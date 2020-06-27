 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 27.06.2020
17:08  Шпионские страсти: что не поделили союзники по НАТО в Ливии
16:57  Покончила с собой 16-летняя звезда TikTok-блоггер из Индии Сия Каккар
16:55  Как узбеки завоевали Узбекистан?
16:53  Социальные системы и общественное сознание перед новыми вызовами современности, - Х.Усмонзода
16:50  Квантовая гонка в информационных технологиях, - Лев Иоффе
16:47  К истории и проблемам интернет-журналистики в Узбекистане, - Б.Алимджанов
16:46  По примеру США из стражей порядка в Германии делают "мальчиков для битья"

15:34  Клоун-давитель Ефремов отрекся от оппозиции
13:45  Начинай с начала. В США новый суточный рекорд заражения COVID-19 - 40.780 чел
11:39  Правительство Кыргызстана "не отвечает стандартам борьбы с торговлей людьми", - Госдеп США
11:35  Мятежного ошмякского кыр-депутата Осмоналиева отпустили под домашний арест. До нового гос-переворота?
11:12  В аппарате КырПрезидента вирус выявлен у 17-ти аппаратчиков (включая руководителя). Обчихали друг дружку
10:59  В США в уличной перестрелке застрелен афро-рэпер Ху..й (Huey, он же - Лоуренс Фрэнс). Еще один Национальный герой?
10:36  Трамп предложит переименовать коронавирус-19 в „Ухань" или „Кунг-флю". Сразу полегчает?
10:06  Обыкновенный колониализм. Дистанционное управление Украиной, - Глеб Простаков
09:40  Китай готовится к "финансовому разводу" с Америкой, - М.Кувырко
09:37  Принята "Национальная стратегия по правам человека" УЗбекистана. В почка палка - а-я-яй!
09:23  Избиение русской девушки не связано с национальностью или одеждой - "выяснило" УВД Ферганобласти
09:20  РосХакеры из "Корпорации Зла" терзают бедую Америку, - скулит New York Times
09:17  В Бишкеке в аварии пострадала певица Асель Кадырбекова. Она в тяжелом состоянии (видео)
09:11  "Языковая проблема имеет огромное политическое значение", - Казпрез-2 К.Токаев, интервью "Ана тiлi"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Покончила с собой 16-летняя звезда TikTok-блоггер из Индии Сия КаккарПокончила с собой 16-летняя звезда TikTok-блоггер из Индии Сия Каккар
16:57 27.06.2020

Умерла мировая звезда TikTok Сия Каккар

В Индии скончалась 16-летняя TikTok-блоггер Сия Каккар, на которую были подписаны более 2 млн пользователей по всему миру. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление менеджера девушки Арджуна Сарина.

"Покойся с миром. Больше слов нет. Ты всегда будешь артистом", - написал Сарин у себя в соцсетях.

Причины гибели девушки не называются, полиция подтвердила факт смерти Каккар.

Сия Каккар прославилась в сети созданием популярных мемов и коротких комедийных сцен. Ее ролики собрали более 120 млн просмотров индийских пользователей с 2016 года.

Источник - Газета.Ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1593266220
Новости Казахстана
- Касым-Жомарт Токаев: Судьба казахского народа находится на весах истории
- Кадровые перестановки
- Маулен Ашимбаев подвел итоги работы Сената за прошедшую сессию
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание Комиссии при Президенте РК по вопросам внедрения цифровизации
- Что происходит в системе здравоохранения?
- Как пандемия и самоизоляция повлияли на общество
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 июня 2020 года №382
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 июня 2020 года №383
- Парадоксы евразийской интеграции
- Даешь госплан!
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  