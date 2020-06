Зачем Москву обвиняют в ликвидации американских солдат в Афганистане?

18:02 30.06.2020

Автор: Геворг Мирзаян



В Соединенных Штатах снова эксплуатируется тема российской угрозы. От обвинений в кибернападениях и точечных отравлениях перешли к идеям о финансировании убийств американских солдат. Об этом рассуждает доцент Финансового Университета Геворг МИРЗАЯН



Мысли без доказательств



По данным The New York Times, российская разведка – в их понимании, ГРУ – платила талибам за нападения на коалиционные войска в Афганистане. Якобы данные об этом Пентагон получил еще весной.



"Американские разведчики выяснили, что российское подразделение, ответственное за попытки убийства и другие секретные операции в Европе (проводимые ради дестабилизации Запада или для мести перебежчикам) секретно предлагало награды за успешные атаки на коалиционные силы в прошлом году. И некоторые исламистские ополчения или же преступные элементы, связанные с ними, смогли получить деньги", – написано в газете.



Трампу об этом якобы доложили в конце марта и даже положили на стол список возможных ответов (от претензий Москве по дипломатическим каналам до усиления санкций и "иных вариантов"), однако Белый дом никак не отреагировал.



При этом никаких других данных об этой истории американские СМИ не дают. Нет ни имен получателей, ни размеров сумм, ни количества жертв. Всего за 2019 год в боях на территории Афганистана погибло 20 американских военных – и The New York Times даже не может сказать о том, в отношении скольких убитых есть подозрения о российском денежном следе.



Оно и неудивительно, поскольку история вообще выдумана на ровном месте. Подразделение российской разведки, занимающееся одновременно различной оперативной работой в столь отдаленных друг от друга регионов как Европа и Афганистан, может появиться только в сценариях американских фильмов. А платить деньги за головы американцев талибам, не умеющим хранить такие секреты и имеющим тесные связи с Пакистаном (сохраняющем тесные отношения с Вашингтоном несмотря на все скандалы между странами) было бы, мягко говоря, странно.



Не говоря уже о том, чтобы запускать такую грязную операцию ради двух десятков американцев, если даже предположить, что все убитые в Афганистане в 2020 году солдаты армии США были ликвидированы за российские деньги.



Слова важнее фактов



Собственно, сами талибы уже заявили, что деньги за головы американцев у русских не брали, да и вообще не охотятся за американскими солдатами с февраля этого года (когда между Талибаном и Вашингтоном была заключена сделка). Да, и Трамп отметил, что о нападении ничего не знает.



"Никто не докладывал ни мне, ни вице-президенту Пенсу, ни главе администрации Белого Дома Марку Мидоусу о так называемых нападениях русских на наши силы в Афганистане, о которых сообщил т.н. "анонимный источник" фейк-ньюс, газеты The New York Times. Все отрицают участие русских, да, и не так много атак на наши силы происходит", – пояснил хозяин Белого дома.



Однако вброс The New York Times сразу породил множество кругов по воде. Значительная часть американских СМИ стала перепечатывать историю о злобных русских, устроивших сафари на американских солдат.



Отсутствие фактического материала компенсировалось тоннами литературной воды в виде экскурсов в историю мифов о российских разведчиках, а также рассказами о неспособности Трампа защищать национальные интересы США.



К счастью для журналистов, на помощь им пришли американские политики, которые стали давать комментарии относительно этих бездоказательных обвинений.



Так, бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон (усиленно пиарящий свои выходящие мемуары о секретах Белого дома, за которые он вполне может сесть по обвинению в разглашении гостайн), заявил, что отказ президента реагировать на сообщения является еще одним доказательством того, что Дональд Трамп не способен выполнять обязанности главы государства.



"Вот в этом-то и проблема решений, которые принимает президент. Решения эти возникают не на основе объективной реальности, а исходя из его личных взглядов", – уверяет Джон Болтон.



По мнению спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, дело не в личных взглядах, а в том, что у Москвы есть средство давление на Трампа. "Не знаю уж что у русских на него есть – политический или личный компромат – но он закрывает глаза на их действия. Вообще он настоящий подарок для России" – заявила спикер Палаты представителей.



Противник же Трампа на ноябрьских выборах Джозеф Байден продолжил мысль Джона Болтона о том, что такой слабый президент Америке не нужен.



"Он не только не стал вводить санкции или наказывать Россию иным способом за столь вопиющее нарушение международного права, но и продолжил ходить на цыпочках и унижаться перед Владимиром Путиным, – заявил Байден. – Зная о нападениях, он приглашает Путина в США и призывает вернуться в Большую Семерку".



И снова жертва



Скорее всего, информационный шум вокруг "российских премий" будет не только продолжен, но и усилен. "Это худшее из всех оскорблений, совершенных Трампом", – кричит колонка в CNN.



Эксплуатация данной темы бьет одновременно по трем основным тезисам предвыборной кампании Трампа.



Во-первых, она снова поднимает тему особых отношений между Трампом и Путиным – отношений, которые якобы позволяют русским не только вмешиваться в предвыборную кампанию США, но безнаказанно убивать американских солдат.



Во-вторых, она наносит серьезный удар по имиджу президента как сильного лидера – и речь тут не только о том, что Трамп, по мнению обвинителей, ничем не ответил Путину на заказные убийства, но и даже не потрудился выяснить правда ли это.



В-третьих, она подрывает электоральное значение одной из важнейших дипломатических побед Трампа – вывода войск из Афганистана. Не эвакуацию с поджатым хвостом и статусом проигравшего, а именно выход через заключение и имплементацию сделки с Талибаном (в рамках которой талибы обещали вести политический диалог с Кабулом и не устраивать кровопускание тамошним чиновникам до ноября – то есть до президентских выборов в США, после которых их действия в Афганистане Трампа уже не будут волновать).



Теперь же получается, что Трамп именно бежит – вместо того, чтобы найти и примерно наказать лидеров талибов, ответственных за заказные убийства американских солдат.



Но от эксплуатации этой темы пострадает не только Трамп, но и Россия – Москва может получить новые санкции, а также усиление антироссийских элементов в Афганистане (как элемент демонстративной американской мести). Вся эта история вокруг "премий за головы" еще раз доказала, почему у России и Соединенным Штатам не получится в ближайшее время не то, что улучшить, а даже нормализовать двусторонние отношения.



Российская тема стала для США не внешней, а внутриполитической. Универсальным оправданием за совершаемые американской элитой ошибки, а также инструментом для борьбы против оппонентов в вашингтонских коридорах власти.