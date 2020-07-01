Сооронбай Жээнбеков: Нет необходимости вводить режим ЧП

06:21 01.07.2020

30 июня 2020 11:12 - Екатерина Улитина



Сооронбай Жээнбеков: Нет необходимости вводить режим ЧП



Сейчас нет необходимости вводить режим чрезвычайного положения из-за тяжелого экономического положения. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков, выступая в Жогорку Кенеше, где члены нового кабинета министров принесли присягу.



Сейчас нет необходимости вводить режим чрезвычайного положения в связи с тяжелой экономической ситуацией в стране, но эпидемиологическая ситуация остается тяжелой. Нам вместе необходимо бороться с этой болезнью. Нужно сделать все, чтобы преодолеть эту ситуацию, - сказал президент.



Сооронбай Жээнбеков призвал граждан ответственно относиться к рекомендациям республиканского штаба и Минздрава - соблюдать санитарные требования, принятые, чтобы прекратить распространение коронавирусной инфекции. Обращаясь, к членам правительства, президент подчеркнул, что власть ответственна за здоровье граждан. Он потребовал пресекать любые попытки проведения массовых торжеств и поминок, на которых собирается много людей.



Кроме того, глава государства потребовал от нового правительства рационально распоряжаться деньгами, поступившими в качестве помощи от международных доноров и раскрыть финансовую документацию для граждан.