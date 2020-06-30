Нужны ли Казахстану мировые рейтинги вузов?

00:29 01.07.2020 Автор: Марат Шибутов



В Казахстане сейчас проходит дискуссия о том, насколько нужны вузам международные рейтинги, и стоит ли под иностранные мерки казахстанским учебным заведениям подстраиваться.



Что такое международные рейтинги вузов? Рейтинг – отражение существующей академической мобильности, позволяющее студентам выбрать вуз, который им подходит. Почему есть интерес к иностранному вузу? Потому что существует мировой рынок труда, созданный транснациональными корпорациями и их подрядчиками. В свою очередь корпорации – уже следствие глобального рынка, который начал свою жизнь после Второй Мировой войны и окончательно все поглотил после развала СССР. Если сейчас произойдет регионализация мира, то, конечно, эта система претерпит изменения и важность международных рейтингов, наверное, снизится. Не исчезнет полностью, но станет меньше.



Однако под разговорами о международных рейтингах вузов скрывается проблема трансформации высшего образования по всему миру, и это серьезный вызов для современности – именно от этих процессов зависит качество человеческого капитала в целом.



Ну, а то, что говорят об успехах казахстанских вузов в разных рейтингах – это непонимание сущности процессов в образовании, потому что у тех же работодателей совсем другое мнение. Любой рейтинг состоит из набора показателей и всегда можно под них подстроиться – просто их выполнить, но формально. При этом, не улучшая само преподавание в целом.



На мой взгляд, ориентироваться лучше на национальные рейтинги, которые измеряют лишь внутри страны – просто больше половины специальностей вузов имеют четкую страновую специфику и не имеют ценности вне страны. Сейчас в Казахстане более-менее приемлемый рейтинг делает НПП "Атамекен", потому что ориентируется на трудоустройство выпускников в первую очередь.



Так что суть и роль международных рейтингов, их сравнение с национальными рейтингами – это всего лишь разница ориентации на мировой и на страновой рынки труда.



Однако я бы хотел подробнее остановиться на казахстанском опыте и судьбе нашего высшего образования – дам несколько ключевых тезисов и попытаюсь их подробно раскрыть. У нас об этом редко говорят, предпочитая больше разговоры о количестве вузов или количестве государственных грантов на обучение.



Первое: "Высшее образование – это мировая индустрия услуг, качество которых крайне субъективно и зависит от самого потребителя"



Если в промышленности четко – вот выпущенный продукт, вот его характеристики, вот цена, вот видео с использованием, вот отзывы потребителей, и есть четкое понимание – как с этим продуктом работать, какие его возможности, то с высшим образованием все совсем не так. Тут большая часть успеха зависит от потребителя, если он сам не хочет учиться, то его и не заставишь.



Соответственно, всегда есть большой риск, и он в Казахстане воплотился, что с понижением уровня среднего образования будет идти процесс деградации и высшего – просто вузам постоянно придется снижать планку, чтобы сохранить экономически приемлемое количество студентов.



Политической воли на то, чтобы оставить планку на прежнем уровне или поднять ее ни у руководства вузов, ни у руководства Министерства образования не хватило. Всем нужны были деньги и молодежь, которая чем-то занята в период бурного взросления. А что молодежь потом будет делать с бесполезным образованием – уже никого не волнует. Все больше убеждаюсь в том, что реально наша молодежь начинает понимать, на кого ей надо было учиться, только после 1-2 лет после окончания вуза, но тогда уже поздно.



Второе: "Высшее образование сейчас дает потребителю то, чего он хочет, а не то, что ему нужно"



Самая трагичная часть из процессов в высшем образовании – это переход к позиции "чего нужно", что особенно проблемно в США, так как люди там берут кредиты на свое образование и объем кредитов все растет, а отдавать их не получается. Это уже вызвало многочисленные споры о нужности высшего образования вообще – в статье Питера Тиля написано, почему высшее образование переоценено. Я уже не говорю про многочисленные анекдоты про эту неэффективность:



– Что вы скажете выпускнику филологического факультета при встрече?



– Дайте мне, пожалуйста, два чизбургера и кофе.



Пока у нас такого нет, то есть нет откровенно анекдотичных предметов вроде изучения "Игры престолов" (это, кстати, отличная тема для курсовой или дипломной, но не предмет), но в целом у нас у абитуриентов очень слабое понимание чему надо учиться.



По-хорошему, тут должна быть следующая цепочка – набор знаний, умений и навыков от работодателей, на основе которых каждая кафедра готовит учебную программу специальности, затем под это уже подбираются преподаватели. Недавно Дархан Ахмед-Заки, президент UIB, высказал мысль, что набор компетенций должен входить в техническое задание к договору студента с вузом. Это я думаю, как раз и повысит качество образования.



И это надо делать быстрее, потому что у нас в силу демографии число абитуриентов и студентов будет расти, а вот в силу экономических трендов количество новых рабочих мест будет все меньше, а значит шансов найти работу у выпускников тоже меньше. Я про это неоднократно писал, но данные исследования НПП "Атамекен" конца 2019-начала 2020 года показали более удручающую картину:



"…выпуск специалистов с высшим образованием практически в 5,3 раза превышает потребность. Мы опросили 600 тыс. работодателей, а это достаточно серьезная выборка…"



Думается, ситуация в 2020-2021 году из-за коронавируса доведет соотношение до "один к десяти". В этих условиях, конечно, качество обучения и хорошая дипломная практика играют ключевую роль, но это могут обеспечить далеко не все вузы.



Третье: "Представления казахстанцев об образовании крайне инерционны и мало связаны с реальным содержанием образования"



Насколько я помню, только в 2019 году специальность "юрист" перестала быть самой популярной для казахстанских абитуриентов. Получается, массовые представления о рынке труда отстали от реальности лет на 20-25 и вообще относятся к 90-м годам, когда реально потребность в юристах была большая. Но уже много лет постоянно во всех СМИ и выступлениях работодателей и чиновников говорится, что юристы и экономисты в таком количестве стране не нужны, однако потребовалось очень много времени, чтобы люди все же это поняли.



Уже лет 10 государство больше всего дает грантов на технические и сельскохозяйственные специальности, что не востребовано до сих пор. Думаю, осознание придет только лет через 5-7. Вообще это очень интересная задача для социологов понять – почему настолько в данном вопросе развито инерционное мышление.



Четвертое: "Государство в Казахстане проводит аттестацию вузов, потому что потребители вообще не заинтересованы в качестве образования"



Одной из особенностей Казахстана является то, что МОН уже много лет стоит на позиции сокращения числа вузов за счет закрытия самых слабых учебных заведений. При этом эта инициатива не находит особо поддержки у населения по одной простой причине – студентам до сих пор нужен просто диплом, а не знания. Поэтому они будут поступать в плохие вузы, даже если там вообще не будут учить, и никакие рыночные механизмы не будут действовать. Наоборот, если все отдать на откуп рынка, то все вузы превратятся в "фабрики дипломов", потому что этого и хотят потребители. Это неразумно, но вот такое мышление преобладает – можно посмотреть социологические опросы молодежи.



Пятое: "Худший противник качества образования – крепкие семейные узы"



Почему же люди не заинтересованы в получении знаний во время обучения в вузе? Все просто – действуют социальные факторы.



Казахстан становится аналогом стран Южной Европы, а конкретнее Италии и Испании, где дети живут с родителями чуть ли не до 40 лет, а значит у них гораздо меньше потребности в деньгах и поэтому нет мотивации искать работу. В поиске работы молодые люди надеются на помощь родственников, а не на знания. Зачем при таких условиях качественное образование – да незачем в принципе. Только масштабная продолжительная безработица способна изменить эти психологические стереотипы.



Фактически, наша система высшего образования, впрочем как и во всем мире, будет делиться на 2 очень разные группы – первая часть вузов будет нацелена на социализацию, развлечение и занятие времени, а вторая – на привитие профессиональных умений и навыков. Частично может быть и смешанный вариант – к примеру, вуз, нацеленный на подготовку профессионалов, будет иметь факультет иностранных студентов, которые учатся платно, или подразделения дистанционного образования, где можно использовать самые экзотические учебные курсы. Деньгами те, кто хочет развлечения, статуса и социализации, будет оплачиваться учеба тех, кто нацелен стать профессионалом. Пока в Казахстане эта система не так развита, но вот в США уже работает вовсю.



И надо уже осознавать, что в будущем это не изменится, а только усилится. В условиях, когда экономика Казахстане не будет так расти, как это делала в период 2003-2013 годов, а будет стагнировать или падать, попадание абитуриента в социализирующий вуз просто означает напрасно потраченные время и деньги, которые уже не возместить.



Чтобы я предложил публиковать на сайтах вузов и узнавать родителям абитуриентов для повышения прозрачности вузов и для понимания качества их учебного процесса, а именно те вещи, которые участвуют в обучении и формируют знания, умения и навыки:



1. Состояние библиотеки – сколько книг в фонде, сколько электронных, по каждой отдельной специальности;



2. Сколько учебников, учебных и методических пособий подготовлено самим вузом, а сколько иностранных учебников используется в подготовке;



3. Какая производственная база у вуза – мастерские, производственные или испытательные участки, оборудование. Насколько оборудование соответствует нынешним реалиям, какие есть лицензионные специализированные программы;



4. Какая лабораторная база у вуза – сколько лабораторий, какое там оборудование;



5. Как часто и в каком объеме проходят производственные и учебные практики. Особенно важно, чтобы практики были у потенциальных работодателей;



6. Какой учебный план предусмотрен для каждой специальности – перечень предметов;



7. Как часто придется писать курсовые работы;



8. Кто будет преподавать – сколько преподавателей вуза, сколько приходящих преподавателей. Очень важно, чтобы преподавали люди с практическим опытом;



9. Примерные цифры по прохождению обучения – сколько поступало и сколько закончило. Чем меньший процент заканчивает, тем лучше – оптимально чтобы закончило только 50%, это говорит о высоких требованиях;



10. Как поставлено дело с наукой в вузе – студенческой, фундаментальными и прикладными исследованиями, есть ли свой собственный научный журнал, выходят ли монографии.



Именно это имеет значение при обучении, это и надо развивать вузам. Однако в реальности причин почему казахстанские вузы будут трансформироваться в сторону повышения качества обучения или причин почему абитуриентам будет нужно качественное образование ­– пока нет. Источник - ia-centr.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1593552540

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июня 2020 года №403

- Идея введения очередного "жесткого" карантина - очень большая ошибка

- Кадровые перестановки

- Отставка Биртанова: минздрав допустил все возможные ошибки - Ашимбаев

- Cостоялась отчетная встреча перед населением министра информации и общественного развития Аиды Балаевой

- Энергопроизводящие организации Казахстана подали заявку на корректировку предельного тарифа

- В аптеках Алматы по-прежнему нехватка парацетамола, аспирина, арбидола и градусников

- О передислокации Национального Банка Казахстана в г.Нур-Султан

- Рейтинги казахстанского государственного АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ"" подтверждены на уровне "BB+/B"; прогноз - "Стабильный"

