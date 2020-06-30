"Стоял за лекарствами до трех утра". Фото очередей у аптек выкладывают алматинцы

00:17 01.07.2020

Шокан Алхабаев



Огромные очереди наблюдаются возле крупных аптек в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz. Пользователи Сети публикуют фотографии и видео.



Одну из таких очередей уже несколько дней можно наблюдать возле центральной аптеки, расположенной на проспекте Назарбаева.









Также толпы людей стояли 29 июня перед другой центральной аптекой по Ауэзова. Желающих приобрести необходимые медикаменты было много как в дневное, так и в вечернее время.



Один из очевидцев сообщил, что простоял поздней ночью с 23.30 в очереди четыре часа. По его словам, купить лекарства ему удалось уже почти к утру - в 03.30.



Отметим, что такие же огромные очереди можно было увидеть и перед аптеками в Актау. По данным издания "Лада", здесь наблюдается дефицит жаропонижающих, противовирусных препаратов и антибиотиков. Об этом заявляют сами фармацевты. По их словам, такие препараты, как парацетамол, противовирусные лекарственные средства ингавирин, лавомакс, гроприносин, римантадин, уже давно исчезли с прилавок аптек и, когда будет новое поступление препаратов, они не знают.



Напомним, что накануне министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил, что провокационные сообщения в мессенджерах и социальных сетях заставили население скупать лекарства в аптеках, что привело к дефициту.



"В настоящий момент на таможенных складах страны проводится оформление документов по оптовым партиям требуемых лекарственных препаратов, они поступят на прилавки аптек в ближайшее время", - добавил министр.



Между тем в Алматы сообщили, что специальная мониторинговая группа будет следить за наличием лекарств в аптеках. Такое постановление подписал главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.