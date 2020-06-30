Россия и Китай создают совместную спутниковую систему навигации

17:57 30.06.2020

Россия и Китай создают совместную спутниковую систему навигации и позиционирования



Китайский Северный ковш и российская ГЛОНАСС – партнеры



ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



23 июня Китай запустил с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе страны последний спутник навигационной спутниковой системы "Бэйдоу" (Baidou). Таким образом КНР завершила формирование собственной глобальной навигационной системы, сообщает агентство "Синьхуа".



55-й по счету спутник системы "Бэйдоу" был выведен в космос с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3B". Это 336-й запуск ракеты-носителя серии "Чанчжэн".



"Бэйдоу" (Северный ковш) – это китайское название созвездия Большая Медведица. Глобальная система навигации и позиционирования "Бэйдоу" станет конкурентом американской GPS, европейской Galileo и партнером российской ГЛОНАСС. Планируется, что уже в этом году она будет предоставлять полномасштабные навигационные и иные услуги по всему миру. Система GPS насчитывает 32 спутника, российская ГЛОНАСС – 24, европейская Galileo – 26 функционирующих космических аппаратов. На сегодняшний день китайская навигационная система является самой большой в мире, обеспечивающей информационные услуги во всех без исключения точках планеты.



"Бэйдоу" дает, кроме того, возможность создать глобальную электронную платежную систему, способную полностью заменить Межбанковскую систему передачи информации и совершения платежей SWIFT и Систему межбанковских электронных клиринговых расчетов CHIPS.



Свои региональные системы навигации есть также у Индии (NavIC, 7 спутников) и Японии (QZSS, 4 спутника). Индийская система работает самостоятельно, а японская является региональным дополнением к американской GPS.



В июле 2019 года Совет Федерации РФ ратифицировал межправительственное соглашение с Китаем о сотрудничестве в области применения глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и "Бэйдоу". Соглашение предусматривает сотрудничество в следующих областях: обеспечение совместимости и взаимодополняемости систем ГЛОНАСС и "Бэйдоу"; размещение измерительных станций системы ГЛОНАСС на территории КНР и измерительных станций системы "Бэйдоу" на территории РФ; мониторинг и оценка характеристик гражданских навигационных сигналов обеих систем; создание и использование передовых навигационных технологий; разработка и производство гражданского навигационного оборудования, использующего системы ГЛОНАСС и "Бэйдоу"; разработка общих российско-китайских стандартов и международных стандартов по применению технологий, использующих навигационные системы и т. д.



Предоставление гражданских навигационных сигналов обеих систем потребителям всего мира будет бесплатным и неограниченным.



Отметим, что только лишь координация уже функционирующих российских и китайских наземных станций способна кратно повысить точность определения координат объектов (до 1 метра).



Спутниковые навигационные системы, позволяющие определять местонахождение объекта, стали неотъемлемой частью современной транспортной отрасли. От них зависят мобильные сервисы, доставка грузов, навигация водного и воздушного транспорта. Они также имеют огромное значение с точки зрения безопасности.



Основная причина создания альтернативных навигационных систем в том, что система GPS управляется 50-м космическим крылом 14-й армии ВВС США. Управляющий центр на базе ВВС Ванденберг (Калифорния) зачастую снижает точность работы "открытой" части GPS вплоть до внесения намеренных искажений.



"Потенциальная география расширения наземной сети ГЛОНАСС/"Бэйдоу" – это страны ЕАЭС, БРИКС и ШОС, – сообщает портал российского Института стратегических исследований (РИСИ). – Прежде всего стороны интересует навигация вдоль транспортных коридоров "Экономического пояса Шелкового пути", о чем говорит тестовое применение двух навигационных систем на маршруте Западный Китай – Европа в 2017 году. Россия экспериментировала на участке Москва – Уфа – Новосибирск, а КНР по маршруту Сиань – Ланчьжоу – Урумчи – Хоргос".



Как подчеркнул 1 марта 2020 года в интервью газете "Ведомости" гендиректор OneWeb Адриан Стекел, он считает Россию идеальным рынком благодаря ее огромной территории.



Ранее, однако, представитель ФСБ Владимир Садовников заявил британскому агентству Reuters, что "система спутниковой связи OneWeb несет угрозу национальной безопасности России и может использоваться в разведывательных целях". По словам Садовникова, "гарантии, что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам личности и общества Российской Федерации, носят в большей степени декларативный характер и не могут быть достоверно проверены российской стороной". Садовников также отметил, что организовать отечественную систему спутниковой связи можно совместно с Индией, Китаем и другими государствами, которые "не ведут агрессивной политики в отношении России".



27 марта пресс-служба OneWeb сообщила, что компания подала в суд штата Нью-Йорк заявку о банкротстве. Причиной названы "финансовый ущерб и колебания рынков, вызванные распространением COVID-19".



Что касается американской спутниковой группировки Starlink, которую разворачивает компания Space X Илона Маска, то она будет использоваться Пентагоном в военных целях.



В сентябре прошлого года по итогам встречи глав правительств России и КНР сообщалось, что правительства двух стран планируют реализовать совместный проект по созданию низкоорбитальной спутниковой группировки для раздачи высокоскоростного Интернета. Этот российско-китайский проект станет альтернативой проектам OneWeb и Starlink.



По мнению российских экспертов, в будущем весь мир разделится на зоны влияния двух объединенных стандартов – российско-китайского ГЛОНАСС/"Бэйдоу" и американо-западноевропейского GPS/Galileo.



Запуск 55-го спутника "Бэйдоу" совпал по времени с обращением президента России Владимира Путина, в котором он заявил о необходимости развития IT-сферы в России и осуществления налогового маневра для IT-компаний.



Объединение ГЛОНАСС и "Бэйдоу" способно дать инновационный толчок российской IT-индустрии. "Можно предположить появление двухсистемных чипсетов ГЛОНАСС/"Бэйдоу" и навигационного оборудования на их основе. Эти устройства будут предназначены для азиатских рынков… Также в ближайшей перспективе следует ожидать создания совместных российско-китайских дизайн-центров и предприятий по разработке и производству навигационного оборудования", – считает гендиректор навигационного холдинга "СпейсТим" Алексей Смятских.



Создание совместной российско-китайской спутниковой системы навигации и позиционирования открывает перед Россией перспективы мощного развития инновационных отраслей, создавая для них огромный рынок сбыта.