Организации разъединенных наций. Кризис ВОЗ является частью кризиса ООН, - С.Переслегин

00:40 01.07.2020 "ЗАВТРА". Сергей Борисович, в мае этого года США отказались платить ежегодные отчисления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а потом и вовсе вышли из нее. Примеру Трампа последовал Болсонару, который объявил, что Бразилия рассматривает вариант выхода из ВОЗ.



Что произошло с этой организацией? Ведь в ее истории было немало героических страниц, бесспорно полезных действий.



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Первое, что надо отметить: к коронавирусному кризису эта ситуация не имеет никакого отношения. Случилась бы она и без него, как это произошло, например, в конце 2017 года, когда США и Израиль вышли из ЮНЕСКО.



Проблема в том, что ВОЗ является одной из международных организаций, созданных по итогам Второй мировой войны. Отношение "западных партнеров" к этим итогам известно, поэтому ВОЗ закономерно пребывает в кризисе, как и многие другие международные организации.



ВОЗ возникла в первой половине 1948 года как наследник соответствующей комиссии при Лиге Наций. Надо заметить, что почти все институты послевоенного мироустройства так или иначе коренятся в межвоенном периоде: "делались" они в 1918-1925 годах. Помимо комиссии при Лиге Наций, у ВОЗ были и другие предшественники: Константинопольский высший совет по здравоохранению, Панамериканское санитарное бюро (Вашингтон), европейское Общественное бюро гигиены (Париж). Все эти структуры стали составными элементами ВОЗ.



"ЗАВТРА". Кстати, тогда право на медицинское обслуживание было далеко не у всех.



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Да, и задачей ВОЗ стало обеспечение хотя бы элементарной медицинской помощи для людей вне зависимости от страны их проживания. Для этого строились больницы, поликлиники, создавались национальные медицинские кадры - вкладывалось немало усилий. В общем и целом это удалось.



Но действительно героической страницей в истории этой организации стала борьба с рядом застарелых инфекций, начиная с малоизвестных тропических болезней (две из них ВОЗ попросту ликвидировала) и заканчивая победой над черной оспой. Это была одна из главных побед современной цивилизации!



Эпидемии черной оспы в Средние века, конечно, уступали по масштабу чуме, но держали стойкое второе место по числу летальных исходов. При этом нужно иметь в виду, что если с чумой стали прекрасно справляться антибиотики, то от оспы (вирусного заболевания, заметим) можно было предохраниться только вакцинацией. Поэтому если человек заболел, то лечить его было особо нечем - тут организм либо справляется, либо нет.



И тот факт, что примерно за 15 лет борьбы ВОЗ ликвидировала оспу, можно приравнять к выигранной войне. Искали очаги оспы, давали премии за обнаруженных оспенных больных. Работали на совесть, стараясь поймать любой вариант проявления болезни.



И, в конце концов, в середине 70-х, было объявлено, что вируса оспы на земном шаре больше нет, кроме нужных врачам опытных образцов в нескольких закрытых лабораториях. Поэтому все оспенные случаи после 70-х годов были утечками вируса из лабораторий. И притом, заметьте, во всех случаях удалось локализовать вспышку эпидемии.



"ЗАВТРА". Какие еще болезни удалось победить ВОЗ?



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. В 70-е годы ВОЗ продвинулась в борьбе с полиомиелитом. Полиомиелит с середины XX века перестал быть болезнью развитых стран, но оставался проблемой стран менее развитых. И тут как раз действия ВОЗ оказались весьма и весьма заметны.



Все шло хорошо до периода 1968-1973 годов, когда ВОЗ начала вмешиваться в дела, которые, с точки зрения большинства людей, ее просто не должны были касаться. Так, она вдруг заявила о необходимости исключить гомосексуализм из списка психических болезней, хотя психические болезни в наименьшей степени - компетенция ВОЗ. Потом начала говорить о профилактике заболеваний, приняла целый ряд законов, посвященных здоровому образу жизни, и повела активнейшую борьбу с табакокурением. Фактически все современные антитабачные законы были приняты ее усилиями. А поскольку они нарушали интересы целого ряда крупных производителей, стало понятно, что другие крупные производители ВОЗ поддерживали.



"ЗАВТРА". В 90-е годы начали говорить о том, что ВОЗ находится в тесных связях с мировым фармакологическим лобби.



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. В 90-е об этом говорили еще тихо, но после скандала со свиным гриппом тема вышла на новый уровень, поскольку данные о его опасности для человека оказались сильно преувеличенными.



Тогда мировой изоляции и катастрофы не произошло, но ВОЗ с успехом пролоббировала покупку вакцины от вируса свиного гриппа большим количеством стран. Покупались десятки миллионов доз этой вакцины, на чем производитель заработал, по неофициальным данным, порядка семи миллиардов евро.



Тут же поползли слухи о том, что некоторая часть этих миллиардов досталась ВОЗ, причем не конкретно организации, а ее руководителям.



"ЗАВТРА". А что происходит сейчас?



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. США в лице Трампа обрушились на ВОЗ по выверенной схеме ликвидации не нужных Америке институтов. Всемирную организацию обвинили в том, что она целиком и полностью прокитайская, что "возовцев", вероятно, сильно удивило, поскольку они уже давно считают, что деньги не имеют национальной принадлежности.



Насколько я понимаю, обвинение ВОЗ в прокитайской позиции связано с фигурой ее нынешнего лидера Тедроса Гебреисуса, эфиопа, который является членом Фронта освобождения Тыграй - довольно странной эфиопской организации, которая в 70-е годы возглавила борьбу против режима Менгисту Хайле Мариама и против советского влияния. При этом борьбу с советским режимом они вели с марксистских, точнее, маоистских позиций. А к моменту, когда в Аддис-Абебе они пришли к власти, начались как раз 90-е годы - время разрушения Советского Союза и кризиса социализма во всем мире. В итоге Фронт Тыграй основательно перестроился, и доктрина его стала дикой смесью марксизма, ленинизма, маоизма, либерализма и фашизма… Мне, вообще, кажется, что деятели этого самого Фронта с трудом ориентировались в идеологических контекстах. Главное, они стали правящей партией в стране, и нынешний руководитель ВОЗ, человек относительно молодой - 1965 года рождения, в эту партию вступал явно как в партию власти.



"ЗАВТРА". Тем не менее эту партию до сих пор считают прокитайской?



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Да, и неслучайно американцы в процессе торговой войны с Китаем заодно и по ВОЗ ударили.



В любом случае, речь идет о том, что недовольство этой международной организацией началось с 90-х годов. С 2008-го оно стало усиливаться, так как все более алармистская позиция ВОЗ резко ухудшала дело.



С 2017 года, с приходом во Всемирную организацию здравоохранения Гебреисуса и его программы, где было все, что угодно: фитнес, борьба с табакокурением и изменением климата, поддержка здоровья женщин (здоровьем мужчин, вероятно, не надо заниматься) - ВОЗ стала восприниматься как структура сугубо политизированная.



Ее диктат начал постепенно раздражать, тем более что никакой силы за ВОЗ уже давно не стоит, на мой взгляд. Последнее ее реальное достижение было почти полвека назад, а ее поведение в текущем эпидемическом кризисе, в общем, не вызвало у меня никаких позитивных эмоций, поскольку сначала "возовцы" кричали, что все ужасно, а потом - что все не так ужасно, то есть пандемии еще нет. А потом, вспомните, они опять начали кричать, что пандемия есть, причем давно, и надо всем самоизолироваться.



В итоге желание ВОЗ угодить всем превратило эту организацию в ветошь, которую ветер кидает из стороны в сторону.



Вряд ли сейчас все будут выходить из ВОЗ, но значение этого учреждения как мирового штаба по борьбе с болезнями, видимо, утрачено.



"ЗАВТРА". Какое-то время ВОЗ будет еще жить по инерции?



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Кризис ВОЗ является частью кризиса ООН, поскольку и ВОЗ, и ЮНИСЕФ, и ЮНЕСКО, и ЮНИДО, и МАГАТЭ существуют при ООН.



И никто, кстати, ЮНЕСКО даже не думал обвинять в коррупции, просто в какой-то момент времени на дальнейшее развитие этой организации многим почему-то стало жаль выделять деньги.



МАГАТЭ великолепно работает по недопущению распространения ядерных технологий. Нарушая, кстати, Устав ООН и Договор о нераспространении ядерного оружия, в котором черным по белому написано, что необходимо не только запрещать, но и поощрять попытки стран получить доступ к чистой ядерной энергии, если она не используется в военных целях. И в этом плане МАГАТЭ становится инструментом американской внешней политики, направленной на недопущение перехода "ядерного барьера" остальными государствами. И МАГАТЭ будет существовать, но уже не как ооновская, а как сугубо американская структура. Опять же - без всякой критики… В конце концов, никто не готов говорить, что прямо завтра дадим Гаити или Албании ядерное оружие.



Так вот, с этой точки зрения, ВОЗ просто попадает в общую систему кризисов.



"ЗАВТРА". А каков сейчас юридический статус рекомендаций ВОЗ?



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Он не очень понятен. Мир превращается в мир-саванну, где международное право толком не работает. Пока ООН была мощной международной организацией, поддерживаемой и США, и СССР, и Великобританией, и Францией, и Китаем, рекомендации ВОЗ, как и рекомендации, например, ЮНЕСКО, имели обязательный характер! Поскольку их нарушение вызвало бы крайне негативную реакцию великих держав.



Сейчас США прекратили с ВОЗ всякие официальные отношения. Европа "самоизолировалась" в политике. Вот и получается, что ВОЗ стала проводником преимущественно китайских интересов, точнее, проводником китайской политики и политики европейских и американских фармацевтических монополий.



"ЗАВТРА". А как вы относитесь к рекомендациям ВОЗ по здоровому образу жизни?



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. В 2006 году я принимал участие в написании одной работы для Минздрава России, как раз о здоровом образе жизни. Базовым выводом являлся тезис, что не бывает единого здорового образа жизни для всех людей. Один образ жизни может быть здоровым для одной категории людей и не здоровым - для другой, поскольку определяется он единством деятельности и мышления. И в этом плане прописать для всех стандартный образ жизни и назвать его здоровым - принципиально ошибочная позиция.



Никто не отрицает, что курящие люди больше болеют раком, это известный факт. Но, понимаете, дело доходит до анекдотов! Показывают фильм, в котором демонстрируются все виды убийств: стрельба, резня, повешение и так далее. А перед демонстрацией ленты предупреждают, что в фильме есть сцены курения - будьте, мол, осторожны. И этот фарс в нашу жизнь принесли утвержденные рекомендации чиновников ныне действующей системы всемирного здравоохранения.



Здесь ВОЗ оказалась заложником идей XIX - начала ХХ века, что существует некий универсальный здоровый образ жизни, что есть на свете опасные для здоровья факторы, которые одинаковы для всех людей. Но в ХХ веке мы уже начали понимать, что лекарства действуют индивидуально на каждого человека, как и любые другие вещества. А ВОЗ живет в прошлом.



"ЗАВТРА". Будут ли созданы новые медицинские международные организации?



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Я не уверен, что в следующей исторической фазе будет существовать основная международная медицинская организация как таковая. Я думаю, что переформатирование мировой политической системы осуществляется в направлении национализации. Я имею в виду замыкание регионов и наций в собственных границах и довольно жесткую борьбу за суверенитет. Каждое государственное министерство здравоохранения будет считать себя главнее всех в мире и единственной важной инстанцией у себя, внутри страны.



Возможно, сотрудничество между медицинскими министерствами и будет налажено, но это, скорее, будут двух- или многосторонние договоры.



"ЗАВТРА". Да, многие прежние международные договоры сейчас рушатся. Недавно сообщили, например, что США решили вывести часть своих войск из Германии.



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Да, и это выглядит как реакция капиталиста Трампа, который рассуждает примерно так: "Зачем эти войска там находятся - непонятно, денег на них идет немерено, а деньги нам нужны для другого". Но тут совершенно неожиданно возмутилась Германия, которая заявила, что Америка не имеет права делать этот шаг, поскольку США являются частью НАТО, и для того, чтобы принять такое решение, необходимо было собрать совет НАТО.



Но Трамп, скорее всего, намерен ликвидировать эту организацию и предоставить Европу самой себе. В создавшейся ситуации Германии надо было бы сидеть тихо и молчать, не замечая происходящих событий и продолжая создавать впечатление гармонии. Но Европа изо всех сил пытается напомнить США, Китаю и вообще миру, что она еще существует, что у нее есть политические, экономические, военные структуры, тот же блок НАТО, с которым надо считаться.



И Германию, может быть, даже и услышали бы, если бы сразу после этого не выступила Польша, которая заявила, что из Германии, конечно, нужно вывести американские войска, но их нужно немедленно ввести в Польшу, иначе на Польшу нападет Россия.



В итоге получился анекдот. Германия выступила: "Ау, США! Вы забыли о существовании Европы!" И тут же Польша: "Ау, Европа! Вы забыли про существование нашей маленькой несчастной Польши, которой угрожает Россия!"



"ЗАВТРА". Такой анекдот случаен или закономерен в современной политике?



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Политика существует не в пустом пространстве, а в рамках сложной конфигурации, называемой международная политическая система, которых за всю историю человечества, считая с эпохи появления письменности, сменилось всего несколько штук.



В каждой системе есть набор договоренностей по основным определениям и понятиям, а также различные институты и механизмы: военные, правовые, экономические, финансовые и так далее. Когда все это работает, это и есть политическая жизнь.



Если институты и правила исчезают, исчезает и политическая жизнь. Что такое Темные века? Это не отсутствие каких-то событий, войн и тому подобного. Напротив, все воюют со всеми. Но поскольку нет никаких правил, никаких представлений о допустимом и недопустимом, политики нет. Есть просто коммунальная склока в большом помещении.



Когда Темные века заканчиваются, когда начинают вырабатываться представления об общих правилах, о каких-то механизмах и институтах, тогда и пробуждается политика. Из борьбы всех со всеми рождается некая игра, где есть и конфликт, и симфония интересов. Появляется содержательная строительная деятельность.



А сейчас мы видим кризис политики. Он вызван не тем, что политиков нет, а тем, что разрушилось политическое поле.



"ЗАВТРА". А, может быть, на это поле просто выходят новые игроки? Например, недавно IBM, Амазон и Майкрософт заявили о том, что не будут продавать полиции свои технологии распознавания лиц и голоса.



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Скорее всего, это хитрая двухходовка. IBM и зависимые от нее корпорации все эти технологии распознавания начали создавать еще в 1960-е годы. Сейчас их можно применять практически в любых условиях. И мы видим, что в США как по волшебству то открываются, то закрываются волнения.



Да, эти корпорации запретили полиции использовать технологии распознавания лиц. Но при этом есть два момента: с одной стороны - определенный конфликт между корпорациями и государством, а с другой стороны - стремление технологической закулисы переориентировать финансовые потоки в свою пользу. И если Дональд Трамп примет закон о том, что эти технологии будут использоваться исключительно для борьбы с терроризмом, то мы увидим эту двухходовку. То есть через некоторое время может возникнуть такой вариант, как лизинг. А именно, корпорации не продают соответствующие технологии и софт для отслеживания активистов и прочих, но разрешают этими технологиями, которые формально являются ее собственностью, пользоваться только в интересах борьбы с терроризмом. Хороший ход! При этом государство получает то, что ему нужно, а корпорации получают не только деньги, но и, что гораздо важнее, - контроль.



Беседовала Наталья Луковникова

30 июня 2020 Источник - zavtra.ru

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