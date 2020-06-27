Шпионские страсти: что не поделили союзники по НАТО в Ливии

17:08 27.06.2020 Обострение отношений Франции и Турции вышло на новый уровень



Ксения Логинова



Власти Турции арестовали четырех своих граждан по подозрению в шпионаже в пользу Франции. Это произошло на фоне резкого обострения отношений между двумя членами Североатлантического альянса. Между военными двух стран произошел инцидент у ливийских берегов, когда турецкие корабли не позволили французскому фрегату досмотреть грузовое судно. В результате президент Эммануэль Макрон обвинил Анкару в "опасных играх" в Ливии, а ее действия назвал примером "смерти мозга НАТО". Что не могут поделить союзники по Североатлантическому блоку - в материале "Известий".



Опасные игры и смерть мозга



Турецкие власти арестовали четырех граждан по подозрению в шпионаже в пользу Франции. Как сообщает газета Sabah, они собирали информацию "о различных религиозных и консервативных группах" в стране. Среди подозреваемых бывший сотрудник службы безопасности французского консульства Метин Оздемир. Мужчина признался полиции, что собирал данные для французской разведывательной службы DGSE.



Эта новость появилась на фоне и без того растущей напряженности между Францией и Турцией из-за ситуации в Ливии, где две страны поддерживают противоположные стороны. Очередное обострение отношений между ними произошло на прошлой неделе. Три турецких военных корабля у берегов Ливии не позволили французскому фрегату Courbet, который участвовал в операции НАТО Sea Guardian, досмотреть турецкое грузовое судно. В частности, французы хотели выяснить, есть ли на борту контрабандное оружие.



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"Я возвращаю вас к моим заявлениям конца минувшего года о "смерти мозга" НАТО. Я считаю, что недавний инцидент это ярко демонстрирует", - резко высказался по этому поводу Макрон. Французский лидер также обвинил Анкару в "опасных играх" в Ливии. Минобороны страны назвало действия турок "исключительно враждебными и агрессивными".



В Турции все обвинения отрицают, заявляя, что опасные маневры как раз совершали французские военные. "Анкара в результате дипломатических и военных ходов, предпринятых в последнее время, теперь заставила ощущать свое присутствие в обширном регионе, от Ближнего Востока до Восточного Средиземноморья и Северной Африки. Теперь после всех этих выпадов Париж называет Анкару конкурентом. И Анкара считает Париж таковым, разумеется", - написала по этому поводу турецкая газета Milliyet.



В самом Североатлантическом альянсе занимать чью-либо сторону не стали, отделавшись дежурными фразами. "В этом инциденте [в Средиземном море] участвуют два члена НАТО, и у этих двух союзников по Североатлантическому альянсу совершенно разные точки зрения на происходящее. Поэтому военные НАТО сейчас проводят расследование, чтобы установить, что на самом деле случилось", - заявил по этому поводу генсек альянса Йенс Столтенберг, отметив при этом, что "все союзники по НАТО обеспокоены ростом российского присутствия в Ливии".



По разные стороны баррикад



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Макрон и раньше заявлял о "смерти мозга" Североатлантического альянса. Причем в прошлый раз, в ноябре 2019 года, речь тоже шла о политике Анкары. За месяц до этого Турция начала военную операцию на севере Сирии, не заручившись поддержкой союзников по НАТО. В Анкаре заявление Макрона тогда приняли в штыки. Президент Эрдоган посоветовал французскому лидеру "проверить собственную голову на предмет смерти мозга".



На этот раз беспокойство Парижа вызывает усиление позиций Турции в Ливии. Помешать этому - одна из главных внешнеполитических задач Макрона. За власть в Ливии борются две основные силы - Правительство национального согласия (ПНС) под управлением Файеза Сарраджа, заседающее в Триполи, и Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. На востоке страны, в Тобруке, заседает палата представителей и действует свое "временное правительство". Франция и Турция оказались по разные стороны баррикад в этом конфликте: Париж поддерживает Хафтара, а Анкара с декабря прошлого года оказывает военную помощь ПНС - Турция, в частности, перебросила в Ливию оружие и наемников из Сирии.



Макрон обвинил Турцию в нарушении берлинских договоренностей по Ливии. На той конференции в немецкой столице участники договорились не поставлять вооружение в охваченную войной страну, а также не оказывать военную помощь любой из сторон конфликта.



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Поддержка турецких властей уже помогла Сарраджу, заставив Хафтара прекратить 14-месячную осаду Триполи и отступить к Сирту и муниципалитету Эль-Джуфра, которые открывают путь в район "нефтяного полумесяца". "Турецкий лидер, безусловно, не безвозмездно предоставил спасительную военную помощь. Когда нефтяные месторождения в Сирте будут отбиты у Хафтара, Турция должна получить лучшие контракты [на их разработку]", - пишет французская Le Figaro.



Издание отмечает, что Триполи и Анкара не только договорились о военном сотрудничестве, но и подписали соглашение о разделе исключительных экономических зон в Средиземноморье, поскольку целью Турции было заполучить четыре стратегические базы на ливийской территории: аэродромы Аль-Ватия (у тунисской границы) и Эль-Джуфра, а также порты Мисраты и Сирта, для того чтобы контролировать юг Средиземноморья. "Франко-британское вмешательство в Ливию в 2011 году стало самой серьезной внешнеполитической ошибкой за всю историю Пятой Республики. Мы не только породили хаос, от которого страдают все государства Магриба и Сахеля, но и предоставили золотую возможность нашему главному противнику в Средиземноморье - Эрдогану", - сообщает газета.



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Турецкие СМИ иначе объясняют нынешнюю политику Макрона в отношении Анкары. "Зависимость НАТО от Турции раздражает французов. И если другие страны, осознавая, что без Турции альянсу придет конец, пытаются выстраивать отношения с Анкарой соответствующим образом, то Париж ведет себя крайне вызывающе", - пишет журналист Haber7.



Он отмечает, что французские лидеры и до этого сознательно шли на обострение конфликта с Анкарой. Так, президенты Николя Саркози и Франсуа Олланд принимали у себя в Елисейском дворце руководство Рабочей партии Курдистана (РПК), которую в Турции считают террористической организацией. Эммануэль Макрон продолжил эту традицию. "Франция вымогала деньги у Каддафи, а затем, чтобы не платить долг, поспешно атаковала Ливию, приложила руку к линчеванию Муаммара Каддафи, а сегодня пытается воспользоваться хаосом, сохраняющимся в Ливии по сей день", - пишет турецкое издание.



Купить лояльность



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Президент Франции пытается перетянуть на свою сторону Тунис - свой бывший протекторат. Отношения Турции с этой страной, чья территория раньше входила в состав Османской империи, в последнее время развивались довольно успешно. Желая расширить свое влияние в Северной Африке, Анкара помогала новым тунисским властям деньгами. Через аэропорт на острове Джерба осуществляются транзитные рейсы из Турции в Ливию с разными грузами.



На этой неделе в Париж по приглашению Эммануэля Макрона прилетал тунисский лидер Каис Саид. Главной темой их переговоров стала ситуация в Ливии. Однако стороны также обсудили и выделение Парижем кредита в размере €350 млн на поддержку тунисской экономики, которую пошатнул коронавирус. Макрон пояснил, что это только часть суммы: всего североафриканской стране планируют в течение двух лет предоставить €1,7 млрд на различные проекты в сферах здравоохранения и занятости молодежи. Аналитический ресурс Africa Intelligence в этой связи язвительно отмечает, что таким образом Макрон покупает лояльность Туниса, оказавшегося между Анкарой и Парижем в ливийском конфликте, ведь за несколько недель до встречи во французской столице Саид заверял Макрона по телефону, что его страна не станет занимать чью-либо сторону.



Турецкий политолог Серкан Демирташ в разговоре с "Известиями" отметил, что Франция, нарушив резолюцию Совбеза ООН 2011, инициировала военную интервенцию в Ливию. "Амбиции занимавшего тогда пост президента Николя Саркози по превращению Франции в мировую державу ввергли страну в хаос. Его преемник Франсуа Олланд вел двойную игру, тайно оказывая военную помощь Хафтару и при этом на словах поддерживая правительство в Триполи, и еще больше ухудшил ситуацию", - сообщил эксперт.



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Он также добавил, что ОАЭ, Египет и Саудовская Аравия в страхе перед последствиями "арабской весны" объединили свои усилия, для того чтобы "подавить любое продемократическое движение" на Ближнем Востоке и в Северной Африке, иногда действуя открыто, а порой ведя подковерную борьбу. "В настоящее время все эти государства считают Анкару препятствием для реализации своих амбиций. Но ведь по сравнению с ними Турция стала последним государством, вмешавшимся в ливийские дела, к тому же она сделала это, подписав официальное соглашение с международно признанным правительством Ливии", - рассказал эксперт "Известиям".



Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, доцент Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков, в свою очередь, уверен, что у Турции в последнее время складываются очень напряженные отношения с Европой, действия Анкары в Ливии, бесспорно, вызывают недовольство в ряде европейских государств, в частности во Франции, которая исторически имела собственные интересы в Ливии. "Ситуация складывается так, что Турция в рамках своей проактивной, наступательной и иногда агрессивной внешней политики начинает сталкиваться с региональными и нерегиональными игроками, - рассказал тюрколог "Известиям". - Происходящее - часть разворачивающегося хаоса в системе международных отношений, инициированного изначально Соединенными Штатами, что привело к срыву многих договоров и договоренностей и в итоге к росту эгоизма отдельных государств и росту конфронтации между ними". Источник - Известия

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