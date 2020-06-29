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Трамп предлагает афган-презу Гани молчание в обмен на инвестиции, - "НГ"
00:34 01.07.2020

Представитель президента США начал переговоры по Афганистану на фоне скандала, связанного с этой страной

Геннадий Петров
29.06.2020

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и главный исполнительный директор Корпорации финансирования международного развития США (DFC) Адам Бойлер начали турне по странам, имеющим отношение к афганскому урегулированию, – Катару, Узбекистану, Пакистану. Главная цель американцев – добиться того, чтобы процесс мирного урегулирования в стране был подкреплен иностранными инвестициями.

В рамках поездки Халилзад и Бойлер проведут ряд важных мероприятий. Они будут участвовать по видеосвязи в министерской встрече формата C5+1 (Центральная Азия плюс США). Этот формат был создан в 2015 году. В него входят Узбекистан, Киргизия, Туркменистан, Таджикистан, Казахстан. Предполагается, что одной из тем встречи будет ситуация вокруг Афганистана. Наконец, Халилзад и Бойлер проведут переговоры собственно с афганскими чиновниками. Среди их возможных собеседников называют президента Афганистана Ашрафа Гани.

Особенный интерес для него, должно быть, представляет общение с Бойлером. DFC было создано по инициативе Трампа в 2019 году. Это агентство призвано привлекать американские инвестиции в регионы с развивающимися рынками и, в том числе, страховать их в районах с потенциальными рисками для ведения бизнеса. Фактически это один из способов финансовой поддержки союзников Вашингтона, таких как официальный Кабул. Афганистан, безусловно, относится к странам со значительными бизнес-рисками. Несмотря на достигнутые в Катаре договоренности о прекращении огня между силами НАТО и талибами (движение запрещено в РФ), гражданская война в стране продолжается. Как сообщал 14 июня представитель Совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал, только за одну неделю в столкновениях с "Талибаном" было убито и ранено по меньшей мере 422 афганских военных. Власти страны не контролируют целые регионы. До сих пор сохраняется конфликт между Гани и его соперником на президентских выборах Абдуллой Абдуллой. Первый опирается на пуштунов, второй – на таджиков. При этом и Гани, и Абдулла, несмотря на усилия американцев по их примирению, по-прежнему считают себя победителями президентских выборов.

Процесс прекращения боевых действий продвигается сложно. Как предполагает эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов, договоренностей с талибами на самом деле не очень хочет Гани из-за опасений лишиться власти. В любом случае, осенью, перед президентскими выборами в США, ожидаются сокращения американского контингента, что добавит неопределенности ситуации в Афганистане.

Переговоры Халилзада и Бойлера с афганскими чиновниками пройдут по видеосвязи. В Афганистан американцы решили не приезжать. Осторожность понятна. 19 июня талибы распространили сообщение о том, что на Халилзада готовилось покушение во время его визита в Афганистан. Талибы распространили видео, на котором запечатлены два человека, якобы боевики запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" (ИГ). Они признавались в подготовке теракта против спецпредставителя президента США во время одного из его визитов в Кабул. К видео американцы и власти Афганистана отнеслись без доверия. Пентагон сообщил, что информацией о подготовке теракта не располагает, а доверять данным, основанным на непонятно чьих признаниях, не стоит. Дополнительные сомнения в правдивости сообщений талибов вызвало то, что недвусмысленно давали понять: ИГ готовило покушение в тесном контакте с правительственными чиновниками. "Талибан" часто обвиняет ИГ в связях с президентом Гани. Себя талибы теперь позиционируют как борцы с ИГ. Тем не менее Халилзад предпочел не рисковать и временно воздержаться от поездок в Кабул.

Дополнительный интерес к турне американских официальных лиц вызвал скандал, разгорающийся в США. Газета New York Times обвинила Дональда Трампа в игнорировании донесения спецслужб Соединенных Штатов о том, что Россия будто бы платила талибам за убийства американских военных, дислоцированных в Афганистане. Президент США официально заявил, что такого донесения не было. Это же подтвердила Национальная разведка США. Однако в Конгрессе противники президента как из Демократической, так и из Республиканской партий настаивают на проведении расследования. Пока неясно, каким оно будет.

Но впечатляет совпадение: Халилзад и Бойлер приезжают обсуждать финансирование Афганистана в тот самый момент, когда в США разгорается скандал, в котором свою роль могут сыграть показания тех или иных афганских чиновников. Если Россия заказывала теракты и убийства и эта практика была широко распространена, едва ли об этом не знали люди Гани. Естественно, должны быть в курсе и талибы. Правда, сами они категорически отрицают, что теракты против сил НАТО им кто-то заказывал.

Источник - ng.ru
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