"Пневмония" выкосила Шымкентский акимат в Казахстане

00:01 01.07.2020

Четыре замакима Шымкента на больничном. У двоих выявили пневмонию

Сейчас в акимате работает пятый заместитель Айтенова Бауржан Мамыталиев.



Четверо из пяти заместителей акима Шымкента Мурата Айтенова находятся на больничном. У двоих из них выявили пневмонию, передает zakon.kz.



В акимате Шымкента сообщили, что первый заместитель акима Ербол Садыр и замакима Алмасбек Мамытбеков заболели пневмонией и лежат в больнице.



Еще двое заместителей акима Нурсадык Ергешбек и Максут Исахов тоже находятся на больничном. Правда, почему они его взяли, пока не уточняется.



Отмечается, что все они находятся на больничном почти неделю.



10-го числа к нам приезжал экс-министр здравоохранения Биртанов. У него выявили коронавирус, поэтому аким работал в онлайн-режиме. Особо ни с кем не контактировал, все совещания были онлайн. Его последний тест на коронавирус дал отрицательный результат, - сказали в акимате Шымкента.

Поскольку сразу четыре заместителя на больничном, в акимате работает пятый заместитель Айтенова Бауржан Мамыталиев.