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Занданшатар переизбран спикером Монгольского Хурала (Парламента)
05:10 01.07.2020

Торжественное заседание нового парламента Монголии, сформированного парламентскими выборами 2020 года, состоялось 30 июня.

Как указано в Законе о парламенте, политические партии и коалиции, получившие 39 или более мест в парламенте, должны назначить спикера парламента, Монгольская народная партия, которая получила 62 места в 8-м парламенте страны, выдвинула Занданшатар Гомбожав в качестве спикера этого парламента. Он был спикером 7-го парламента страны.

Присутствовавшие на заседании депутаты единогласно проголосовали, подняв руки, чтобы Г.Занданшатар стал спикером парламента.

Новый парламент завершил пленарное заседание, которое возобновится сегодня, 1 июля.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - centralasia.media
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