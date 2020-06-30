Судьба Союзного государства России и Белоруссии. Часть 3 и 4

00:23 01.07.2020 Судьба Союзного государства России и Белоруссии. Часть 3: Элиты



Проблемы и решения строительства Союзного государства России и Белоруссии на фоне пересборки СССР



КИРИЛЛ ЗАБАВСКИЙ, 29 июня 2020, 09:50 - REGNUM Глава 8 - За 22 года на уровне российской элиты



Если белорусская правящая элита в описании вполне подходит под разделение ее на старую советскую и современную неопределенную, то российскую правящую элиту впору делить на суверенную и внешнеподданную.



Формирование современной элиты в России происходило намного сложнее, чем в Белоруссии. В данном процессе все было настолько противоречиво и неоднозначно, что в получившемся "клубке" попросту не найти концов. В этой связи для нахождения отличительных качеств российской элиты, ее следует сравнить по ряду критериев с белорусской элитой.



Во-первых, после развала СССР десятикратно умножились варианты попадания в элиту в Белоруссии и стократно в России. Такая значительная разница в многообразии путей формирования элиты обусловлена разницей параметров многонациональной, многорелигиозной, многоуровневой и разноплановой во всех отношениях России и моноэтнической, монорелигиозной, достаточно простой и понятной Белоруссии.



Во-вторых, пути формирования элит имеют еще один отличительный параметр, а именно возможности реализации (широту связей, политический вес, длительность нахождения у власти и так далее). В России возможности реализации не были ничем ограничены, кроме как способностями того, кто во что горазд, в то время как в Белоруссии формирование элит по данному параметру подверглось жесткому регулированию и ограничению со стороны А. Г. Лукашенко.



В-третьих, появление после развала СССР свободы слова, действительно, повысило уровень человеческих свобод в России, что, в свою очередь, выразилось возникновением реального плюрализма мнений в элитах и разделением их по убеждениям на разные политические партии, чего не скажешь о Белоруссии. Иначе говоря, повышение уровня человеческих свобод отложилось характерной чертой в современной российской элите.



В-четвертых, на входе в "плавильные котлы" формирования российской и белорусской элит сыграла свою роль разница в масштабах пространств, ресурсов, средств и так далее, из которых на выходе из этих "котлов" возникали соразмерные по масштабам - угрозы, проблемы и задачи, которые необходимо было решать. То есть существенным отличием между российской и белорусской элитами является разница в масштабности задач и, соответственно, способности их решать.



* * *



В формировании российской элиты следует выделить две прошедшие волны. Первая волна пришлась на временной период с 1991 по 2000 год и сформировала "постсоветскую элиту". Вторая волна пришлась на временной период с 2000 по 2020 год и сформировала "современную элиту". Из чего следует, что сейчас мы находимся на пороге третьей волны формирования элиты, с подходящим для нее названием - "новая элита".



Символическим триггером третьей волны формирования российской элиты следует считать обращение В. В. Путина к Федеральному собранию в январе 2020 года. В данном обращении В. В. Путин фактически объявил о начале процессов по "суверенизации государства" и "национализации элит". Таким образом, третья волна должна существенно обновить не только и не просто состав элиты, но главным образом ее предназначение.



Первая волна формирования российской элиты характерна тем, что элита в ней была "завязана" на деньги, которые являлись для нее главной целью. Вторая волна формирования российской элиты характерна тем, что деньги стали уже не столько главной целью, сколько средством для достижения целей, разнообразие которых увеличилось.



Естественным образом, изменился и характер действий российской элиты, если в первую волну представители российской элиты стремились побольше всего под себя "заграбастать", то уже на второй волне произошло "насыщение" и, соответственно, приоритетом стало сохранение и приумножение добытого капитала.



Для новой российской элиты, сформированной третьей волной, понимание денег должно занять свое третьестепенное место в иерархии человеческих, общественных и государственных ценностей, соответственно, сами деньги должны быть вытеснены другими возможностями в средствах достижения целей, разнообразие которых, в свою очередь, должно упорядочиться и выстроиться по масштабу и значимости.



Однако главное в этом следующее - "новая элита" третьей волны должна наполниться по содержанию новой идеологией и совершить принципиальный переход от действования в интересах самой себя к действованию в интересах прежде всего народа, государства и Союза государств. Этим и запомниться в будущей истории. Однако всему свое время, поэтому далее продолжим без забегания вперед, а по порядку…



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К развалу СССР привела определенная часть советского руководства, которая после самого развала оказалась у руля новой России и, соответственно, стала постсоветской российской элитой. Иначе как предателями их назвать нельзя. В свою очередь, данную категорию следует разделить на осознанных врагов народа и на неосознанных, то есть участвовавших в процессе, не зная того, что творят, проще говоря, на полезных предателям дураков.



С появлением после развала СССР частной собственности фактически началось разграбление всех союзных республик на местах и в первую очередь самой России. Соответственно, кто больше смог своровать, у того было больше шансов попасть в элиту. Патриотической части советского руководства, проигравшей предателям, ничего не оставалось, как принять новые правила игры и также принять участие в разграблении страны. В этой связи появилась еще одна категория российской элиты - воры, которые, в свою очередь, разделились на "хороших", то есть патриотических (своеобразных "Робин-Гудов") и на "плохих", то есть всех остальных (обыкновенных).



Таким образом, первой волной формирования российской элиты следует обозначить период с момента развала СССР и до прихода Владимира Владимировича Путина к власти. В российской элите, сформированной первой волной, следует выделить четыре категории, а именно - предатели, полезные предателям дураки, "хорошие" воры и "плохие" воры. С пониманием, что так же, как у правил формирования элиты, так и у каждой из ее категорий могли быть свои исключения. Иначе не стал бы возможным переход ко второй волне.



С приходом В. В. Путина к власти начался перехват управления государством с внешнего на суверенное. Это, в свою очередь, стало основой для второй волны формирования современной российской элиты. Вторую волну также можно назвать переформатированием сложившихся категорий до 2000 года в новые категории по новым правилам. Из которых следует выделить четыре основных категории по убеждениям.



Просоветская часть российской элиты (примерно ¼ представителей) - представляет собой сторонников суверенного курса развития России - за восстановление Советского Союза, с переходом от капиталистического к социалистическому строю.



Большое видится издалека. Поэтому, чем дальше мы отходим по времени от СССР, тем яснее начинаем понимать, какую страну потеряли. В этой связи данную часть современной российской элиты следует считать не только органически, но и духовно неделимой частью русского народа, и вместе с ним разделяющую горечь поражения.

Перехват управления государством с внешнего на суверенное - это результат, который достигается не по щелчку пальцев. За этим стоит многолетний кропотливый труд с риском для жизни. При том, что даже с учетом перехваченного управления, само государство все еще не обладает должным суверенитетом, который был утрачен с развалом СССР.

Благодаря пониманию того, что внутренняя политика постсоветской России является следствием внешнего управления, выстроились правильные приоритеты и способы в решении этой проблемы. А именно: в первую очередь нужно было возвратить суверенитет в управлении, и сделать это через внешнюю политику. По ходу достижения данной, еще не конечной цели, стало обращение части правящей элиты к советскому опыту решения вопросов на международном уровне.

Решительные действия военно-политического руководства России на международном уровне, а именно - принуждение к миру Грузии, возврат Крыма, взятие под защиту Донбасса, сирийская кампания и другие, открыли удивительную формулу - рост экономической мощи России, включая рост цены за нефтяной баррель и так далее, зависит в большей степени не от деятельности Министерства экономики (по-прежнему подчиненного в большей степени международным финансовым институтам), а от успешных действий Министерства обороны и силового блока (представляющего собой авангард суверенной группы).

Вероятно, все вместе привело представителей данной части российской элиты к ясному пониманию необходимости реванша за развал СССР. Благодаря этому сформировалось наиболее подходящее для них название - реваншисты.

В качестве рекомендации по работе с данной частью элиты - путь реваншистов к своей цели всегда будет длиннее и труднее, потому что они его начинают не с ровного места, а из глубокой ямы прошлых поражений. Тот же путь, если его начинать с ровного места, будет короче и легче. Именно эта аллегорическая разница в длине пути отличает обычных людей от реваншистов. Иначе говоря, разница в длине пути отличает людей "короткой воли" от людей "длинной воли" (согласно определению Л. Н. Гумилева). Таким образом, следует уяснить, что только реваншисты, или люди "длинной воли", способны обеспечить достижение цели и жизнестойкость государства, даже в проигранных обстоятельствах. Поэтому именно с них должно начаться перерождение нашего Отечества.

Проимперская часть российской элиты (примерно ¼ представителей) - представляет собой сторонников суверенного курса развития России - за сохранение сложившегося капиталистического строя.



За время, прошедшее после развала СССР, из России на Запад было вывезено, по некоторым оценкам, (по меньшей мере) несколько триллионов долларов. Однако спустя некоторое время возникла проблема - грабители России не всегда, а то и вовсе не могли воспользоваться награбленными деньгами, они выезжали в западные страны на ПМЖ, однако умирали естественной и неестественной смертью либо не могли доказать, что награбленное принадлежит им и так далее.

То есть грабители России, вывозя триллионы долларов на Запад, использовались самим Западом, говоря на "сленге" элиты 90-х, как "дойные коровы", которых, когда они становились ненужными, "съедали". Что, в свою очередь, и, вероятно, в большей степени повлияло на формирование "суверенного" мировоззрения среди данной части элиты.

Таким образом, самостоятельное управление государством открыло закономерную истину, собственно благодаря суверенитету - прибыль новой российской элиты увеличилась. Соответственно, чтобы сохранить и приумножить богатства, следует придерживаться суверенного курса.

Вместе с этим любая система имеет свои преимущества и недостатки. В Советском Союзе в большей степени результатами трудов всей страны пользовался весь народ. В современной России благами в основном пользуется элита общества и государства.

Перераспределение благ от народа в пользу элит обусловлено переходом с советского социалистического на современный капиталистический курс развития страны. Данный переход был достаточно болезненным для народа и государства. Логично предположить, что обратный переход будет не менее болезненным для страны и в данном случае, безусловно, для самой элиты.

Вероятно, все вместе привело данную часть российской элиты к пониманию необходимости сохранения капиталистического строя, но при этом с продолжением развития суверенного курса государства.

Однако в этом кроется недоразумение, которое заключается в том, что капитализм для России может быть суверенным - это в принципе невозможно потому, что идеологический, физический и исторический центр капитализма находится на Западе.

Данное недоразумение российской элиты говорит о ее представителях как о людях "короткой воли" (согласно определению Л. Н. Гумилева) и не очень далеких взглядов.

В качестве рекомендации по работе с данной частью элиты - следует привести ее к пониманию того, что суверенный курс Российского государства может быть основан на социалистическом или коммунистическом государственном строе с идеологическим, физическим и историческим центром в самой России, а никак не на Западе. В случае если все же продолжить суверенный курс Российского государства с опорой на капиталистической строй, то на этом пути следует отказаться от любого влияния Запада. А именно: отказаться от использования доллара и других валют в пользу суверенной валюты (экономически принудить США и другие западные страны рассчитываться в российских рублях), создать собственную идеологию, альтернативную западной, интеллектуально превосходящую идеи капитализма и индивидуализма, и так далее. Реализация любого из этих вариантов будет означать для людей "короткой воли" их становление в качестве людей "длинной воли", а значит, и становление самой России в качестве долгого государства.

Проденежная часть российской элиты (примерно ¼ представителей) - представляет собой воров, внешнеподданных западных метрополий, агентов влияния коллективного Запада - за сохранение сложившегося капиталистического строя.



Сама по себе тема воровства достаточно обширная и глубокая, вряд ли ее изложение можно уместить в целую книгу. Поэтому в рамках данной главы следует ограничиться лишь описанием некоторых моментов.

На протяжении всей истории во всех странах мира воровство как социальное явление и, соответственно, воры как социальный класс были практически везде и всегда, и, вероятно, будут везде и всегда. Разные исторические периоды, общественные уклады и государственные строи вместе с другими обстоятельствами по-разному влияют на формирование среды для воровства, делая ее более или менее благоприятной для воров.

Так, например, несмотря на высокий уровень жандармерии и одновременно нищенское существование значительных слоев населения, потребность в выживании будет подталкивать большинство людей к занятию воровством; либо иначе, благодаря высокому уровню моральных устоев в обществе и одновременно наличию возможности трудиться и получать достойное вознаграждение за труд, будут сдерживать людей заниматься воровством; и так далее.

Капиталистический строй жестче делит общество на сословия по распределению капитала, а именно: на господствующий класс капиталистов и на угнетенные классы трудового народа, стравливая их пассионарность промежуточными классами мелкой буржуазии. Соответственно, практически все скопление капитала будет находиться в руках господствующего класса капиталистов. А где много богатств, там больше соблазнов его своровать.

При этом следует понимать, что капиталистический строй существенно расширил и трансформировал само понятие воровства, создал для него множество завуалированных и даже опосредованных инструментов и способов, размыл форму и содержание этого явления, однако не изменил его глубинной сути - присвоение чужого.

Коллективизм является основой социалистического строя, одним из принципов которого принято считать - "от каждого - по способностям, каждому - по труду". Данный принцип был внесен и использовался в Конституции СССР 1936 года и 1977 года.

Индивидуализм является основой капиталистического строя, наиболее соответствующим принципом которого принято считать - "все для меня, ничего от меня". Данный принцип указывает на образ мышления воров.

Западный или либеральный курс развития современной России направлен на подавление коллективизма и на формирование индивидуализма в обществе. Соответственно, с целью подавления среди граждан настроений за восстановление СССР и внедрения в народ западных ценностей, ведущих к западной метрополии.

Таким образом, капиталистический строй, либеральный курс, западные ценности, индивидуализм и другие комплементарные параметры общественного и государственного устоев в современной России формируют благоприятную среду для занятия воровством.

Уровень элиты благодаря тому, что создает дополнительные условия для воров, через эшелонированную правовую защиту, предоставление больших возможностей, привилегий, преференций и так далее, также является для них притягательным местом сборища.

Вместе с этим у данной части российской элиты есть то, что нужно коллективному Западу - доступ к управлению государством.

В этой связи у коллективного Запада есть то, что нужно данной части российской элиты - обеспечение сохранности украденных и вывезенных из России богатств и вслед за этим, в случае необходимости, предоставление ворам политического убежища.

Таким образом, уровень элиты может трансформироваться в своеобразный рынок государственных возможностей, политики и суверенитета, которые можно обменять на деньги западных покупателей. Соответственно, данная часть современной российской элиты способна трансформироваться из обычных воров в разных барыг и тому подобное.

Дополнительно необходимо отметить, что в природе каждого человека заложены инстинкты самосохранения и адаптации к угрозам уничтожения. Воры такие же люди, как и все остальные, но ввиду системного занятия опасным делом у них, должно быть, эти качества развиты выше среднего. Поэтому, чем длительнее их нахождение на уровне элиты, тем лучше они приспосабливаются к выживанию, прикрываясь разными формами, от патриотизма до высокой морали.

Однако постольку, поскольку воры тоже люди, то и им не чуждо ничего человеческое, а значит, они могут изменить свое мышление в соответствии с высокими моральными и нравственными принципами и, таким образом, исправить свои недостатки.

В качестве рекомендации по работе с данной частью элиты - следует для начала понять, что полностью искоренить воровство, как одно из проявлений человеческой природы, не удастся, но к этому нужно стремиться. Что касается искоренения воров в российской элите, то тут необходимо бить по благоприятной среде для них. То есть по капиталистическому строю, либеральному курсу, индивидуалистическим устоям общества. Создание неблагоприятной среды для воров должно вынудить их покинуть уровень элиты или исправиться.

Прозападная часть российской элиты (примерно ¼ представителей) - представляет собой предателей, внешнеподданных западных метрополий, агентов влияния коллективного Запада, которые радеют - за продолжение сложившегося капиталистического строя, за подчинение западным финансовым институтам, за приоритет международного права над суверенным и т. д.



В средние века, в то время, когда русские княжества находились в стадии феодальной раздробленности и междоусобных войн, с юго-востока на Русь волнами накатывались татаро-монгольские нашествия, с юго-запада на Евразию стала усиливать свой натиск Османская империя.

Османские войска вели захватнические войны в Грузии, Армении, на Кавказе, на Балканах, а также на территории современной Украины. В этой связи захватчики применяли по отношению к ряду евразийских народов, в том числе и к славянам, изуверскую "технологию" - детей бедняков, то есть из нижних слоев населения на завоеванных территориях, брали в рабство, воспитывали у них ненависть к своим соплеменникам, беспрекословное подчинение новым хозяевам и с опорой на такое воспитание создавали из них к моменту взросления свирепых воинов - известных всему миру как янычары.

Вместе с этим детей князей и аристократии, то есть из верхних слоев общества на подконтрольных территориях, османские правители отрывали от родителей и приближали к себе, несколько смещали акценты в воспитании, военную подготовку заменяли гуманитарной и так далее, в итоге создавали из них к моменту взросления своих ставленников для управления их бывшими родными землями, а теперь новыми османскими колониями. Формально за ними не закрепилось название низших сословий ввиду ряда понятных отличий, однако по содержанию их также следует считать (политическими) янычарами.

Бывшие собратья, сородичи, соплеменники, столкнувшись однажды с янычарами, родными по происхождению и зверьми по сути, если, конечно, оставались живы, то навсегда сохраняли о них ненавистные впечатления. Бывало, плененные славянские женщины, подвергшиеся жестокому насилию, возвращались назад в родную землю, продолжали как-то жить, рожать, воспитывать детей и вольно или невольно переносили на них свои испытанные страдания. Бывало, сами янычары возвращались в места, откуда были родом и оседали в них жить. Бывало по-разному - пути Господни неисповедимы.

Однако любая сопричастность с янычарами, через самые яркие от жестокости и глубокие по трагедии впечатления, восприятие, сочувствие, ассимиляцию, телегонию и тому подобное, зародилось в наших предках славянах, в темных областях души, на уровне генокода - самобытным зерном.

"Янычарское зерно", передаваясь от поколения к поколению, от эпицентра на территории современной Украины, постепенно распространилось географически на всю территорию расселения нашего русского племени и восточных славян - русских, белорусов, украинцев.

Со временем это "зерно" утратило свои исторические связи и некоторые другие параметры, но в то же время из века в век усиливалось новыми волнами проявлений и в итоге выкристаллизовалось до своей главной сути, состоящей из двух частей - во-первых, услужливости инородным хозяевам и, во-вторых, ненависти к своему народу, своему племени, себе подобным.

Данное "зерно", посеянное в наших предках, в наши дни проросло "плодовитым деревом" и стало уже для нас современных, сложившимся характерным качеством, отличающим наш народ от других на Земле.

Где еще найти такие нации, этносы, племена, представители которых так ненавидели бы себе подобных, как ненавидят на уровнях нации, этноса, племени - сами себя и друг друга - белорусы, россияне, украинцы, разные по национальности, но одного русского племени и одного восточнославянского субэтноса?!

В качестве примера нужно обратить внимание на современных российских либералов, белорусских националистов или украинских неонацистов. Особенно считающих себя представителями высших сословий, то есть элиты общества и государства.

Вместе с этим следует отметить, что наличие у нас "ненавистнического к самим себе" качества, также со временем выработало по отношению к нему иммунный ответ в виде взаимопомощи, сплоченности, самопожертвования и других подобных качеств. При этом данные положительные качества проявляются в белорусах, великорусах (россиянах), новорусах (бывших украинцах), во всем нашем русском племени и славянском этносе, согласно гиперкомпенсации, зачастую многократно сильнее, чем "ненавистнические" качества. В подтверждение этого существует множество примеров исторических событий и целых исторических периодов, которые характеризуются царящими в них миром и дружбой среди народов, но также достаточно и антипримеров этого. Понимание своих недостатков, делает нас вооруженными против них для исправления. Поэтому вне зависимости от того, что было в прошлом, наша задача работать над совершенствованием себя в будущем.

С пониманием, что наличие "ненавистнического" качества, в принципе, не должно руководить человеком, однако благодаря или вопреки, осознанно или неосознанно, так или иначе, бывает, что оно оказывает влияние (предрасположение) на сделанный свободной волей, голосом разума и зовом сердца - выбор в жизни человека и, таким образом, превращает носителей этого качества в современных "янычар".

В этой связи данное в нас "ненавистническое к самим себе" качество ищет перспективную возможность для максимальной реализации. То есть когда обозначают себя могущественные силы, имеющие намерения, направленные против нашего народа или государства, то "ненавистническое" качество с этой же целью пробуждается и предрасполагает своего носителя осознанно или неосознанно присоединиться к этим враждебным силам.

Настоящее время характерно тем, что коллективный Запад враждебно настроен к России и русским, ведет активную антирусскую пропаганду по всему миру и действует злонамеренно в этом ключе.

Соответственно, представители данной части российской элиты характеризуются тем, что являются не просто носителями "ненавистнического" или "янычарского" по отношению к "своему" народу и России качества, но оно настолько завладело ими, что стало для них настоящим смыслом жизни.

Таким образом, данная часть элиты осознанно или неосознанно фактически присоединилась к враждебным силам Запада и действует в его интересах.

Вместе с этим подобно тому, что "янычарское" зерно является дремлющим до поры в своих носителях, так же и для большинства представителей данной части элиты наиболее подходящим названием является "спящие", постольку, поскольку они ждут своего времени пробуждения и реализации своей животной ненависти к русскому народу и России.

В качестве рекомендации по работе с данной частью элиты - следует отметить, что уничтожить "ненавистническое" качество в людях возможно только двумя способами, во-первых, уничтожением самих носителей этого качества, но тогда велика вероятность перенять данное качество самим себе, что отложится скрытой угрозой до нового витка, и, во-вторых, путем изжития, выдворения и забвения носителей "ненавистнического" качества за пределы элиты, народа и государства, что является более эффективным и гуманным.

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Таким образом, следует отметить, что если строительство Союзного государства России и Белоруссии в большей степени зависит от решений на уровне президентов двух стран, то попытки взаимодействия и интеграции России и Украины в большей степени предпринимались на уровне российской и украинской элит.



В этой связи оформление украинского пути в Европу после майдана в 2014 году показало всю несостоятельность, а может, и вредоносность подходов российской элиты договориться со своими украинскими "коллегами" о сближении стран по барыжным схемам. Иначе говоря, "барыги" на своем уровне попросту не способны решать такие вопросы.



Очевидно, что "пробуксовка" или даже саботаж строительства Союзного государства также происходит по вине элит. В большей степени это заметно со стороны России. Все дело в том, что Белоруссия, со своей стороны, вступает в союзные отношения с "прицепом" расширенного социального обеспечения белорусского народа.



Согласно логике равноправного союза, социальные пакеты российского и белорусского народов подлежат уравниванию. В случае принятия логики неравноправного союза, Белоруссия сохранит социальную ответственность перед своим народом, в то время как российский народ будет иметь меньшее обеспечение в социальной сфере.



Данная социальная рознь, установленная "верхами", повлечет за собой взаимную раздраженность на уровне "низов" между белорусским и российским народами. В этой связи неравноправный союз будет нести больше вреда, чем его отсутствие. Таким образом, единственно правильной основой Союзного государства России и Белоруссии должны быть равноправные и справедливые отношения.



То есть либо придется понизить уровень социального обеспечения белорусского народа до уровня российского народа, что с большой вероятностью вызовет в Белоруссии народные волнения и усилит аналогичные социальные возмущения в России. Либо, наоборот, придется повысить уровень жизни российского народа до уровня белорусского народа, социальное обеспечение которого более-менее сохранилось еще с советских времен.



Понятное дело, что современной российской элите в союзных отношениях не нужен социальный "прицеп" ответственности перед народом Белоруссии. И тем более та ее часть, которая "помешана" на деньгах, не собирается повышать уровень благосостояния российского народа, потому что это напрямую снизит благосостояние ее самой. Поэтому российская элита будет всячески пытаться "забуксовать" создание равноправного союза.



Вместе с этим та часть российской элиты, которая является агентами влияния коллективного Запада, будет стараться любым способом саботировать создание Союзного государства России и Белоруссии в любой перспективной форме, потому что любое укрупнение и укрепление двух братских народов и государств противоречит интересам западных метрополий.



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Самые главные в жизни вещи - это не вещи. В этой связи необходимо разобраться с тем, что же тогда является для человека главным в жизни. Очевидно, это ценности, имеющие определенное значение для человека, общества и государства, которые далее разделим на три основных категории по их типу.



Во-первых, главными ценностями в жизни являются те, которые нельзя купить за деньги и заработать одними лишь физическими и интеллектуальными усилиями. К этой категории следует отнести высокие морально-нравственные принципы, вырабатываемые во взаимодействии с микро-макро-космосом человека и ведущие его к просветлению в духовном плане. Это является главным приоритетом для человека.



Во-вторых, жизненно важными ценностями являются те, которые нельзя купить за деньги или материальные средства. К этой категории следует отнести волевые усилия, формирующие мужество, храбрость, отвагу и так далее, вырабатываемые в основном во взаимодействии с внешней средой и ведущие человека к достижениям в физическом и интеллектуальном плане. Это является вторым по значимости приоритетом для человека.



В-третьих, универсальными ценностями, пока принято считать деньги. За деньги в рамках нашей цивилизации можно приобрести практически все, в частности ощущение сытости, тепла, комфорта и так далее. При этом в плане потребностей человека приобретение благ осуществимо без особых его духовных, физических и интеллектуальных усилий. Поэтому деньги ведут к духовной, физической и интеллектуальной деградации личности.



За деньги нельзя купить свою жизнь у голодного льва при встрече с ним в дикой природе один на один. За деньги нельзя купить победу в войне, разве только "бумажный мир" - и то ненадолго. За деньги нельзя купить любовь женщины, иначе это будет проституция. Таким образом, деньги не могут и не должны быть приоритетом для человека.



Формирование элиты должно происходить на основе отбора людей по трем основным принципам. Согласно первому принципу, элитой может стать человек, достигший высоких значений исходя из вышеизложенной системы ценностей. Согласно второму принципу, он должен обладать приоритетами в этой системе. Согласно третьему принципу, достижения человека должны иметь значение в масштабе не столько для него самого, сколько для общества и государства.



Люди, сколотившие огромные богатства либо "завязанные" на категории денег, по определению не могут быть элитой общества и государства, постольку, поскольку деньги являются лишь третьестепенной ценностью в жизни человека, общества и государства. В случае если элитой общества и государства становятся представители "денежной" категории, то такое общество и государство рано или поздно обречено прийти в упадок.



В современной России правящей элитой в большей степени являются люди как раз "завязанные" на деньгах. Вместе с этим такое положение дел не является удивительным, а является закономерным, ввиду того что сама современная Россия является капиталистическим государством. Это значит, что при таком раскладе российские народ, общество и государство ждет неминуемая деградация.



В качестве общей рекомендации по работе на данном уровне - на третьей волне, следует пересобрать новую российскую и белорусскую элиты в строгом соответствии с вышеизложенными принципами их формирования, а именно: исходя из системы ценностей, приоритетов в ней и масштаба значений. Естественным образом, в перспективе это снимет на уровне элит все проблемы в создании Союзного государства России и Белоруссии.



Глава 9 - За 22 года на уровне белорусской элиты



Согласно классическому определению, элита - это совокупность людей, занимающих высокое положение в обществе, руководящие должности в управлении государством, союзом государств. Элита представляет собой устойчивую общность с глубокими связями входящих в нее людей, имеющих общие интересы и доступ к рычагам реальной власти и экономике. Всякая элита осуществляет функции управления социумом, а также регламентирует выработку новых моделей (стереотипов) поведения в условиях смены парадигм общественной жизни, чтобы адаптироваться к неожиданным изменениям в окружающей среде либо в этническом ландшафте. При этом структурно элита может быть открытой для влияния извне ("власть демократии") или же оказаться полностью закрытой от постороннего вмешательства ("авторитарное общество"). Если с понятием элиты есть ясность, то с ее категориями, составом и принципами формирования следует разобраться отдельно, все сильно изменилось вместе со временем.



В Советском Союзе элита общества формировалась в основном - снизу вверх, благодаря своим боевым, трудовым, научным, творческим, спортивным заслугам и достижениям перед партией, народом и государством. Тогда как с развалом СССР и переходом от социалистического строя к капиталистическому, элита общества стала формироваться в духе времени любыми способами, в жесткой конкурентной борьбе, благодаря личным качествам, связям и деньгам. Но главным проходным билетом в новую белорусскую элиту стало одобрение главы государства, необязательно напрямую, а скорее через социальные институты, сложившиеся с ходом времени в общественные устои. Иначе говоря, инициация белорусской элиты стала происходить - сверху вниз. В наши дни белорусская элита включает в себя пока еще две формации - советскую и современную; с пониманием, что с течением времени и естественным образом старые формации уходят, а на их место приходят новые.



Пример элиты общества, сформированной снизу вверх, - Владимир Семенович Высоцкий, как бы он нравился или не нравился руководству страны, он не был под запретом и мог свободно реализовываться как исполнитель в рамках устоев государства и того времени в котором жил, что также говорит и об уровне человеческих свобод в СССР. Современный пример формирования элиты сверху вниз, говорит о другом - так, например, легендарный боец Виталий Гурков, известный исполнитель Сергей Михалок, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич из-за своей нелояльности к А. Г. Лукашенко, не были им одобрены и не стали элитой. При этом сложность определения и обстоятельств заключается в том, что данные современные деятели, находясь, вероятно, в смуте, выражают свои взгляды под бело-красно-белым флагом белорусских полицаев времен Великой Священной Отечественной войны (1941−1945 гг). С этого ракурса, какими бы выдающимися они ни были, белорусской элитой они не должны быть по определению, и тогда инициация или запрет сверху вниз вполне оправдан. Однако еще одна сложность в том, что сам А. Г. Лукашенко не имеет доверия у народа и поэтому в этом вопросе не является авторитетом.



Естественно, ни к каким рычагам управления государством или финансовым потокам белорусская элита общества не допущена. Максимум, что дозволено, это собирать "крохи со стола". Ее функция заключается в том, чтобы выражать свою лояльность по отношению к А. Г. Лукашенко и в качестве обратной связи, используя свой общественный авторитет, проводить через себя до низов общества правильность политического курса.



В Белоруссии, как и в любом капиталистическом государстве, в правящую элиту стремится попасть буржуазный класс. Правда, это у него не очень получается. Да и речь, скорее, не о попадании в элиту, а о приближении или отдалении от А. Г. Лукашенко. Функция бизнеса заключается в обеспечении "социальной ответственности перед государством" и в качестве обратной связи продлении возможности заниматься своим делом. Шаг влево или вправо в основном заканчивается отдалением.



Формирование правящей элиты Белоруссии сложнее, чем элиты общества. Все потому, что в одном ряду можно встретить силовиков, совершивших подвиг, спортсменов, завоевавших награды, депутатов 20 лет отроду - со статусом "Мисс Беларусь", а также банкиров - "героев Беларуси", и чем дальше этот список, тем он разнообразнее. Но в данной главе мы будем стараться придерживаться только классовых категорий.



Правящая элита Белоруссии в основном сформировалась и формируется из класса государственных служащих, который сохранил все традиции, механизмы и этапы карьерного роста с советского времени и, безусловно, в своем большинстве представляет собой людей с безупречной выслугой, высокими профессиональными навыками и управленческим опытом. При этом следует отметить, что акцент делается на крепких хозяйственников.



Переход руководителя с уровня государственной службы на уровень правящей элиты может быть обусловлен как минимум одним из трех критериев отбора:



Служащий должен обладать высокими качествами, авторитетом и опытом в своей профессиональной сфере.

Не иметь никаких идеологических взглядов, политических амбиций и в принципе возможности конкурировать за пост главы государства. Под этим следует понимать, согласно статье 80 Конституции Республики Беларусь - "Президентом может быть избран гражданин Республики Беларусь по рождению, не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом и постоянно проживающий в Республике Беларусь не менее десяти лет непосредственно перед выборами". Таким образом, все граждане Республики Беларусь, которые родились за ее пределами, при этом отдали свою жизнь служению Белоруссии - не имеют возможности стать главой государства, соответственно, не могут составлять в этом конкуренции А. Г. Лукашенко, и значит, являются подходящими по данному критерию отбора.

Обладать верноподданными качествами либо быть отобранным по другим личным критериям А. Г. Лукашенко. В качестве примера следует привести обращение в присутствии государственных СМИ одного из высоких чиновников к А. Г. Лукашенко - "Вы чуть выше Бога", и, таким образом, получившим одобрение со стороны последнего на вхождение в современную белорусскую правящую элиту. При этом следует понимать, что у изложенных правил могут быть исключения.

Полтора из трех критериев данного отбора в элиту в большей степени соответствуют вождизму, то есть системе управления государством, во главе которого находится всеми признанный вождь. Однако А. Г. Лукашенко не является вождем народа, а является по факту президентом страны. В этой связи видится определенное несоответствие между формой и содержанием системы управления белорусским государством. Более подробно данный момент разберем в отдельной главе.



Для того чтобы одни представители правящей элиты не набрали большего влияния на местах, регулярно проводится перетасовка кадров. Другим выставляются дополнительные требования или условия от А. Г. Лукашенко, и в случае их невыполнения представителей правящей элиты выводят из управления государством. Третьи пропадают без вести.



Глава любого государства в идеале должен быть лучшим из народа, по крайней мере лучшим из руководителей, и подтягивать до своего высокого уровня развития личности и профессиональных качеств за собой остальных. Особенность правящей элиты Белоруссии заключается в том, что ее представители не должны казаться выше уровня личности А. Г. Лукашенко, если это начинает проявляться, они задвигаются. Так, например, как это произошло с С. С. Сидорским, В. А. Мацкевичем, О. А. Божелко, Л. Т. Ериным, У. Р. Латыповым, В. В. Ермошиным, В. Г. Рахманько, А. П. Войтовичем и многими другими.



Отдельной категорией следует выделить ЦИК и медийно-экспертное сообщество. ЦИК технически обеспечивает проведение выборов А. Г. Лукашенко в качестве главы государства, а медийно-экспертное сообщество обеспечивает снятие всех сомнений в правильности всей системы. При огромных стараниях и важности выполняемых функций данные категории никак не относятся к правящей элите. Они только обслуга.



Статус обслуги можно сравнить с ямой, которую вольно или невольно вырыли старатели сами себе в прошлом. В Белоруссии история с этой ямой еще не закончена. В этой связи от самих старателей зависит, станет ли вырытая яма, в которой они очутились, - для народа отхожим местом, а для них погребальным либо они смогут своими обратными действиями из нее все же выбраться в будущем. Но пока следует продолжить о делах нынешних.



Вероятно, все в мире уже знают, как в Белоруссии проходят выборы, поэтому комментарии здесь излишни. Но еще не многие понимают, кто или что такое А. Г. Лукашенко. О нем мы поговорим отдельно в соответствующем разделе, в этой главе на примере его медийно-экспертной обслуги рассмотрим лишь значение данной категории. Тут все без интриг, работает старое правило - короля делает его свита, с поправкой на местный колорит - Белоруссия это не королевство и свита в ней не свита, а обслуга.



Обслуга как класс была и, вероятнее всего, будет всегда. Сферы деятельности и специфика задач для данного класса могут быть разными, но зачастую это выполнение чистой по форме, но "грязной работы" по сути. Во время оккупации Белоруссии немецко-фашистскими захватчиками представители данного класса работали в немецкой администрации, служили в отрядах фашистской полиции и так далее. Того же самого следует от них ожидать и в будущем, тогда, например, когда войска НАТО придут на наши земли, оккупантов представители обслуживающего класса так же, как их предшественники, будут встречать с цветами.



В наши дни, в преддверии юбилея Союзного государства 8 декабря 2019 года, А. Г. Лукашенко выступил с обращением о том, что Отечественная война 1812 года, Первая мировая 1914−1918 годов, Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года и Великая Отечественная война 1941−1945 годов - не наши войны и не наши события (то есть не белорусского народа). Данные глумливые по смыслу и ненавистнические по сути в отношении белорусского народа высказывания возмутили общественность.



Фашисты с националистическим лицом и идеологические последователи полицаев этому сильно обрадовались, ведь он выразил их давнюю позицию. В то же время белорусский народ еще сильнее сжал зубы. Нет необходимости разбираться в сказанном, А. Г. Лукашенко достаточно предсказуем, он многократно еще переиначит свои слова и обвинит всех в том, что его неправильно поняли. Чтобы ни было сказано, он делает свое дело, вносит смуту в народ для разделения его на части с тем, чтобы им было легче управлять.



В этой связи медийно-экспертная обслуга А. Г. Лукашенко в лице Дмитрия Семченко, ведущего программы "Будет дополнено" на телеканале ОНТ, в эфире 5 ноября 2019 года с твердой уверенностью и подобострастием вдоль и поперек разъяснила зрителям "правильность" слов А. Г. Лукашенко. Ряд комментариев (если их еще не удалили) к данному видео телеканала ОНТ на "Ютубе", наиболее точно выражают мнение людей - "Геббельс отдыхает" и "расплата неизбежна".



Белорусская элита является органически неделимой частью народа. Поэтому так же, как и народ, ее следует разделить на категории по убеждениям и подсветить ее проблемы с целью их исправления.



Большая часть белорусской элиты (примерно ½ представителей) - соответствует неопределенному классу "многовекторных".



Данная часть элиты развилась практически из незначительной части, в основном через замещение старой советской элиты новыми кадрами. Это началось с приходом А. Г. Лукашенко к власти, постепенно продолжалось на протяжении длительного времени его правления, и к концу этого периода в наши дни, белорусская элита практически полностью обновилась и выстроилась в рамках созданной им системы.

В итоге представители большей части элиты, при строительстве Союзного государства, подражают стилю управления А. Г. Лукашенко и, таким образом, перенимают себе "многовекторность" как качество личности. Суть "многовекторности" таких деятелей можно выразить народным замечанием - "и нашим и вашим, и споем и спляшем" либо, как пел про таких В. С. Высоцкий, - "И не друг, и не враг, а так". Создание Союза, с участием "многовекторных" предполагает постоянные склоки, ревизию отношений и шантаж на предмет их разворота на Запад. Таким образом, будущее Союза становится нестабильным и неопределенным.

В качестве рекомендации по работе с данной частью элиты - ничего не сделаешь, представители класса "многовекторных" недоговороспособны, а, если договор с ними состоится, его исполнение будет зависеть от новых ветров. Данный класс в интересах, прежде всего, Белоруссии остается только перевоспитывать или переформатировать, чтобы от него не осталось даже духа.

Средняя часть белорусской элиты (примерно 1/3 представителей) - является скрытыми сторонниками Русского мира. Именно данная часть на старте строительства Союзного государства, при поддержке большинства белорусского народа, привела А. Г. Лукашенко к власти, а затем вложилась всеми своими силами и средствами в укрепление его власти для того, чтобы он выполнил возложенные на него обязательства и свои обещания.



Следует также отметить, что в начале этого пути сторонники Русского мира и создания Союзного государства в белорусской правящей элите не скрывали своих взглядов и представляли собой большую ее часть, но к нынешнему времени уменьшились до средней части.

Личность А. Г. Лукашенко не является государствообразующей, при этом сама должность главы государства является высшим, представительным, законодательным и исполнительным органом власти Республики Беларусь. Однако, с ходом долгого времени, многим стало казаться, что одно неотделимо от другого. Таким образом, правящая элита патриотических взглядов, невольно служа А. Г. Лукашенко, видит в этом - служение государству, а в служении государству не видит - служения личным интересам личности А. Г. Лукашенко в должности главы государства.

Такое восприятие является для народа, элиты и государства опасным заблуждением, от которого необходимо избавиться. А. Г. Лукашенко существует отдельно от народа, он сам это выражает в своих действиях и высказываниях на протяжении длительного времени, в частности "о не наших войнах". Поэтому, не являясь частью белорусского народа и, соответственно, истории белорусского народа, - он так же не должен олицетворяться и с государством.

В качестве рекомендации по работе с данной частью элиты и в целом с народом Белоруссии - в России необходимо во всех сферах и на всех уровнях, особенно в СМИ, в новостях, телепередачах, официальных формулировках, обращениях и так далее - ясно отделить личность А. Г. Лукашенко от белорусского народа. В Белоруссии каждому представителю элиты и народа это следует сделать самостоятельно на личном уровне, у всех свои родители, А. Г. Лукашенко не является отцом народа. Сложившийся по недоразумению культ личности А. Г. Лукашенко вредит всем и, прежде всего, ему самому.

Незначительная часть белорусской элиты (примерно ¼ представителей) - в большей степени принадлежит к капиталистическому классу, считает себя шляхтой, ее представители являются оболваненными националистическими идеями или прямыми агентами влияния Польши, США и ЕС.



Белорусская правящая элита, вероятнее всего, тормозит интеграционные процессы с Россией на своем уровне в большей степени из-за опасений, что ее поглотит и задвинет более могущественная российская олигархия. Эти опасения вполне справедливы, вероятнее всего, так и произойдет, если олигархия в России не будет уничтожена как класс.

В качестве рекомендации по работе с данной частью элиты - тут нечего что-либо особо выдумывать, в случае доказательства и в зависимости от степени вины любого представителя данной группы, если не будет раскаяния и возмещения ущерба, тогда работы найдется для каждого, места в Сибири хватит для всех, а времени должно хватить, чтобы исправиться.

* * *



В Белоруссии государственный строй является капиталистическим, при этом с фасадом "социально ответственного государства". Собственность в стране разделена по форме на государственную и частную. Соответственно, есть два буржуазных класса - это государственные капиталисты и частные капиталисты. У этих классов могут быть между собой союзы или конфликты интересов, то же самое может быть между ними и более значительным классом российской олигархии, но какие бы между ними всеми ни возникали союзы или конфликты интересов, все они имеют идейный, физический и исторический центр управления мировым капитализмом на Западе.



Зависимость буржуазных классов от центра на Западе может проявляться по-разному. Например, в виде хранения денег в долларах США и других валютах - что работает на укрепление западной финансовой системы; в виде вывоза из своей страны денег и ценностей географически в западные страны, что способствует обогащению западных денежных центров; в виде вложения денег и средств в виллы, яхты, недвижимость и промышленность на Западе - что работает на развитие экономики западных стран и фактически разрушает экономику в своей стране; в виде обучения, проживания, продвижения детей капиталистов в страны коллективного Запада - это ясно показывает, что капиталисты свое и будущее своих детей видят на Западе, а не у себя на Родине и так далее.



Таким образом, при капиталистическом строе, буржуазные классы, в том числе относящиеся к правящей элите совершенно не заинтересованы в создании Союзного государства. Ведь оно призвано стать конкурентом на мировой арене капиталистическому Западу. Конкуренция предполагает то, что наше Союзное государство должно укрепляться, а его укрепление, соответственно, должно вести к ослаблению центра на Западе. В этой связи коллективный Запад будет всячески противостоять созданию Союзного государства, используя для этого буржуазные классы в качестве своих агентов влияния.



Решение данной проблемы заключается в изменении государственного строя с капиталистического на коммунистический. Тогда капиталистический Запад должен перестать быть для нас управляющим центром и стать антагоном, в это же время у нас должен появиться свой суверенный идеологический центр, который необходимо будет развивать. Таким образом, установление противоположных идеологических центров в мире будет подобно устройству противоположных полюсов на нашей планете, обеспечивающих ее движение и жизнь на ней, в соответствии с первым законом диалектики, который гласит: "Основой всякого развития, является единство и борьба противоположностей".



Либо то же самое, но не сразу, а поэтапно - для начала следует восстановить советский принцип формирования правящих элит снизу вверх, с главенствующей ролью в этом деле партии. Для этого от низов до верхов и навершия в виде главы государства, для организации в единую систему нужна стержневая идеология. Для этого подойдет старая советская коммунистическая, с опорой на наш исторический опыт, либо необходимо создавать новую идеологию и начинать над собой новый исторический эксперимент.



Но прежде, чем что-либо решать, белорусская элита должна разобраться сама в себе, откуда она появилась, что из себя представляет и куда стремится - является ли она настоящей элитой своего белорусского народа и русского племени, органически и духовно неделимой его частью, достойными потомками наших героических предков или является бедными родственниками западных капиталистов, вечными подпанками польской шляхты, временными и случайными фигурами в истории государства.



В любом случае строительство Союзного государства должно проводиться его сторонниками из числа правящей элиты с Суворовским натиском, руководствоваться Стальной волей вождей и железной логикой - если интересы народа и элиты не совпадают, интеграция должна проводиться в интересах 90% простого народа, а не буксовать в интересах 2% элиты, все остальное - от лукавого.



В качестве общей рекомендации по работе на данном уровне - России следует помочь белорусской элите выйти за рамки масштаба задач уровня огородного национализма и предоставить возможность участия в масштабных проектах - в атомных и космических сферах, а также в добыче ископаемых из недр Земли, освоении Арктики, Антарктиды, создании океанических электростанций, искусственного интеллекта и так далее.



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Судьба Союзного государства России и Белоруссии. Часть 4: Россия



Проблемы и решения строительства Союзного государства России и Белоруссии на фоне пересборки СССР



КИРИЛЛ ЗАБАВСКИЙ, 30 июня 2020, 11:07 - REGNUM



Глава 10 - За 22 года на уровне Президента России



Часть 1 - Введение



В строительстве Союзного Государства важен результат, а не процесс. Результат считался-бы положительным, если бы Союзное Государство уже было бы построено. В свою очередь, это открыло бы новые горизонты для новых проектов, реализация которых многократно перекрыла бы текущие "барыжные" склоки. Соответственно, обе стороны учредители Союза были бы в выигрыше.



Даже отрицательный результат в виде прекращения создания Союзного Государства был бы лучше, чем вялотекущая его имитация. Закрытие проекта Союзного Государства, дало бы нам опыт, возможность работы над ошибками, а затем новый путь. Фактически это нужно было сделать тогда, когда строительство Союзного Государства вышло за временные рамки создания Советского Союза руководством четырех республик.



22 года возни вокруг Союзного Государства показывают, что этот процесс может продолжаться еще дольше и стремиться к бесконечности. Бесконечность - это утопия, которая заменила собой и угробила идею реального Союза. Время указывает на действующих лиц, как на виновников столь долгого строительства.



Виноваты всегда обе стороны. С А. Г. Лукашенко спрос за нежелание активно строить Союз, как с А. Г. Лукашенко, что с него взять. С России спрос за неспособность решить проблемы с желаниями или нежеланиями А. Г. Лукашенко, образно говоря, как с медведя. Неспособность России решить эти вопросы, не важно каким способом и не важно с каким результатом, обнажает еще большую ее слабость в других делах.



На примере этого наши современные и будущие недруги смогут просчитать слабости и недостатки системы управления государством, которую, если представить в виде фрактальной системы, будут клинить своеобразным фрактальным клином в остальных сферах и других масштабах. Что может привести к полному коллапсу России в будущем.



Угроза полного коллапса России должна привести к пониманию необходимости пересборки системы управления государством в новой конфигурации, исключив из нее текущие недостатки. Которые, в свою очередь, мы постараемся подсветить в следующих подглавах, чтобы таким образом побудить к их исправлению.



Правда, в отличии от описания белорусских проблем, находящихся на поверхности, мы будем подсвечивать только подводную часть российских проблемных "айсбергов".



Часть 2 - Система управления государством В. В. Путина



В Советском Союзе целостное развитие личности с опорой на высокие морально-нравственные принципы, в рамках системы разрешений и ограничений поведения в обществе, было основой формирования каждого советского человека в частности и советского народа в целом.



Далее будут представлены примеры советских подходов по воспитанию личности в основных сферах жизни общества. С пониманием, что внимание в изложении будет сосредоточено лишь на определенных воспитательных линиях, в то время как их многообразие было не меньше (а зачастую больше), чем в других странах мира.



Во-первых, в Советском Союзе традиционные устои русского общества закладывались в детях с ранних лет. Для девочек предназначались куклы всегда меньшего или младенческого возраста, что должно было через игру с ними воспитывать заботу к малышам, то есть воспитывать у девочек с детства материнский инстинкт. Для мальчиков предназначались в основном "солдатики", которые имели обязательно взрослый и мужественный вид, что должно было через игру с ними воспитывать уважение к старшим и конечно же долг защищать Родину.



Во-вторых, советское государство стремилось установить в обществе культ семьи и традиционных отношений между взрослыми мужчиной и женщиной. В свою очередь нетрадиционные отношения были под запретом, в Уголовном Кодексе были статьи за мужеложство и скотоложство, а педерастия, педофилия, копрофилия и тому подобные извращения (входящие в ЛГБТП+ движение на Западе) считались болезнями. С одной стороны, это существенно ограничивало свободу личности, пресекало расход энергии в безумных направлениях и противоестественный опыт; с другой стороны, это концентрировало (усиливало) энергию, внимание и время в традиционных взаимоотношениях между мужчиной и женщиной.



То есть ограничения свободы действий во всех направлениях компенсировались их качеством в естественных направлениях. Завоевание женщины требовало от мужчины больших усилий, в виде мужественных поступков, например, защиты от хулиганов, материального обеспечения, развлечения посвящением ей стихов и так далее. Преодоление проблем в семейной жизни требовало от жены, как хранительницы "домашнего очага", развития добродетельных качеств: заботы, терпения, уважения и тому подобных.



В-третьих, в СССР воспитывалось уважительное отношение к старикам, например, в виде уступания лучших мест в транспорте, пропуска вне очереди и предоставления других привилегий. В 1932 году был законодательно установлен возраст выхода на пенсию по старости - 55 лет для женщин и 60 лет - для мужчин, что на тот момент являлось лучшими условиями для стариков в сравнении с остальным миром. Также, в качестве обратного отзыва, в общественные отношения внедрялось - наставничество со стороны старших поколений по отношению к молодым.



В-четвертых, в противоположность индивидуализму, культивируемому на Западе, основой советского социалистического строя был коллективизм. То есть главенство интересов коллектива над интересами личности, признающей приоритет общественного блага над личным и добровольно подчиняющей свои интересы - интересам общества. Коллективизм проявлялся в ведении хозяйства, общественных делах, а также в управлении государством в виде Советов.



В-пятых, в Советском Союзе вершиной воспитания морально-нравственных принципов в человеке, вне зависимости от возраста, пола и социальных отличий - было воспитание любви к Родине, для мужчин это выражалось в долге по Ее защите перед Отечеством. При этом понятие Родины неразрывно было связано с народом, производным которого были советская власть и советское государство. В этой связи, было принято считать, что те, кто против СССР и советской власти - являются врагами народа и предателями Родины.



Морально-нравственные принципы через антропоморфизм можно сравнить с позвонками, хрящами и суставами, работающими на сгибание и разгибание частей тела в естественном направлении и ограничивающими движение в противоестественном направлении, что позволяет организму, используя свои суставы, изменяя положение тела, добиться необходимых действий, например, подняться не только над землей, но и над собой во времени и пространстве. Иначе говоря, это то, что отличает позвоночных существ от беспозвоночных.



На уровне человека высокие морально-нравственные принципы вместе с твердыми убеждениями советских людей можно сравнить с булыжниками. Кроме того, потенциал действий советского гражданина следует представить в виде могучей волны с огромной амплитудой, что является своеобразной аллегорией того, на что был способен советский человек. В свою очередь, все вместе было призвано формировать у гражданина направление деятельности - за правое дело - против несправедливости.



На уровне общества, советские граждане, твердость принципов и убеждений которых можно сравнить с булыжниками, их потенциал с могучими волнами в направлении против всякого зла, благодаря коллективизму трансформировали индивидуальное могущество в коллективное. В этой связи следует отметить, советское общество отличалось от других, помимо норм высокой морали и большего потенциала, дополнительными качествами сплоченности, взаимовыручки и способности жертвовать собой.



На уровне государства Советский Союз принято считать своеобразным историческим экспериментом, цель которого заключалась в формировании идеального человека, производного от него идеального общества и производного от него идеального государства. Советское государство, сформированное таким образом, можно представить в виде огромного медведя.



Вместе с этим гипертрофированная защита от "грязи" на всех уровнях формирования советского человека, общества и государства, вместо дозированных иммуностимулирующих прививок этой самой "грязью", привела к тому, что на каждом из этих уровней к ней не выработался естественный защитный иммунитет.



Иначе говоря, доведение благородного металла до идеальной чистоты отнимает у него полезные свойства, то есть без умеренных примесей он становится хрупким. Таким образом, эксперимент по созданию идеальных человека, общества и государства, без выработки самобытного иммунитета к "грязи" закончился провалом.



Однако это наш опыт, отказ от которого поведет нас по новому циклу невыученных уроков, а его использование, наоборот, позволит не допустить ошибок прошлого и продвинуться на следующую ступень развития в будущем. Пока живы рожденные в СССР, живо советское понимание о том, что Советский Союз вовсе не развалился, а растворился в вечности.



Это значит, подобно тому, как по пророческому замечанию К. Г. Маркса призрак коммунизма бродил когда-то по Европе, так и сейчас дух Советского Союза живет в сердце каждого советского человека и ждет своего времени, чтобы материализоваться.



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В западных странах, на примере США, основой формирования каждого человека в частности и народа в целом является свобода выражения личности в обществе. При этом всякая свобода выражения личности не должна быть направлена против государства. Вместе с этим ограничение свободы выражений в направлении государства компенсируется дополнительными свободами в направлении противоестественной природы вещей.



Далее будут представлены примеры западных, в большей степени американских подходов по воспитанию личности в основных сферах жизни общества. С пониманием, что при изложении воспитательных линий мы постараемся раскрыть их суть, находящуюся за внешним фасадом.



Во-первых, на Западе помимо размытия гендерных отличий у детей с ранних лет проводится также политика замещения материнского инстинкта у девочек и замещения мужественности у мальчиков. В этой связи для девочек предназначены куклы старшего, чем сам ребенок возраста, например, кукла Барби и ей подобные, что должно через игру с такими куклами формировать у девочек пример для подражания - выставление полуобнаженного тела на показ, накрашивание лица "на продажу" и жизнь в кайф. Для мальчиков предназначены игрушки образно походящие на "миньонов", например, "губка Боб", Симпсоны и им подобные, придурошного вида и, вероятно, такого-же предназначения.



Во-вторых, в странах коллективного Запада поступательно уничтожают институт брака и традиционные отношения между мужчиной и женщиной. Традиционный брак заменяется множеством вариантов - гостевыми браками, деловыми браками (то есть за деньги), однополыми браками, свободными отношениями, шведской семьей, гражданским партнерством и тому подобным. Из людей делают физических и нравственных трансгендеров, из матерей и отцов делают партнера № 1 и партнера № 2, цифровой ряд предполагает, что партнеров в семье может быть больше двух.



В дополнение к этому активно продвигаются программы "планирования семьи", "домашнего (анти)насилия", "ювенальной юстиции" и другие. Против традиционных отношений в форме брака между мужчиной и женщиной для реализации своих чувств и продолжения рода противопоставляются нетрадиционные законодательные нормы, которые являются ничем иным, как инструментом проникновения в семью и ее регулирование извне. То есть естественные непосредственные отношения между мужчиной и женщиной замещаются опосредованными отношениями через государство и общество.



Мужчине больше нет нужды тратить свои силы, энергию и время на завоевание женщины ввиду того, что для удовлетворения своих чувств и потребностей предоставляется множество других доступных вариантов, включая однополые отношения. Отсутствие необходимости совершать поступки с обоих сторон, то есть проявлять соответствующие качества, со стороны мужчины - мужественность, со стороны женщины - качества обольщения для привлечения к себе мужчин, согласно природе эволюционных процессов делают эти качества не востребованными и, в свою очередь, подлежащими отмиранию за ненадобностью.



В-третьих, в западных странах во главе с США отношение к старикам красноречивее слов выражается развитием сети домов престарелых. Распространение домов престарелых является следствием насаждения со стороны государства определенного типа отношений между поколениями в виде так называемой нуклеарной семьи, в которой взрослые представители разных поколений должны жить раздельно. Яркие примеры таких стран и государств - США, Северная и Западная Европа, Япония. В других государствах престарелые люди зачастую живут вместе со взрослыми детьми или другими близкими родственниками.



В-четвертых, основой государственного строя США является капитализм, в основе которого, в свою очередь, заложен индивидуализм. Индивидуализм - это моральное, политическое и социальное мировоззрение, которое подчеркивает индивидуальную свободу, первостепенное значение личности, личную независимость в рамках конституционного правопорядка. Индивидуализм противопоставляет себя идее и практике подавления личности обществом или государством. Индивидуализм есть противоположность коллективизма.



В-пятых, в США основой патриотического воспитания является наличие внешней угрозы, борьба с которой является долгом всех граждан Америки. Что в свою очередь ярко изложено в самом гимне США, сквозь который стержневой линией проходит призыв быть готовым к перманентной войне. Вместе с этим продвигается превосходство Америки над остальным неразвитым миром. В этой связи, в обществе формируется алгоритм действий, заключающийся в том, что лучшая оборона - это нападение.



При этом внутренние разборки в США, на примере гражданской войны Севера и Юга, представляются таким образом, что не важно за какие идеалы воюют противоборствующие стороны, главное, с обоих сторон есть примеры храбрости и доблести солдат, на которые следует всем равняться. То есть вместо идеологических ориентиров простому обывателю предлагается сосредоточить свое внимание на проявлении эмоциональной стороны участников этих войн.



Размытие морально-нравственных принципов путем культивирования свободы выражения личности через антропоморфизм можно сравнить с выдергиванием из организма позвонков, хрящей и костей. Вследствие чего должно получиться гибкое бесформенное тело со множеством степеней свободы во всех направлениях, мотивированное на реализацию своих эмоций и чувств и способное извиваться любым образом. Однако, в виду физических возможностей данного тела, оно не способно встать на задние конечности и оторваться от земли. Иначе говоря, это то, что отличает беспозвоночных существ от позвоночных.



На уровне человека отсутствие морально-нравственных принципов вместе с отсутствием твердых убеждений у американских людей, благодаря распылению свободы выражений личности во всех направлениях, можно сравнить с песком. Кроме того, потенциал действий американского гражданина следует представить в виде ряби на воде, с незначительной амплитудой, что является своеобразной аллегорией того, на что способен коллективный американец. В свою очередь, все вместе призвано формировать у гражданина направление деятельности - в разные стороны.



Вместе с этим, благодаря естественным стремлениям человека и возможности разнонаправленного самовыражения, американцы вполне способны достигать высокого уровня развития личности. Поэтому ошибочно считать, что все американцы глупы, физически слабы, не имеют высоких морально-нравственных принципов или других добродетелей, просто в формировании их такими, через подавление естественной природы вещей и традиционных ценностей, заинтересовано само государство. Данный казус будет разрешен ниже в описании общественного и государственного уровней.



На уровне общества американские граждане в противоположность коллективизму замыкаются на собственном индивидуализме. Именно "удавка" (ограничение) из индивидуализма, наброшенная сверху на каждого американца, нивелирует весь их потенциал высоких морально-нравственных принципов, убеждений и действий. Казус американского общества заключается в том, что насколько данная "удавка" является принудительной, настолько-же и добровольной, ввиду того, что ее "поводок" тянется наверх к государственной идеологии капитализма, то есть к стремлению личного обогащения.



На уровне государства политика, направленная вниз на размытие морально-нравственных принципов и твердых убеждений в человеке, вслед за этим на разрушение всяких связей и укрупнений в обществе посредством индивидуалистических "поводков", ведущих к личному капитализму, усиливая государственный капиталистический строй в целом - делает американских людей и общество более управляемыми (послушными), а значит, в свою очередь, само государство делает более эффективным. Американское государство, сформированное таким образом, следует представить в виде гигантской анаконды.



Данная система управления государством уже подтвердила в истории свою состоятельность, вместе с этим высокую живучесть, а также хищническую сущность. В конце ХХ-го столетия в конкурентной борьбе с Советским Союзом американская "Анаконда" отравила ядом капитализма нашего советского "Мишку" и теперь он лежит в коме и бьется в конвульсиях. После чего США стало мировым гегемоном.



* * * * *



После развала СССР в Российской Федерации установился прозападный курс развития человека, общества и государства. В основе которого свобода выражения личности, индивидуализм в обществе и государственный капиталистический строй. Соответственно, высокие морально-нравственные принципы, традиционные ценности и идеологические ориентиры стали выживаться из жизни как пережиток советского прошлого.



Далее будут представлены примеры современных российских подходов по воспитанию личности в основных сферах жизни общества. С пониманием, что ниже будут изложены не столько воспитательные линии, сколько знаковые события, за которыми мы должны понять всю их воспитательную подноготную.



В 2011 - 2012 годах в России по инициативе президента Российской Федерации Д. А. Медведева в рамках реформы Министерства внутренних дел - "с целью повышения эффективности работы и улучшения имиджа правоохранительных органов России" - произошло переименование милиции в полицию. За этим видится как минимум подражательство западным названиям.



25 ноября 2015 года в Екатеринбурге президент России В. В. Путин и Председатель Правительства Д. А. Медведев приняли участие в церемонии открытия Президентского центра Б. Н. Ельцина, после чего возложили цветы к памятнику первому российскому президенту. Следует отметить, что по-человечески их действия понять можно. Однако, с точки зрения российской государственности, нельзя идти на поводу человеческих порывов в отрыве от сути исторических событий. В этой связи, отношение к Б. Н. Ельцину должно быть соответствующее, как к символическому эпизоду с его участием - в 1991 году Б. Н. Ельцин с подельниками в Вискулях (Беловежская пуща, Белоруссия) подписал соглашение о развале Советского Союза, и первым, кому он доложил об этом, стал президент США Джордж Буш - старший.



18 июня 2016 года в Санкт-Петербурге на здании Военного инженерно-технического университета видным военно-политическим деятелем Российской Федерации С. Б. Ивановым совместно с министром культуры РФ В. Р. Мединским была открыта памятная доска в честь фельдмаршала финской армии барона Карла Густава Эмиля Маннергейма. В этой связи следует напомнить, что после прихода к власти большевиков барон Маннергейм сбежал в Финляндию, которая в декабре 1917 году провозгласила независимость от России. В 1918 году он был назначен главнокомандующим финской армией. В 1941 - 1944 годах Маннергейм возглавлял финские вооруженные силы на стороне гитлеровской Германии в войне против СССР.



11 декабря 2018 года в Москве в день столетия со дня рождения Солженицына президент Российской Федерации В. В. Путин открыл памятник этому деятелю. Российский лидер назвал Солженицына выдающимся соотечественником, писателем и мыслителем, истинным, настоящим патриотом России. В то время, как сам Солженицын был одним из первых советских антируссистов и посвятил всю свою жизнь обалгиванию и очернению Советской России. За это он получил множество наград и привилегий на Западе, включая Нобелевскую премию по литературе, власти США предоставили ему в собственность дом в городке Кавендише (штат Вермонт) и обеспечили полное содержание.



В последние годы в Москве на 9 мая по случаю проведения торжеств в честь Победы советского народа в Великой Священной Отечественной войне (1941 - 1945 гг), власти постоянно драпируют Мавзолей Ленина на Красной площади, чтобы его не было видно во время военных парадов. Таким образом, на фоне продвижения символов современной России пытаются скрыть символы советского и коммунистического прошлого.



Все вышеописанные события являются символичными. Некоторые из них произошли тогда, когда президентом Российской Федерации был не В. В. Путин, однако в рамках его политического курса. Другие из этих событий произошли без непосредственного участия В. В. Путина, но в духе его политики.



Как говорится, всех дел не переделаешь. Вместе с этим начало В. В. Путиным уже положено. В этой связи, в продолжение данного политического курса, следует ожидать последовательную и закономерную реализацию аналогичных событий, например:



- Установление памятника А. В. Колчаку, одному из предводителей Белого движения в период Гражданской войны в России в 20-е годы ХХ-го века, который, вероятно, считал своей Родиной Россию и любил ее, однако воевал против нее на стороне и за деньги Антанты. Вследствие этого увековечивание памяти о нем со стороны государства будет работать на размытие идеологических ориентиров в обществе и сосредотачивать внимание граждан на эмоциональной и мотивирующей стороне вопроса.



- Установление памятника А. А. Власову, одному из предводителей так называемой Русской освободительной армии в период Великой Священной Отечественной войны 1941 - 1945 годов, который, возможно, также по-своему любил Россию, однако воевал против советского народа и СССР на стороне гитлеровских войск. Вследствие этого, развитие начатой линии со стороны государства по увековечиванию памяти кумиров разных общественных групп еще больше будет работать на размытие идеологических ориентиров в обществе и еще сильнее сосредотачивать внимание граждан на эмоциональной стороне событий и персонажей.



- Продвижение нетрадиционных ценностей, популяризация ЛГБТП+ парадов, западных программ по "планированию семьи", программ раннего полового и трансгендерного воспитания детей в школах и детских садах, законов так называемой ювенальной юстиции о "домашнем насилии", которые предоставляют больше возможностей вмешиваться в семью со стороны общества и государства.



Управлять обществом, в котором, подобно булыжникам, у людей заложены твердые морально-нравственные принципы, традиционные ценности и идеологические ориентиры, либо когда потенциал каждого человека в отдельности и народа в целом представляет собой могучие волны, подобно потенциалу советского человека и народа - является для государственной власти трудоемким и сложным.



В этой связи, чтобы сделать общество более управляемым для государства, нужна политика по размытию морально-нравственных принципов, традиционных ценностей и идеологических ориентиров по отношению к гражданину. Иначе говоря, выдергиванию из него морально-нравственных и прочих позвонков, хрящей, суставов и таким образом превращению людей в бесхребетную биомассу.



Тогда, когда понятие Родина будет окончательно размыто настолько, что "любовь" к ней можно выражать очерняя ее и живя за границей; "облагораживать", вывозя из нее богатства; "спасать", воюя против нее на чужой стороне; а чтобы не подступиться к самому понятию Родины, на дальних рубежах будут размыты все остальные принципы и ориентиры - такая Россия станет "неубиваемой". Просто потому что будет жить в интересах и по правилам чужеродных стран. Но разве можно назвать это жизнью?



Сформированные таким образом индивиды и производное от них общество будет более управляемым, соответственно, более полезным для государства в достижении его целей, а само государство в свою очередь станет более жизнестойким. С такой точки зрения, эффективность проводимой В. В. Путиным политики является невероятно высокой. В случае продолжения данной политики, со временем русский человек станет подобен образу беспозвоночного змееныша, а государство в целом образу американской "анаконды".



Могучей и живучей, но американской и анаконды. Интересно, кто хотел-бы жить в таком "змеиноподобном" мире, в котором все страны созданы по лекалам "единственно правильной" западной системы ценностей и управления государством? Вероятно, кто-то хотел бы, а кто-то нет. Возможно, это мог оказаться даже в чем-то прекрасный и/или эффективный мир.



Однако вне зависимости от этого, согласно первому закону диалектики, суть которого в том, что всякое развитие заключается в борьбе и единстве противоположностей, рано или поздно на Земле появится прогрессивный народ, а затем производное от него государство, которое будет воспитывать в своих гражданах высокие морально-нравственные принципы, традиционные ценности и идеологические ориентиры.



Вслед за этим "змеиноподобный" однополярный мир на нашей планете снова разделится на противоборствующие стороны "беспозвоночных" и "позвоночных" существ и, таким образом, станет двуполярным. На Земле возникнет паритет между двумя антагонистическими системами ценностей и управления государствами, конкуренция между которыми обеспечит новый этап развития человечества.



В настоящее время Россия идет путем подражания и мимикрии за "беспозвоночным" Западом. В случае появления новой "позвоночной" системы ценностей и управления государством, России снова придется так же, как сейчас за США, подстраиваться уже под новые формации, центры силы или державы, иначе раствориться в современной американской.



Наше поражение в "холодной войне" в 1991 году на уровне государства привело к развалу СССР и появлению современной России. В наши дни "холодная война" трансформировалась в "эволюционную войну" и продолжилась на уровне народа. Дальше России разваливаться некуда, это последний рубеж.



Часть 3 - Внутренний двигатель В. В. Путина



На примере того, что Владимира Владимировича Путина одинаково ненавидят и левые коммунисты, и правые либералы, суть его политики - не то и не другое. Впрочем, название его политики известно - Путинизм, согласно формулировке В. Ю. Суркова, изложенной в его работе "Долгое государство Путина". Но в чем заключается внутренний двигатель В. В. Путина, с этим мы сейчас и попробуем разобраться.



Тогда, когда М. С. Горбачев начал проводить "перестройку" в СССР, многие обнадежились этим и в знак поддержки хлопали в ладоши. Тогда, когда развалили Советский Союз, к власти пришел Б. Н. Ельцин и начал пропивать страну, многие радовались этому "ветру перемен" и в знак признательности хлопали в ладоши. Тогда, когда В. В. Путин стал восстанавливать из руин промышленность, поднимать экономику, возвращать земли, собирать страну заново, многие за это стали его ненавидеть. Как же так?!



Большинство претензий коммунистов к В. В. Путину заключаются в том, что в сравнении с показателями жизни людей в Советском Союзе, в современной России жить стало намного тяжелее, например, качество медицины и образования намного ухудшилось, тысячами закрываются больницы и школы, старики и многие граждане трудового возраста существуют за чертой бедности, красный флаг был заменен на дореволюционный триколор и так далее и тому подобное.



Да, так оно и есть. Однако все это является закономерным следствием развала СССР и перехода от коммунистического на капиталистический строй. Тогда, когда В. В. Путин не участвовал в развале СССР, не утверждал капиталистический строй в качестве государственного, а также не менял государственную символику Советского Союза на нынешнюю символику России. Все это ему досталось в "наследство" разгребать.



В этой связи, коммунисты могут возразить, что раз В. В. Путин в этом не виноват, тогда почему он не восстановит Советский Союз и не переведет государство обратно с капиталистического на коммунистический строй? Ответ на данный вопрос однажды выразил сам В. В. Путин в прозаической форме следующим образом: "У того, кто не сожалеет о развале СССР - нет сердца, а у того, кто хочет его воссоздать в прежнем виде - нет головы".



Это понятно всем, кроме коммунистов. Во-первых, в развале Советского Союза виноваты сами коммунисты, находившиеся по партийной линии в руководстве страны, то есть практически все "верхи", поэтому нелепо теперь им винить в развале СССР кого-либо другого. Во-вторых, даже если отбросить коммунистический "человеческий фактор", сам факт развала СССР, основанного на коммунистическом строе и идеологии, говорит о том, что данные атрибуты государства так или иначе не смогли выдержать конкуренции с капиталистическим строем и идеологией западных стран и оказались слабее их.



Таким образом, одним из принципов внутреннего двигателя В. В. Путина и равно этому его правления государством является - не возвращение к прошлому, а работа с той данностью, которая есть.



* * * * *



Большинство претензий либералов к В. В. Путину заключаются в том, что после развала СССР в России первой волной демократизации вместо всеобщего благоденствия, произошел рост бандитизма, бюрократии и коррупции; второй волной капитализации в продовольственных магазинах появились всевозможные продукты, однако произведенные не из нормального сырья, а из разного "повидла"; третьей волной либерализации людям в рамках свободы выражений стало возможным обмазывать друг друга этим самым "повидлом", но возникли запреты делать тоже самое в отношении власти; и так далее и тому подобное.



Однако либералы почему-то не могут понять, что так и должно быть и никак иначе при капиталистическом строе государства, по крайней мере в начале этого пути. В этой связи, следует вспомнить "великую депрессию" в Америке 30-х годов ХХ-го века, которая длилась не менее 50-ти лет, в период которой государством управляли мафиози. В то время как в конце этого пути госдолг США к 2020 году стал равен более 23 триллионов долларов и чем это закончится, как говорится, скоро будем посмотреть.



Вслед за этим либералов начинает "клинить" и они выдвигают новые претензии к В. В. Путину, суть которых в том, что он своими "гэбэшными" методами и действиями по сохранению территорий вместо предоставления им свободы отчуждения, укреплению власти вместо ее децентрализации, суверенному управлению государством вместо подчинения международному сообществу, таким образом пытается возродить СССР.



Ответ на данный вопрос В. В. Путин частично уже дал ранее коммунистам, теперь его оставшуюся часть необходимо растолковать либералам. Государь не в праве поступать иначе, кроме как заботиться об укреплении своего народа, власти и государства - железной волей и твердой рукой. Таким образом, вторым принципом внутреннего двигателя В. В. Путина и равно этому основой правления государством является - не важно каким строем, главное достигать результат.



Вместе с этим нивелирование террористической угрозы в 2000-х годах, принуждение Грузии к миру в 2008 году, возвращение Крыма в "родную гавань" в 2014 году, спасение Сирии в 2016 году и, наконец, объявление о переходе к полному суверенному курсу России, которое следует из (между строк) обращения В. В. Путина к Федеральному собранию в 2020 году - все это указывает на третий принцип внутреннего двигателя В. В. Путина и равно этому основе правления государством - действовать всегда наверняка и на опережение.



В этой связи, каким образом В. В. Путин собирается обеспечить для России развитие и выдающиеся результаты в будущем, а также привести международное сообщество в спокойствие - пока не ясно. С одной стороны, это хорошо, потому что наши оппоненты не могут понять, как в этом противостоять В. В. Путину. С другой стороны, это плохо, потому-что после его ухода с поста главы государства есть вероятность, что все развалится, как карточный дом.



Собственно, в этом и заключается главная проблема Путинизма, что кроме самого Владимира Владимировича Путина продолжить его курс - либо некому, либо неизвестно как, либо уже есть кому и известно как, но об этом пока не сбудется, мы все равно не узнаем.



Часть 4 - Мифы и реалии политики В. В. Путина



Вероятно, уже многие видели созданный группой специалистов и выложенный на Ютубе видеоролик под названием "История Европы на карте за 1000 лет". Если кто-то не видел, тогда предлагаю представить в уме его простой сюжет - на экране показана карта Европы от современного Лиссабона на Западе до Урала на Востоке, на которой обозначены границы государств и княжеств, которые меняются в соответствии с историческими событиями в мультипликационном режиме, по одному кадру на каждый год, начиная со времени 1000 лет назад и до наших дней.



Данная мультипликация красноречивее и точнее большинства политологов, с опорой на историю выдает прогноз на будущее. В ней показано, например, как перед исчезновением государства с политической карты, оно сначала дробится на области, а затем соседние государства поглощают его по частям. Также и наоборот, если государство начало расширяться за рамки своих границ, то этот процесс будет идти в ногу с политической формацией, до прихода новой исторической эпохи. В этих исторических процессах нет никаких чудес, они объективны, тенденциозны, цикличны и, самое главное, предсказуемы. Циклы имеют динамику, которая характеризуется направлением спада или подъема.



После развала СССР в либеральных и националистических кругах стало модным пророчить каждый год распад России, который вот-вот должен был произойти. В последствии данные несбыточные ожидания переросли в ненависть к России и распространились на весь мир, затем на рубеже 2000-х трансформировались в русофобию, а в наши дни развились в антирусизм. И чем дольше по времени это будет продолжаться, тем дальше от реальности будут уходить люди, зараженные этой болезнью. Вероятно, антируссисты (антирусские) просто не в силах сообразить, что с приходом к власти В. В. Путина на рубеже 2000-х годов маятник от распада СССР начал движение в обратную сторону.



В свою очередь, об этом говорят упрямые исторические факты - закрепление Чечни в составе России в 1994 - 2000 годах, следующее за этим взятие под опеку Абхазии и Южной Осетии в 2008 году, следующее за этим возвращение Крыма в 2014 году, затем поддержка народа Донбасса против современного укронацизма, параллельно с этим строительство Союзного государства с Белоруссией, на очереди с Новоруссией, создание следующих геополитических образований по контурам Торгового союза, Единого экономического союза, Евразийского экономического союза и так далее - все это можно объяснить объективным процессом расширения России или воссозданием нового СССР.



* * * * *



Если вышеизложенная теория верна и Россия начала свое расширение, то этот процесс может остановиться на границах примерно 100-летних циклов, возможно, на границе с Польшей, которая должна будет сама вернуть в состав исторической Родины Белостокскую область, по недоразумению оторванную от Белоруссии.



Также, ввиду того, что в наши дни население стран Прибалтики вымирает, а их государственность все больше приходит в упадок, с опорой на историю совместного государства долгом Белоруссии является взять прибалтийские страны под свою опеку и защиту, ради их спасения.



То же относится и к части территории Полесья, находящейся сейчас в составе Украины, а ранее многие века в истории в составе Великого Княжества Литовского Русского Жамойтского, исторической преемницей которого является современная Белоруссия.



В случае продолжения распада Украины на части, скатывания ее в состояние анархии, увеличения угрозы этнических чисток населения со стороны бандеровцев, как это было в прошлом, Белоруссия также обязана взять под свою опеку земли и население Полесья, а может даже и всю бывшую Украину, до образования Новоруссии.



Но, возможно, Владимир Владимирович Путин поднимет планку выше моральной ответственности до уровня этнической, тогда граница влияния нового СССР может отодвинуться до Германии, думаю, немцы не будут этому возражать, то есть по зоне оседлости племен славян и германцев, с восстановлением обновленной Югославии.



Большое видится издалека. Поэтому за текущими экономическими, политическими и житейскими склоками, тревогами и тому подобным может не видеться главное - раз маятник от развала СССР пошел в обратную сторону, то с Белоруссией, Великоруссией и Новоруссией в будущем все будет хорошо.



В качестве общей рекомендации по работе на данном уровне - для начала следует принять к сведению, что затянувшаяся стагнация в строительстве Союзного государства, заморозка ситуации с ДНР и ЛНР, шире этого - с Новоруссией, говорят о том, что работа по этим направлениям не соответствует духу времени.



Далее, раз В. В. Путин и А. Г. Лукашенко не смогли до сих пор создать Союзное государство, значит, его строительство нужно остановить до того момента, пока вместо В. В. Путина не появится другой президент со стороны России, либо, пока вместо А. Г. Лукашенко не появится другой президент со стороны Белоруссии.



Главы государств должны соответствовать духу времени и не сдерживать необратимые исторические процессы. Замена кадров ускорит создание Союзного государства и даст больше надежности к результату. Вместо замены может быть только эволюция, то есть переход на новый уровень управления, вместе с государством - маховиком истории. Источник - REGNUM

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