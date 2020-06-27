Покончила с собой 16-летняя звезда TikTok-блоггер из Индии Сия Каккар

16:57 27.06.2020

Умерла мировая звезда TikTok Сия Каккар



В Индии скончалась 16-летняя TikTok-блоггер Сия Каккар, на которую были подписаны более 2 млн пользователей по всему миру. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление менеджера девушки Арджуна Сарина.



"Покойся с миром. Больше слов нет. Ты всегда будешь артистом", - написал Сарин у себя в соцсетях.



Причины гибели девушки не называются, полиция подтвердила факт смерти Каккар.



Сия Каккар прославилась в сети созданием популярных мемов и коротких комедийных сцен. Ее ролики собрали более 120 млн просмотров индийских пользователей с 2016 года.