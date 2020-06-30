Казашку избрали заместителем мэра города во Франции

00:30 01.07.2020

Казашку по имени Иесим Махмуткызы Саваш (Yesim SAVAS) избрали заместителем мэра города во Франции, передает Tengrinews.kz.



Иесим Махмуткызы была избрана заместителем мэра города Крейл (Kreil) Франции.



Этой новостью поделился ее отец, председатель Ассоциации казахов во Франции Mahmut Savas.



Известно, что девушку избрали заместителем мэра во втором туре местных выборов во Франции 28 июня 2020 года.



Она является правнучкой знаменитого Зука батыра.



Зука Сабитулы родился в 1866 году в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.



Долгие годы был религиозным проповедником, борцом за независимость.