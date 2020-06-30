Кому пиар, кому протест: кыргызстанцы митингуют против закона о фейках

00:20 01.07.2020 Автор: Евгений Погребняк



29 июня в Бишкеке прошел марш протеста REакция 3.0. против недопущения цензуры в интернете. Участники с плакатами пришли к Белому дому и потребовали от президента наложить вето на законопроект "О манипулировании информацией", который, по их мнению, противоречит конституции и был принят с нарушением регламента.



По разным данным, в марше приняли участие около тысячи человек. Участники потребовали сдать мандат от инициатора данного законопроекта Гульшат Асылбаевой. Лозунг – "Гульшат, сдай мандат!", стал одним из символов протеста в интернете, а теперь и перекочевал на транспаранты на улицы Бишкека.



В начале шествия модераторы призвали соблюдать дистанцию (меры предосторожности) и двинулись к зданию парламента. По дороге участники выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес депутатов, требовали отменить резонансный законопроект. К маршу присоединился и политический тяжеловес, попавший в заключение при экс-президенте, лидер обновленной партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев.



В этот же день мэрия собралась провести дезинфекцию улиц и соответственно перекрыть их, но шествию все же не стали препятствовать. Милиция охраняла мероприятие и не вмешивалась в происходящее. В отличие от предыдущих протестов, сторонних провокаций не наблюдалось.



Придя к Белому дому, протестующие еще раз огласили свои требования о защите свободы слова и стали собирать подписи под двумя резолюциями – признать голосование по законопроекту недействительным в связи с отсутствием кворума и обращение к президенту Сооронбаю Жээнбекову наложить вето на закон.



"Если Жээнбеков не наложит вето, то это не мой президент", – цитируют СМИ модератора протестующих.



Напомним, что 26 июня депутаты Жогорку Кенеша во втором и третьем чтении приняли законопроект "О манипулировании информацией". Процесс проходил на фоне пандемии, когда заразились несколько депутатов и сотрудников Жогорку Кенеша. В итоге (из состава в 120 парламентариев), "за" проголосовали 79, против – 10. При том, что всего в зале присутствовали около 30 человек. Один из противников законопроекта депутат Дастан Бекешев вел прямую трансляцию из парламента (журналистов не пустили в зал из-за карантина).



Спикера не смутило визуальное отсутствие кворума, на табло горело "79 – за", и законопроект приняли (как, впрочем, и десятки других в этот день).



"Нет кворума, нет закона!" – еще один лозунг на транспарантах участников REакция 3.0. По словам Бекешева, коллеги голосовали за отсутствовавших депутатов, что естественно, было недопустимо. В частности, находящийся на лечении зараженный COVID-19 депутат Экмат Байбакпаев оказался в списках проголосовавших.



Что в законе?



Согласно пока еще не подписанному президентом закону, на владельцев интернет-сайтов налагаются дополнительные обязанности, в частности, публиковать ФИО реальных владельцев веб-сайтов и владельцев учетных записей в социальных сетях, а также электронную почту для направления юридических уведомлений.



По запросу уполномоченного органа, который создадут для этих целей, провайдеры должны будут блокировать доступ к фейковым аккаунтам и полгода хранить личную переписку пользователей, в том числе голосовые сообщения, фото и т.д.



Ряд медиаэкспертов раскритиковал данный закон, утверждая, что закон не только противоречит конституции КР, но его просто технически невозможно осуществить.



"У провайдера нет таких технических возможностей. Значит, предлагается блокировать весь сайт? В очередной раз хотелось бы напомнить, что, согласно статье 31 Конституции, каждый из нас имеет право на свободу выражения своего мнения, свободу слова. Согласно статье 33 Конституции, мы имеем право свободно искать, получать, хранить, использовать и распространять информацию. Поэтому любой человек имеет право высказываться о происходящих в стране событиях", – считает глава Института Медиа Полиси Бегаим Усенова.



Как иначе запретить фейковую информацию?



Несмотря на обозначенную критику, сторонники законопроекта твердо уверены в его необходимости. В частности, Гульшат Асылбаева после массовой критики записала видеообращение к обеспокоенным гражданам, где пояснила свою позицию и обосновала необходимость принятия закона.



"Дорогие кыргызстанцы, обращаюсь к вам как инициатор проекта о манипулировании информацией. Хочу донести самую главную цель проекта закона, который направлен на защиту людей от всякой лжи и неправды, которые направлены в ваш личный адрес. Все утверждения, что закон запрещает свободу слова, это неправда. Единственное требование – указать свою фамилию, имя и электронный адрес. Разве это запрет? Мы против фейковых аккаунтов, потому что именно с них идет клевета в адрес других людей. Дается только через обращения в суд остановить эту ложь. Это гражданско-правовые отношения, в законе нет административной и уголовной ответственности, нет штрафов", – сказала Асылбаева.



Сторонники законопроекта утверждают, что сейчас в мире появилось много лживой, фейковой информации, от чего может пострадать может любой человек. В частности, идет травля с фейковых аккаунтов анонимных лиц, с чем можно столкнуться в любой социальной сети.



Также, "фейк-ньюс" могут дискредитировать и органы государственной власти, вмешиваться во внутреннюю политику. Публикации в новостях со ссылкой на анонимные источники давно стали ширмой желтой прессы, которые под именами неизвестных авторов публикуют слухи и сплетни политических оппонентов.



Парламент принял закон и остался в истории (через два месяца выборы), теперь последнее слово за президентом Сооронбаем Жээнбековым, который может наложить вето и отказаться подписать этот закон.



Почему промолчал президент?



Политолог Медет Тюлегенов лично участвовал в REакция 3.0. и прошелся маршем до Белого дома.



– Я участвовал, потому что поводом послужило принятие законопроекта, который касается основного права граждан – права на свободу слова. Нужно было обратить внимание, что эта ситуация неприемлема.



Президент наверняка в курсе о прошедшей акции, ему должны доложить были об этом, но, видимо, он еще не сформировал своего мнения по этому вопросу или посчитал его недостаточно важным.



Возможно, во время вчерашней короткой речи в парламенте просто не было повода обсуждать вчерашний митинг. Тем более, подобные речи для выступления пишутся заранее и похоже решили не редактировать текст.



В будущем возможны продолжения акций протеста, не знаю, насколько скоро это будет, примерно каждые полгода у нас проходят какие-то марши и шествия. Ситуация такова, что поводы для этого предоставляются в Кыргызстане регулярно.



– А если президент все же подпишет закон, то следующий созыв парламента может отменить его из-за нарушения регламента при голосовании?



– По идее, да. Гипотетически следующий парламент может пересмотреть этот закон. Есть также возможность и в конституционную палату обратиться по поводу нарушения.



Другой политолог из Бишкека Игорь Шестаков полагает, что протесты были ожидаемы.



– Я еще 2-3 недели назад предупреждал, что реакция в обществе на этот законопроект будет крайне негативной и может вылиться в митинги. Это связано с тем, что за годы независимости кроме свободы слова других привилегий у нас особо и не было.



Поэтому все вполне логично – что вчера происходило на улицах Бишкека, в основном пользователями социальных сетей является молодежь, которая и приняла в основном участие в акции. Какие бы красивые речи авторы законопроекта не высказывали, однозначно поддержки в обществе не будет.



Для меня очевидно, что главными фейками в стране являются сами парламентские партии, которые не выполняют своих обещаний, морочат голову своему электорату. Их главное задача попасть во власть, и общество их так и воспринимает. Поэтому депутатам надо было не с фейками бороться, а работать над тем, чтобы в Кыргызстане была хороша система здравоохранения, появились рабочие места и т.д.



А если говорить о фейках, то, как я заметил по предвыборным компаниям в 2015-2017 годах, огромное количество фейков как раз появлялось из избирательных штабов. Те самые политики, которые нажимали на кнопки в пользу принятия этого законопроекта, еще вчера они спокойно относились к тому, что фейковыми аккаунтами велась борьба за их голоса.



– На шествии появился известный политик Омурбек Текебаев, зачем он туда пришел?



– Сейчас перед выборами политики рвутся себя засветить. В отношении конкретной персоны Текебаева могу сказать, что лично он в 2011 году инициировал законопроект, который ограничивал деятельность в освещении выборов зарубежными СМИ. Закон был принят, и документ однозначно нарушал принципы свободы слова. Те депутаты, которые сегодня принимают подобные законы, можно сказать, хорошие ученики прошлого созыва Жогорку Кенеша.



– В итоге – каких целей достигли протестующие, на президента смогут повлиять?



– Они выразили свое мнение. Виртуальный протест начался еще на прошлой неделе. В Фейсбуке под публикацией автора законопроекта было около 5 тыс. комментариев (в основном негативных), это вообще рекорд. Что тоже показало, как общество относится к данному законопроекту.



Хотя понятно, что марши и активность в соцсетях не отражается в целом настроение населения, а только его часть. Но все-таки это достаточно большой и глубокий срез общественного мнения.



Что касается главы государства, то я думаю, он должен учесть мнение людей. Дело в том, что в Кыргызстане и так достаточно законов, которые регулируют деятельность и социальных сетей, и интернета, и тех же фейков. Без этого закона можно спокойной обойтись, используя имеющуюся законодательную базу.



Во-вторых, меня тоже как активного пользователя соцсетей настораживает вопрос – а кто будет оценивать и судить мои публикации? Насколько эти люди/органы компетентны, какими будут обладать полномочиями? И еще один важный вопрос – а кто это будет оплачивать? Ведь закон предполагает, что надо устанавливать соответствующее оборудование, создать новый департамент и т.д. И это в ситуации сильного дефицита бюджетных средств на фоне пандемии... Источник - ia-centr.ru

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