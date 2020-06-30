Не дать Тегерану "сушки". В ООН схватка вокруг продажи оружия Ирану

00:32 01.07.2020

В Совете Безопасности ООН предстоит схватка вокруг продажи оружия Ирану



Совет Безопасности ООН во вторник, как ожидается, рассмотрит американскую резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана. Срок действия жесткого ограничительного режима поставок вооружений Тегерану истекает в октябре, и США сейчас прилагают все возможные усилия, чтобы сделать его бессрочным. Шансов на принятие у этой резолюции нет: Россия и Китай заранее дали понять, что ее заблокируют. Проследить за голосованием тем не менее стоит - оно покажет расстановку сил в Совбезе и позволит сделать выводы о дальнейшей судьбе иранского досье.



Разрешительный режим поставок вооружений Ирану был введен резолюцией Совбеза ООН 2231, юридически зацементировавшей иранскую ядерную сделку 2015 года (так называемый Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД). Оружейным эмбарго его называют потому, что страна, желающая продать Тегерану вооружения, на бумаге может это сделать, обратившись за разрешением к Совбезу, но в реальности никто не пытался это осуществить, поскольку заранее понятно, что США ни одну такую заявку не пропустят. 18 октября эти ограничения, согласно резолюции 2231, должны отпасть. Но США, вышедшие из СВПД в 2018 году, всеми силами пытаются не допустить смягчения условий поставок вооружений Ирану, а потому внесли на рассмотрение Совбеза резолюцию, делающую нынешний режим бессрочным и ужесточающим его условия.



По сути, Вашингтон предлагает ввести в отношении Тегерана полноценное эмбарго.

Документ запрещает странам продавать или передавать Ирану вооружения и приобретать их у него. Все грузы, идущие в Иран или из Ирана, предлагается проверять на наличие запрещенных товаров. Если что-то запрещенное будет обнаружено, оно может быть конфисковано или уничтожено. Лиц, причастных к нарушению оружейного эмбарго, предлагается вносить в визовые черные списки, а их банковские счета или иные авуары замораживать. Конфискации могут быть подвергнуты и перевозящие запрещенные грузы транспортные средства, включая суда. США предлагают создать специальный комитет для отслеживания соблюдения странами условий оружейного эмбарго, а саму резолюцию провести по статье VII Устава ООН, что сделало бы ее обязательной для выполнения и наделило бы международное сообщество правом задействовать различные карательные инструменты в случае ее нарушения.



По словам представителей США, они таким образом пытаются предотвратить дальнейшую дестабилизацию Ближневосточного региона и обезопасить Европу.

"Если эмбарго ООН на поставки оружия Ирану истечет в октябре, Иран сможет покупать новые истребители, такие как российские Су-30 и китайские J-10. С этими чрезвычайно смертоносными самолетами Европа и Азия могут оказаться под прицелом Ирана. США никогда этого не допустят",- написал на днях в Twitter госсекретарь США Майк Помпео. К посту прилагалась схема, на которой показаны радиусы дальности полетов китайского и российского самолетов при взлете с аэродромов в Иране - 1648 км и 3000 км соответственно. Кстати, журнал Foreign Policy отмечает, что в Госдепартаменте намеренно использовали максимальную дальность полета истребителей в одну сторону, хотя следовало делать радиус вдвое меньшим. По мнению издания, американские дипломаты так "нагнетают угрозу".



Однако шансов на принятие американской резолюции нет. Россия и Китай заранее дали понять, что не пропустят ее. Как уже писал "Ъ" (см. номер от 10 июня), глава МИД РФ Сергей Лавров в специальном письме генсеку ООН Антониу Гутерришу и членам Совбеза в конце мая ясно обозначил российскую позицию: "Объективные основания для постановки вопроса в Совете Безопасности об оружейном эмбарго в отношении Ирана отсутствуют. […> Применение соответствующих положений резолюции 2231 Совета Безопасности после 18 октября 2020 года никогда не предполагалось, и не существует ни правовых, ни иных причин пересматривать это понимание".



Как Сергей Лавров вписался за Иран

Впрочем, хотя исход голосования в целом предсказуем, интересно будет посмотреть на распределение голосов: как проголосуют участники СВПД Великобритания и Франция, кого из десяти непостоянных членов Совбеза смогут склонить на свою сторону американцы. Прогнозы разнятся. Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук говорит, что в изоляции окажутся Москва и Пекин, в то время как международное сообщество однозначно встанет на позицию Вашингтона. Однако собеседники Foreign Policy не исключают, что все будет наоборот и США не удастся набрать даже минимально необходимое число из девяти голосов "за". По их мнению, инициатива носит скорее внутриполитический характер и призвана продемонстрировать избирателям твердость администрации Дональда Трампа в проведении ее ближневосточной политики.



Исход голосования отчасти прояснит и дальнейшую судьбу иранского досье.

Как уже писал "Ъ", на случай провала резолюции о продлении оружейного эмбарго у Вашингтона есть "план Б": хотя США вышли из СВПД, они попытаются задействовать содержащийся в резолюции 2231 механизм урегулирования споров, что гипотетически может привести к восстановлению всех ранее действовавших в отношении Ирана международных санкций. Это куда более жесткие ограничения, нежели отдельно взятое оружейного эмбарго, а потому против этого плана заранее высказались не только Россия и Китай, но и европейские участники СВПД (Великобритания, Франция, Германия). Между тем предсказать исход этих баталий сейчас практически невозможно. Заранее понятно лишь, что дееспособности Совбезу ООН эта схватка не добавит и ее итогом может стать прогрессирующий паралич этого и без того не слишком эффективного механизма.



Елена Черненко

№113 от 30.06.2020, стр. 4