозы. Полиция будет присутствовать в Марксло и будет преследовать виновных в любом преступлении. Это члены кланов живут с ложным убеждением в том, что только они имеют там власть, что это их клановое право властвует над всем остальным. Мы вынудим их понять, что в Германии действует не клановое право, а право государства" (с конца мая Марксло находится под плотным контролем правоохранителей: бойцы полиции охраны общественного порядка в полной боевой экипировке постоянно патрулируют в районе, не оставляя без своего пристального внимания и другие потенциально опасные места в городе).



Как сообщили СМИ, в начале прошлой недели в Северном Рейне-Вестфалии дан старт программе ресоциализации членов преступных арабских кланов. Особый упор в программе сделан на подростков и молодежь. Наряду с этим, полиция Дуйсбурга и соседних с ним Эссена и Дортмунда договорились о совместной борьбе с клановой преступностью. Соответствующее соглашение должно быть подписано на этой неделе.



Но вот, что те же самые СМИ писали еще в апреле 2011 года:



"Район Марксло в Дуйсбурге уже два года назад считался очень опасным с точки зрения криминальной обстановки. Мы специально для этого района создали полицейское подразделение, которое практически ежедневно проводило профилактические рейды. Присутствие полиции ненадолго улучшило ситуацию, - говорит спикер Полицайпрезидиума Рамон ван дер Маат. - Однако в корне улучшить обстановку пока не удалось, жители района стараются выехать из него. Полиция Дуйсбурга надеется на финансовую поддержку, которую обещает новая программа земли Северный Рейн-Вестфалия. Согласно этой программе, за полицейскими участками будут закреплены социальные работники. Они займутся профилактикой среди подростков, чтобы предотвратить их криминальную карьеру".



Текст предыдущего абзаца - это фрагмент статьи, опубликованной на сайте Deutsche Welle 13 апреля 2011 года. Как из него следует, "очень опасным" район Марксло считался еще в 2009-м году. В течение последующих 11 лет уже и ван дер Маат вышел на пенсию, и глава рейнвестфальского МВД трижды сменился, а воз, как говорится, и ныне там. Но оно и неудивительно: ведь проблема преступных арабских кланов присуща не отдельно взятому Дуйсбургу или отдельно взятой земле Северный Рейн-Вестфалия, где они "окопались" во всех крупных городах.



По данным Федерального ведомства по уголовным делам, клановая преступность опутала своими щупальцами практически всю Германию. Кланы проявляет себя в Бремене и Гамбурге, в Нижней Саксонии и Баден-Вюртемберге, Саксонии, Саарланде и, конечно же, в Берлине, где "под ними" целые районы более чем 3,5-миллионного города. И повсеместно полиция изо всех сил борется с этим злом. Недели не проходит, чтобы немецкие СМИ не сообщали о проведении масштабной полицейской акции против того или иного преступного арабского клана. Задействуются сотни, а нередко и тысячи (!) сотрудников, в том числе полицейский спецназ GSG-9, обыскиваются десятки адресов жительства, работы и времяпрепровождения подозреваемых - кальянные, чайные, букмекерские конторы и т. д. Возбуждаются тысячи (в целом по стране) уголовных дел.



Но получаемый результат всех этих титанических усилий далек от ожидаемого. До суда доходят лишь второстепенные исполнители - главари остаются в тени, хотя их имена известны не только полиции, но и, благодаря СМИ, всей Германии. Суды назначают виновным смехотворные наказания, что воспринимается осужденными чуть ли не как поощрение их преступной деятельности. Процессы депортации вязнут в бюрократической рутине. Известные властям аферисты продолжают "доить" немецкую социальную систему, при этом в открытую "рассекая" по городам и весям Федеративной Республики и сопредельных стран на элитных авто, и т. д., и т. п., и пр.



И решать эти проблемы надлежит не на земельном уровне, а на федеральном. И не одними административными мерами, а путем соответствующей корректировки целых отраслей германского права - уголовного, гражданского, семейного, социального обеспечения, финансового (как говорилось в известном анекдоте про сантехника, "тут всю систему менять надо").



А пока, как пишет журнал Der Spiegel, "В полиции объясняют сложность разработки кланов тем, что в этих группировках состоят только выходцы из арабского мира, часто связанные семейными узами. Поэтому внедрение в кланы полицейской агентуры представляется делом практически безнадежным. В то же время сами кланы изучают образ жизни полицейских - особенно тех, кто работает в подразделениях по борьбе с оргпреступностью (ясно, что без информаторов внутри полицейских структур получение таких данных невозможно). Более того: преступники устанавливают за полицейскими наружное наблюдение, и те вынуждены после окончания работы пересаживаться с электрички на электричку, чтобы не привести слежку к месту своего проживания".



Но вот, как на такие вызовы реагируют немецкие политики левого толка. Депутат Бундестага от партии "Левые" Улла Йелпке заявила с трибуны парламента, что "сам термин „клановая преступность" является дискриминационным и совершенно однозначно расистским, поскольку предполагает, что причина преступности связана с принадлежностью к семье".



Сказанное Йелпке - не новость для Германии. Еще в декабре 2015 года предшественник Герберта Ройля на посту министра внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Ральф Йегер отказался расследовать сферу деятельности преступных кланов в этой федеральной земле, поскольку счел это политически некорректным: "Дальнейший сбор данных не является юридически допустимым. Следует избегать любой классификации, которая может быть использованная для дискредитации людей. Поэтому использование термина „семейный клан" (Familienclan) с точки зрения полиции запрещен".



И потребовались годы, чтобы эту точку зрения Йегера признали ошибочной. Как недавно заявил глава Федерального ведомства по уголовным делам Хольгер Мюнх в интервью телекомпании ARD, "Недопустимо было позволять подобные вещи в течение столь долгого времени, и это, как я полагаю, самый главный урок, который нам следует извлечь из того, что происходило на протяжении 30 последних лет".



Происходило же, как признала Deutsche Welle, что "На протяжении десятилетий полиция закрывала глаза на преступные кланы, отчасти стремясь избежать обвинений в расовой дискриминации. Это сделало нынешнюю проблему куда более сложной, поскольку клановые структуры окрепли, возникли целые параллельные общества - иначе говоря, враг разросся".



Но враг не просто разросся. Своим отрицанием немецких законов и неподчинением немецкой полиции этот враг подает пример другим "понаехавшим". Вот два последних инцидента:



Вечером субботы, 20 июня, в центре 634-тысячного Штутгарта (земля Баден-Вюртемберг), в районе парка Шлосcгартен, известного полиции, как одно из мест наркоторговли, полицейский патруль остановил для проверки документов 17-летнего юношу (как позже сообщалось, "имевшего немецкое гражданство", что еще не говорит о его этническом происхождении). Находившаяся вокруг молодежь (от 200 до 300 человек) тут же попыталась отбить его у правоохранителей. В полицейских градом полетели бутылки и камни. Уже вскоре бесчинства охватили значительную часть центра Штутгарта. По оценкам полиции, в общей сложности от 400 до 500 молодых людей, перемещаясь по городу небольшими группами, били витрины, грабили магазины и периодически нападали на полицейских. В какой-то момент стражи порядка призналась, что "ситуация полностью вышла из-под контроля". Его удалось восстановить лишь к 4:30 утра, когда прибыли дополнительные силы полиции из других городов, а участники погромов разошлись по домам. В ходе беспорядков 19 полицейских получили травмы разной степени тяжести. Материальный ущерб исчисляется миллионами евро: повреждены 12 полицейских автомашин, 40 магазинов по продаже смартфонов, кроссовок и ювелирных изделий, а также предприятия общепита. Не менее 9 торговых точек разграблены. Как сообщают в полиции, среди дебоширов были граждане Афганистана, Боснии, Ирака, Ирана, Португалии, Сомали и Хорватии.



В ту же субботу в нижнесаксонском Геттингене после того, как примерно у 120 из 700 жителей жилого комплекса, заселенного мигрантами, был выявлен коронавирус и всех жильцов поместили на карантин, запретив им покидать дома, но организовав для них доставку продуктов, медикаментов и других необходимых вещей, около 100 молодых людей устроили беспорядки, а когда прибыла полиция - забросали ее камнями, бутылками, палками и петардами. Пострадали восемь полицейских, трое из них из-за тяжести полученных травм временно не могут исполнять свои служебные обязанности.



По поводу массовых беспорядков в Штутгарте министр внутренних дел Баден-Вюртемберга, член правящей партии Христианско-демократической союз Томас Штробль в интервью телеканалу ARD заявил, что, по его мнению, "мало признаков политической подоплеки событий, но определенную эмоционализацию могли вызвать кадры из США" (министр имел в виду волну протестов против расизма и полицейского произвола). А обер-бургомистр Штутгарта, член партии "зеленых" Фриц Кун заявил на пресс-конференции, что "не видит какой-либо связи с темой расизма, а одной из причин беспорядков считает алкоголь, другой - страсть размещать видео в социальных сетях".



Что же касается беспорядков в Геттингене, то их немецкий политикум вообще никак не прокомментировал.



Совсем иное отношение к инциденту, имевшему место днем четверга, 18 июня, в Бремене. Там полицейские застрелили на улице 54-летнего марокканца, пошедшего на них в атаку с 20-сантиметровым ножом в руке. Этот эпизод, заснятый кем-то из случайных очевидцев на смартфон, уже вскоре появился в социальных сетях. На видеозаписи, продолжительностью в одну минуту и 18 секунд, отчетливо видно и слышно все происходящее. Полицейские многократно кричат марокканцу, чтобы он бросил нож. После первых нескольких окриков он громко отвечает им: "Это ни к чему не приведет" и "Уходите отсюда", а затем идет в атаку, игнорируя крики "Брось нож!", "Немедленно брось нож, буду стрелять!", "Положи нож на землю, тогда мы тоже уберем оружие!", "Нож!", "Нож !!", "Брось нож !!!", "Нож брось!", "Нож!!". Но тот продолжает движение. Звучат два выстрела, марокканец падает, запись обрывается (получивший две перебившие артерию пули в бедро и доставленный в больницу раненый скончался от кровопотери).



На следующий день берлинская межрегиональная ежедневная газета Die Tageszeitung, позиционирующая себя, как "зелено-левая, альтернативная левая и критическая по отношению к системе", в редакционной статье, опубликованной под заголовком "Einsprachigkeit kann toten" ("Моноязычие может убить"), написала:



"Отсутствовала даже малейшая попытка выяснить, а понимает ли окруженный полицией человек, что его просят сделать. Не было ни малейшей попытки перейти на другой язык - хорошо бы на арабский, но часто достаточно английского, французского или испанского, чтобы найти коммуникационный канал. Возможность приспособиться к другому человеку, который испытывает психологический кризис, часто является вопросом жизни и смерти в стране иммиграции; в данном случае, язык был только немецкий. Требуется другая полиция, которая не зацикливалась бы на одном языке. Потому что моноязычие смертельно опасно".



Во второй половине того же дня группа из 30 человек собралась на месте указанного ЧП, выкрикивая лозунги против полиции. Кроме того, в непосредственной близости от полицейского участка появились несколько "антиполицейских" граффити. А чуть позднее в том же районе под девизом "Против насилия расистской полиции и стигматизации и за прекращение депортаций" прошел митинг, в котором приняли участие около 200 человек. Его организаторами были так называемые "левые силы".



Как только в США начались нынешние волнения, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда, сопредседатель входящей в правящую в ФРГ коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саския Эскен - сама родом из Штутгарта - в своих публичных выступлениях принялась обвинять немецкую полицию в "скрытом расизме".



Германия Источник - СвободнаяПресса

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