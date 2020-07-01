Обвинение против Тачи и нежизнеспособность косовского проекта Два варианта, - А.Мезяев

06:12 01.07.2020

АЛЕКСАНДР МЕЗЯЕВ | 01.07.2020



24 июня неожиданно было объявлено о том, что Специальный международный суд по Косово выдвинул обвинительный акт в отношении "президента" Хашима Тачи и бывшего "спикера парламента" Кадри Весели за совершение убийств, преследований, пыток и других военных преступлений.



О значении элемента неожиданности мы скажем ниже, а сначала несколько слов о самом суде. Официальное название суда – "Специализированные судебные палаты и специализированный офис прокурора по Косово". Данный орган был создан в 2016 году в Гааге. Основанием для его создания стал доклад Совета Европы о торговле человеческими органами, представленный в январе 2011 года.



"Специализированные судебные палаты и специализированный офис прокурора по Косово"



На подготовку первых обвинительных актов ушло почти 4 года. Главной проблемой обвинительных актов в отношении лидеров УЧК (известной также как ОАК – "Освободительная армия Косово") было отнюдь не отсутствие доказательств или трудности с их сбором. Доказательств предостаточно. Чего стоит только процесс Слободана Милошевича, на котором были представлены сотни тысяч таких доказательств. Однако все свидетельства так и остались в архивах этого процесса. Судьи Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) не могли дать им ход, поскольку они вскрывали преступную деятельность не только УЧК, но и западных правительств, чьими представителями эти судьи и были назначены в трибунал. Причем назначены для юридического "освящения" сфальсифицированной истории.



Судите сами. Главным событием, которое западные страны назвали "последней каплей, переполнившей чашу терпения", стали события в деревне Рачак в январе 1999 года, когда сербская полиция якобы убила несколько десятков албанских "беззащитных стариков и детей". Этот инцидент стал решающим для принятия решения о начале бомбардировок Югославии.



События в Рачаке были использованы и в качестве главного пункта обвинения против Слободана Милошевича. Однако С. Милошевич блестяще показал всю подноготную этой провокации. В частности, то, что там были тела не местных жителей, а переодетые трупы боевиков, погибших в столкновениях с полицией совсем в другом месте.



Провал Рачака как провокации оказался столь оглушительным, что министр иностранных дел России затребовал у МТБЮ досье по данному делу, но трибунал заявил, что досье… "потерялось".



В это время УЧК находилось под командованием Х. Тачи и Р. Харадиная. Организаторами преступления в Рачаке, как и всей войны, приведшей к отторжению Косово от Сербии, выступили страны Запада. Поэтому как не смогли привлечь к ответственности лидеров УЧК судьи МТБЮ, так не смогут этого сделать и судьи нынешнего Специального суда по Косово.



Судьи и прокуроры Специального суда по Косово



Судьи и прокуроры Специального суда по Косово



С точки зрения вопроса "А судьи кто?" разницы между этими судами нет никакой. США, Британия, Германия, Франция, Канада, Нидерланды, Италия… Вот страны, чьи представители занимают основные должности в судейском и в прокурорском корпусе. То есть страны, которые готовили и осуществляли агрессию против Югославии.



Если в МТБЮ для декораций имелись судьи из Азии и Африки, то в спецсуде по Косово – только свои, натовские. Более того, если в МТБЮ закреплялся принцип запрета на двойное представительство той или иной страны, в новом трибунале такого запрета нет, что обеспечивает, например, Италии и Нидерландам по два, а Германии аж четыре судейских места.



Впрочем, гражданство сотрудников суда по Косово не всегда имеет прямую связь с соответствующими правительствами. Новые обвинительные акты в отношении Х. Тачи и других могут иметь и некоторые варианты…



Основных варианта два.



Первый – это повторение стратегии Международного трибунала по бывшей Югославии, которая заключалась в отмывании особо омерзительных главарей УЧК, таких, например, как Рамуш Харадинай, для внедрения их в политику Косово. Обвинение против Харадиная было сформулировано таким образом, чтобы, с одной стороны, не обвинять его в главных преступлениях и, во-вторых, не слишком пытаться доказать его вину. В результате МТБЮ изобразил "объективность" (обвинения были выдвинуты в отношении всех сторон), но результатом стало оправдание. Более того – триумфальное оправдание! Во-первых, Харадинай был оправдан дважды и, во-вторых, без представления единого свидетеля защиты! Это можно рассматривать как технологию юридического отмывания кровавых бандитов для новой политической жизни. Такую технологию могут применить и в деле Х. Тачи.



Есть и второй вариант. Его вероятность связана с некоторыми обстоятельствами объявления о выдвижении обвинения против Х. Тачи. Во-первых, это американское гражданство прокурора Специального суда по Косово. Во-вторых, тот факт, что объявление произошло во время пребывания Тачи в США. Это заставляет предположить возможное американское воздействие на внутриполитический расклад в Косово с изъятием некоторых деятелей с политической арены. Тачи уже заявил, что в случае утверждения обвинительного акта, он уйдет в отставку.



Х. Тачи объявляет о своей возможной отставке в случае утверждения обвинительного акта. Справа – подпись Тачи (возможно, в будущем материал для судебного психолога)



Х. Тачи объявляет о своей возможной отставке в случае утверждения обвинительного акта. Справа – подпись Тачи (возможно, в будущем материал для судебного психолога)



Еще одно важное обстоятельство выдвижения обвинений против Х. Тачи и других – это заявление прокурора о том, что Х. Тачи и К. Весели пытаются препятствовать деятельности Специального суда. Прокурор заявил, что ему стало известно о тайных попытках Тачи и других отменить закон о создании данного трибунала.



Ситуация в Косово далека от стабильности и продолжает развиваться в направлении жесткой конфронтации. Прежде всего, это попытки косовских властей создать собственную армию. Вот как охарактеризовал ситуацию в крае Постоянный представитель России в Совете Безопасности ООН В. Небензя: "Ситуация в Косово продолжает усугубляться. Никакие радужные байки о "косовских демократических достижениях", которые нам регулярно рассказывают и которые слышали в ходе этого заседания, не убедят нас в обратном. Мы последовательно заявляем, что этот проект нежизнеспособен". (1)



Так что второй вариант развития событий в Специальном суде по Косово тоже возможен. Причины для этого имеются…



Примечание



(1) Заявление Постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций г-на Василия Небензи // Документ ООН: S/2020/339