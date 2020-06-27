Как узбеки завоевали Узбекистан?

16:55 27.06.2020

Несмотря на то, что тюрки жили в южных земледельческих районах Средней Азии с незапамятных времен, с эпохи основания Тюркского каганата, и на то, что единая нация тут, в целом, сложилась уже к началу второго тысячелетия, само имя узбеки появилось в менее благоприятном для жизни регионе.



Дело было так.



В середине 15-о века последний осколок империи Чингисхана, Золотая Орда, приказала долго жить. Несмотря на попытки отдельных лидеров сохранить ее единство, она распалась на несколько частей, каждая из которых была намного слабее прежней державы. На западе в долгой череде войн самым сильным оказалось Крымское ханство, на востоке – союз племен, что историки условно называют государством кочевых узбеков или ханством Абулхайра, по имени первого и единственного правителя.



Тут нужна небольшая предыстория. Великий хан Золотой Орды Узбек обратил свое государство в ислам и вообще был очень могущественным государем. Называться в честь политического лидера для кочевников обычное дело – так вышло у огузов с их Огуз-ханом, у ногайцев с беклярбеком Ногаем, у сельджуков с Сельджук-беем.



Правда, в связи с популярностью имени татары, название узбеки стали использовать только в восточной части Орды. А народ там был интересный. Помимо оседлых жителей торговых городов, степью владели племена кипчакского происхождения.



Ногаи обособились достаточно рано и были весьма могущественными и умелыми воинами. Они составляли основную часть армии Абулхайра. А остальных кочевников, основную массу населения, приято называть искусственным именем казак-узбеки, или узбеки-казахи, или еще как-то в этом роде, в зависимости от страны и личных предпочтений автора.



Так или иначе, это были восточные кипчаки, предпочитавшие кочевой образ жизни и занимавшиеся скотоводством, из которых на тот момент еще не образовались два современных народа. Но они разделились – и не в малой степени эта вина лежит на хане Абулхайре. Или заслуга – опять же, это зависит от ваших политических предпочтений.



Этот правитель не понимал, что времена Золотой Орды прошли и по-старому жить невозможно, а большинство его подданных кочуют со своими стадами по степи. Несмотря на то, что в его руках был лишь малый отрезок Великого шелкового пути, он пытался управлять государством, опираясь только на жителей городов и используя ногайцев в качестве наемного войска.



Ханство кочевых узбеков-казахов располагалось в аккурат на территории нынешнего Казахстана, ну, плюс-минус. Но султаны Керей и Жанибек в 1465-м году сплотили вокруг себя недовольных кочевников, закрепились в Семиречье, и в ряде последовательных войн отвоевали степь у потомков Абулхайра. Вместе с ее населением конечно, которое с того времени можно называть современным именем – казахами, т.е., "вольными людьми".



Ха. Но и слово узбек переводится почти так же. Сам себе бек, в смысле, сам себе господин, и никак иначе. Род Абулхайра собрал вокруг себя верных людей и отправился на завоевание Мавераннахра, где тогда правили неспособные потомки великого Тамерлана.



Так кочевые узбеки завоевали нынешнюю территорию Узбекистана. Несмотря на то, что этот народ говорил на кипчакской ветви тюркских наречий, по мере растворения среди численно преобладавших среднеазиатских тюрок, они перешли на карлукский диалект, который здесь утвердился еще со времен древнего каганата.