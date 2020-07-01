Занданшатар переизбран спикером Монгольского Хурала (Парламента)

05:10 01.07.2020

Торжественное заседание нового парламента Монголии, сформированного парламентскими выборами 2020 года, состоялось 30 июня.



Как указано в Законе о парламенте, политические партии и коалиции, получившие 39 или более мест в парламенте, должны назначить спикера парламента, Монгольская народная партия, которая получила 62 места в 8-м парламенте страны, выдвинула Занданшатар Гомбожав в качестве спикера этого парламента. Он был спикером 7-го парламента страны.



Присутствовавшие на заседании депутаты единогласно проголосовали, подняв руки, чтобы Г.Занданшатар стал спикером парламента.



Новый парламент завершил пленарное заседание, которое возобновится сегодня, 1 июля.