Гонконгскую оппозицию подвели под суровые статьи, - С.Строкань

06:08 01.07.2020

Гонконгскую оппозицию подвели под статьи

Сторонники политической автономии от КНР станут сепаратистами и иностранными агентами



Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей во вторник принял закон о национальной безопасности в Гонконге, создающий новую правовую базу для поддержания законности и порядка в бывшей британской колонии. Новый закон, вызвавший резкую критику США, наделяет власти Гонконга широкими полномочиями для борьбы с неутихающими протестами сторонников сохранения политической и культурной автономии от КНР. Теперь эти люди могут быть обвинены в сепаратизме, терроризме, подрыве государственной власти и сговоре с иностранными силами. Первая обкатка закона о национальной безопасности пройдет уже завтра, когда оппозиция планирует вывести на улицы десятки тысяч своих сторонников по случаю 23-й годовщины перехода Гонконга под юрисдикцию КНР.



Закон о национальной безопасности Гонконга, единогласно принятый во вторник Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) - высшим законодательным органом КНР, был разработан и одобрен в предельно сжатые сроки. Принципиальное решение о необходимости такого закона было одобрено 28 мая в ходе состоявшейся в Пекине сессии ВСНП, при этом, как ожидалось, сам закон будет принят не раньше осени.



Однако на детальную проработку и утверждение новой законодательной нормы, дающей властям неизмеримо большие полномочия для противодействия антиправительственным акциям, не утихающим с 2014 года и получившим определение "революция зонтиков", в итоге ушло чуть больше месяца.



"Ускорив процесс принятия Закона о национальной безопасности в Гонконге, власти КНР продемонстрировали решимость не поддаваться внешнему давлению на Пекин со стороны США и их союзников, резко усилившемуся после решения майской сессии ВСНП. Кроме того, они послали гонконгской оппозиции четкий сигнал о том, что у нее нет никаких шансов перехватить инициативу и навязать властям свою повестку демократических реформ",- пояснил "Ъ" замдиректора ИМЭМО РАН Александр Ломанов. "Обращает на себя внимание, что закон о национальной безопасности в Гонконге, создающий правовую базу для поддержания законности и порядка в бывшей британской колонии, вступает в силу 1 июля - в 23-ю годовщину перехода Гонконга под юрисдикцию КНР. Кроме того, 1 июля Компартия Китая отмечает свое 99-летие и начинает подготовку к столетнему юбилею. В решении китайских властей приурочить принятие закона о национальной безопасности в Гонконге сразу к двум датам скрыт глубокий символизм - Компартия Китая дает понять, что она продолжает уверенно рулить Гонконгом, несмотря на бушующие вокруг него мировые страсти",- резюмирует эксперт.



Новый закон о национальной безопасности в Гонконге предусматривает суровое наказание для нарушителей общественного порядка, а также организаторов и участников антиправительственных акций и лиц, уличенных в подрывной деятельности.

Эти лица могут быть признаны виновными в четырех видах особо тяжких преступлений - сепаратизме, терроризме, подрыве государственной власти и сговоре с государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность. Максимальное наказание - пожизненное заключение приравнено к наказанию за особо тяжкие преступления.



Кроме того, закон предусматривает создание на территории Гонконга специальной силовой структуры, подотчетной центральному правительству в Пекине. Ее руководителем станет один из заместителей министра общественной безопасности КНР.



Первая "обкатка" нового закона пройдет уже в среду, когда в Гонконге будет отмечаться 23-я годовщина перехода бывшей британской колонии под юрисдикцию КНР. Традиционно гонконгская оппозиция проводит в этот день марш своих сторонников, требующих сохранения политической и культурной автономии бывшей британской колонии в рамках формулы "одна страна - две системы", однако в нынешнем году власти не дали разрешения на проведение акции. Несмотря на это, активисты неправительственных организаций и лидеры оппозиции распространяют в социальных сетях призывы выйти на улицы.



Остается неясным, сколько людей не испугается нового закона о безопасности и откликнется на эти призывы, однако, как сообщила со ссылкой на источники в правоохранительных органах гонконгская телерадиовещательная корпорация RTHK, 1 июля на улицы мегаполиса будут выведены от 3 тыс. до 4 тыс. полицейских для пресечения "потенциальных конфликтов".



Полиция пытается разогнать протестующих возле места церемонии поднятия флага КНР, 2019 год

Полиция пытается разогнать протестующих возле места церемонии поднятия флага КНР, 2019 год

Фото: Reuters



В прошлом году церемонию поднятия флага КНР, которая традиционно проходит 1 июля на площади Золотой Баухинии, едва не сорвали массовые протесты в связи с принятием местным парламентом скандального закона об экстрадиции. Чтобы избежать прошлогоднего опыта, в этом году начиная с воскресенья, полиция перекрыла многие улицы в центре города.



Принятие закона о национальной безопасности в Гонконге неизбежно вызовет новый виток противостояния в отношениях Вашингтона и Пекина. Как заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео, Вашингтон прекращает экспорт в Гонконг американской военной продукции и технологий двойного назначения, имеющих отношение к национальной безопасности и контролируемых Министерством торговли США.



США сворачивают связи с Гонконгом

"Если Пекин теперь относится к Гонконгу по принципу "одна страна - одна система", то и мы должны относиться к нему так же",- написал в Twitter Майк Помпео. "Положения Министерства торговли, позволяющие введение преференциального режима для Гонконга по сравнению с Китаем, в том числе доступ к исключениям в экспортных лицензиях, приостановлены",- сообщил в тот же день министр торговли США Уилбур Росс.



Вслед за США свои отношения с Гонконгом пересматривает их ключевой союзник в индо-тихоокеанском регионе - Япония.

"То, что, несмотря на серьезную озабоченность мирового сообщества и населения Гонконга, был принят Закон о национальной безопасности, вызывает сожаление. Принцип "одна страна - две системы" крайне важен для нашей страны, поддерживающей тесные экономические и гуманитарные связи с Гонконгом. Принятие закона наносит ущерб принципам мирового сообщества и принципу "одна страна - две системы", поэтому в тесном сотрудничестве с заинтересованными странами мы будем реагировать соответствующим образом",- заявил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга, впрочем, не уточнив, на какие меры вслед за США намерен пойти Токио.



Сергей Строкань

"Коммерсантъ" от 30.06.2020,