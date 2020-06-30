Жесткий карантин в Казахстане – бояться локдауна или его отсутствия?

18:00 30.06.2020

29 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил госкомиссии по борьбе с коронавирусом разработать предложения по введению жесткого карантина в стране.



Токаев отметил, что после снятия ограничений число ежесуточных заражений коронавирусом в Казахстане увеличилось в 7 раз. Наряду с принятием экстренных мер президент призвал начать подготовку к длительной пандемии коронавируса.



По мнению президента, центральные и местные власти РК не подготовились должным образом к работе вне режима ЧП, что привело к возникновению новых очагов коронавируса. Кроме того, ряд регионов республики столкнулся с нехваткой больничных мест, лекарств и медоборудования.



О возможном повторении жесткого сценария карантина и проблемах в борьбе с распространением коронавируса на территории Казахстана высказались политологи, эксперты и врачи.



Так, политолог и главный редактор биографической энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане" Данияр АШИМБАЕВ замечает:



"Идея введения очередного "жесткого" карантина – очень большая ошибка. Государство изначально наделало массу ошибок: ограничение перемещения людей, их изоляция от прогулок на свежем воздухе и солнце, закрытие поликлиник и медцентров для практически всех категорий пациентов – все это нанесло тяжелый удар по здоровью населения и его иммунитету. Пропагандируемый посыл о том, что "вы все умрете", спровоцировал паническое отношение к вирусу, избыточное давление на медицинские учреждения.



Замена здравого смысла тупым административным зудом со стороны министерств, акиматов (особенно столичных), санврачей только усугубили эти проблемы. Бюджеты, насколько можно судить, освоено/разворованы на несколько лет вперед. По экономике нанесен тяжелый удар, от которого она вряд ли скоро оправится. Это сейчас они пишут, что 80% протекает в легкой форме (правда, не ясно включены сюда бессимптомные или нет) и нет повода для паники. Минздрав все сделал, чтобы ухудшить ситуацию. И его дружно поддержали остальные ведомства и акиматы (особенно, подчеркну, столичные).



Статистика невнятная. Протоколы меняются как перчатки.Тесты все ругают, как и те лаборатории, которым эти тесты отдали. С лекарствами сейчас та же проблема, что с масками два месяца назад. Сейчас не карантин вводить нужно, а провести нормальную разъяснительную работу, обеспечить закуп действительно необходимых лекарств. И в конце концов финполу неплохо было бы проверить, чем все эти месяцы занимался Минздрав, "СК-Фармация" и прочие "борцы за здоровье". А введение нового ЧП и карантина ни к чему, кроме голодных бунтов не приведет".



Обозреватель Тимур ИСАХАНОВ отмечает:



"Похоже, в государственном руководстве никто не питал иллюзий относительно потенциала Минздрава. Отсюда и жесткий карантинный режим в Нур-Султане и Алматы, как только был обнаружен первый достоверный вирусоноситель. Карантин был призван не допустить обвальных заражений среди населения, чтобы урезанная в размерах система здравоохранения справлялась с наплывом больных. Дабы подбодрить медработников в суровый час президент Касым-Жомарт Токаев озвучил причитающиеся им денежные надбавки, которые по меркам Казахстана довольно серьезные. Но система все равно системно "коллапснула".



Сказались и засилье некомпетентными кадрами, и чрезмерная коррупция. Кстати, в свете обещанных главой государства финансовых стимулов медицинские начальники деньги от подчиненных стали с помощью, где хитрых, а где грубых методов укрывать, а от рядовых медиков требовать видео, на которых они всем довольны и якобы деньги получили. В Казахстане люди за выборность акимов на площадь не пойдут, а вот за свои деньги и на непосредственное начальство как минимум озлобятся. В итоге так и получилось.



Что характерно, на почве общественного возмущения (люди сидели без работы и одновременно в соцсетях и на форумах) часть денег непосредственным борцам с коронавирусом все-таки выплатили. Весь период карантинов (что в режим ЧП, что после него) медицинские функционеры грузят население противоречивой информацией. Все началось с элементарных защитных масок. То их нужно всем без разбора носить при выходе на улицу; то на улице их лучше не надевать, чтобы не расходовать защитный ресурс, а использовать уже непосредственно в помещении или общественном транспорте; то они надежно защищают от COVID-19; то не защищают никак, но вреда от их ношения все равно нет; то если долго не снимать, то получается вредно...".



Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук РК Вячеслав ЛОКШИН так высказал свою точку зрения по поводу первого этапа карантина:



Не совсем мне понятно, зачем нужно было закрывать города. Может, нужно было закрыть те же бизнес-центры, рестораны, торгово-развлекательные центры – все то, куда люди ходят в большом количестве и дать возможность ходить на работу.



По моему мнению, контакты на работе менее опасны, чем во внерабочее время. Я не политик и не экономист по профессии, могу что-то не понимать, но мне кажется, что мы лишили работы многих людей. В частности, в Алматы из-за чрезвычайного положения и карантина лишились работы по крайней мере 400 тыс. человек. Зачем это было сделано?



На работе, согласитесь, есть хоть какой-то контроль за работниками. А контроль теряется именно тогда, когда люди начинают ходить в гости, многим кажется, что уже победили коронавирус… После смягчения карантинных мер люди просто забыли про социальную дистанцию, перестали мыть руки, и все пошло, как было до карантина. Как будто и не было никакого Чрезвычайного положения и строгих мер. Отсюда и быстрый рост темпов заражения коронавирусом, и возврат к показателям апреля, когда, как многие думали, Казахстан прошел пик пандемии.



Вот сейчас я проезжал на машине мимо ресторана, там играет музыка, человек 50 танцуют, поют "Happy birthday to you". Это же катастрофа. Завтра или через 3-4 дня половина из этих 50 человек заболеют коронавирусом. Только по одному ресторану в Алматы, а представьте, что будет в масштабах всей страны! То есть люди просто не верят в опасность коронавируса, а потом начинается всплеск заболеваний, медицина оказывается не готова, и начинаются серьезные проблемы.



Согласен с тем, что в стране и без нового карантина очень сложная ситуация и экономист Айдар АЛИБАЕВ:



По моим данным, уже сейчас многие граждане не могут платить по своим ипотечным кредитам, и банки у них отбирают залоговое имущество. Во многих городах встали стройки, потому что у застройщиков кончились деньги, а новые кредиты им не дают. Это все – безработица. Из-за коронавируса встало самое крупное наше нефтяное месторождение – Тенгиз. Там работали более 20 тысяч человек в общей сложности. Даже квазигоссектор сокращает своих сотрудников!



Все это – последствия коронавируса. И, если будет новый строгий карантин, то негативные процессы в экономике усугубятся, – считает Алибаев. При этом экономист отмечает, что внешне мегаполисы выглядят достаточно благополучно: после весеннего карантина в первые дни были под завязку заполнены кафе и рестораны, а открывшиеся торгово-развлекательные центры продали товаров больше, чем в предновогодние дни. Но реальная картина последствий карантина будет видна примерно к концу года, когда финансовый регулятор обнародует данные о том, сколько проблемных кредитов накопилось в банках второго уровня.



Напомним, что решение об объявлении ЧП было анонсировано в стране 15 марта. Спустя три дня после того, как ВОЗ признала, что распространение COVID-19 носит характер пандемии, а уже 15 мая было отменено, одновременно по всей стране стали смягчать карантинные меры. Начали открываться предприятия и организации, магазины у дома, торгово-развлекательные центры и др. Однако вместе со смягчением карантина начало резко расти количество зараженных.



Так, уже к середине июня темпы роста числа заболевших коронавирусом в РК вышли на уровень апрельских, когда, как считалось в Казахстане, наблюдался пик заражений. Сегодняшний итог ­– число ежесуточных заражений коронавирусом в Казахстане увеличилось в 7 раз.