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Ливия раскалывает НАТО, - В.Смоленцев
00:18 01.07.2020

особую роль здесь будет играть позиция России

Владислав Смоленцев
30.06.2020

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о готовности вооруженных сил этой страны вмешаться в ливийский конфликт на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА), потерпевшей накануне тяжелое поражение в боях за Триполи.

Неожиданный успех вооруженных формирований Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа объясняется лишь одним фактором: масштабной военной помощью со стороны Турции, которая, в нарушение решений ООН и НАТО о полной блокаде поставок военных грузов для противоборствующих сторон внутриливийского конфликта, организовала настоящий "ливийский экспресс", воздухом и морем доставляя оружие, боеприпасы и личный состав (в основном - боевиков-исламистов, воевавших в Сирии) на помощь ПНС. Счет шел на тысячи тонн и тысячи человек.

Самым известным эпизодом стало столкновение французских и турецких военных кораблей в ночь 10 июня, когда капитан французского фрегата Courbet, который патрулировал прибрежную акваторию Средиземного моря в рамках операции НАТО Sea Guardian ("Морской страж"), обнаружил двигающуюся в направлении ливийского порта Мисурата группу турецких кораблей в составе трех фрегатов: Gökova, Göksu, Gaziantep и ролкера Cirkin. Напомним, Турция также является членом НАТО и обязана выполнять единые для вооруженных сил этого альянса требования. Французский капитан заподозрил турок в перевозке оружия для ПНС Ливии и потребовал от капитана ролкера Cirkin остановки для досмотра. Это требование турецкий капитан игнорировал, продолжив движение к ливийскому побережью, а один из трех сопровождавших его фрегатов привел свое вооружение в боевой режим и взял французский военный корабль на сопровождение с помощью радарной системы ракетного наведения. Французам не оставалось ничего другого, как сыграть боевую тревогу и навести свое вооружение на турок. То есть четыре военных корабля НАТО оказались на грани открытия огня.

Эта грань перейдена не была, и корабли просто разошлись, но инцидент вызвал целую бурю возмущения со стороны официального Парижа. Во французском военном ведомстве действия турок расценили как "исключительно враждебные и агрессивные". "По правилам НАТО такое действие расценивается как враждебное", - прокомментировал ситуацию министр обороны Франции Флоранс Парли и призвал исключить Турцию из Североатлантического альянса.

Тем не менее, официальная Анкара обосновывает свои действия тем, что ряд стран помогает ЛНА Халифы Хафтара, и это не голословные обвинения. В частности, они подтверждаются реакцией со стороны Египта, не желающего усиления Турции в Магрибе и расценивающего действия Эрдогана и Ко как попытку восстановления Османской империи.

Среди тех, в чей адрес звучат соответствующие турецкие обвинения, находится и Россия, чье руководство уже не однажды встречалось в Москве с Халифой Хафтаром. При этом охотно используются "вбросы" американских массмедиа - вспомним хотя бы скандал вокруг "фейковой" публикации американского издания The Drive, на сайте которого 19 мая появились снимки истребителя МиГ-29 модификации "СМ" без опознавательных знаков, которые, как уверяло издание, ссылаясь на спутниковые данные, были сделаны в Ливии на авиабазе Аль-Джуфра под Сиртом. Или – более свежую дезинформацию о якобы имевшей место "работе российских наемников из ЧВК Вагнера на стороне войск Хафтара".

Конечно, американцам по многим причинам выгоден конфликт в Ливии - и сам по себе, и, в том числе, как возможность максимально рассорить Москву и Анкару, разрушить взаимодействие РФ и Турции, в том числе по сирийской проблеме. Беда, однако, в том, что нынешний формат "гражданской войны" в Ливии вносит дополнительный вклад в дестабилизацию НАТО, не говоря уже о постепенном формировании в Средиземноморье антитурецкого альянса, куда уже сейчас входят Египет, Греция, возможно - Франция и Израиль.

Разумеется, особую роль здесь будет играть позиция России, которую США сейчас, после позорного поражения в сирийской кампании, всеми силами и под любым предлогом пытаются "выдавить" с Ближнего Востока, чтобы заставить остальные страны этого региона вновь играть исключительно по правилам "вашингтонского обкома".

Есть все основания полагать, что эти попытки и планы обречены на провал, а Россия, в конце концов, выступит страной-арбитром и в ливийском конфликте. Совместно с другими заинтересованными государствами. Как это уже было в Сирии.

Источник - zavtra.ru
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