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В Узбе создают Агентство по противодействию коррупции
06:16 01.07.2020

"КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ"
30 Июня 2020
Президент Узбекистана подписал указ "О дополнительных мерах по совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан". Документ предусматривает создание Агентства по противодействию коррупции - специально уполномоченного государственного органа, ответственного за формирование и реализацию государственной политики в сфере предупреждения и противодействия коррупции. Агентство напрямую подчиняется президенту и подотчетно парламенту. Этим же указом
создаются Национальный совет Узбекистана по противодействию коррупции и его территориальные советы.

Об издании указа сообщило Министерство юстиции, однако на момент подготовки этого текста, самого указа, равно сопутствующих ему приложений, позволяющих получить представление о штате, должностных окладах его руководителей и сотрудников, количестве выделенных на содержание бюджетных средств, в открытом доступе нет. Обычное дело – власть почему-то считает, что такие детали народу знать не положено.

По замыслу разработчиков документа, Агентство будет "проводить комплексный анализ результатов расследования коррупционных преступлений, в первую очередь наносящих вред национальным интересам и международному авторитету Узбекистана". Это - в теории. На практике, считают специалисты, оно станет очередной никчемной структурой, проедающей деньги налогоплательщика, с эффективностью деятельности близкой к нулю.

Во-первых, потому что Агентство подчинено воле главы государства, а не Закону. Во-вторых,
наверняка будет укомплектовано выходцами из устойчиво коррумпированных правоприменительных и фискальных ведомств. В-третьих, его никогда не подпустят к многомиллионным контрактам, где есть интересы влиятельных должностных лиц и их многочисленных родственников. В-четвертых, оно, как и все иные государственные учреждения, будет не подконтрольно обществу в лице независимых профильных неправительственных организаций.
Последних, к слову, в Узбекистане нет вообще. Полагать, что в стране появится свой Навальный – по меньшей мере, наивно.

В лучшем случае агентство будет дублировать прокуратуру, МВД, СГБ, рапортуя об установлении факта коррупции на уровне районного главы администрации или эквивалентного ему по статусу чиновника. В худшем – станет "доить" тех, на кого самостоятельно или с чьей-то подачи соберет компромат. Третьего не дано.

Источник - UZMETRONOM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1593573360
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