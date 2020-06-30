Самим бы кто помог. Международным банкам развития может не хватить капитала

06:35 01.07.2020

№113 от 30.06.2020, стр. 2

Инвесторы ждут быстрого восстановления мировой экономики, но, если ожидания не оправдаются, рынки ждет повторная коррекция, несмотря на массивные меры поддержки, предупреждают аналитики Черноморского банка торговли и развития. При этом, если коммерческим банкам в качестве антикризисной меры регуляторы предоставили дополнительную ликвидность, то международные банки развития (МБР) пока не могут обеспечить рост спроса на финансирование из-за нехватки нового капитала - в вопросе о том, являются ли эти институты больше финансовыми или социальными, крупнейшие страны мира разошлись еще в 2018 году.



Отличительной чертой "коронавирусного" кризиса является выраженная роль монетарных властей, особенно в развитых странах, но столь массивная поддержка привела к тому, что финансовые рынки еще сильнее разошлись с реальной экономикой, говорится в аналитическом отчете Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) об ответных мерах на кризис. Это с большой степенью вероятности приведет к росту плохих долгов банков, тогда как дефициты бюджетов продолжают расти. По прогнозу Еврокомиссии, в зоне евро уровень госдолга вырастет с 86% ВВП в 2019-м до 103% ВВП в 2020-м, скорректировавшись в следующем году лишь до 99%.



Тем не менее пока страны не столкнулись с какими-либо сложностями при привлечении новых займов на рынке - рост спредов по облигациям наблюдался лишь в начале пандемии, а сейчас требуемая доходность значительно снизилась, особенно для суверенных заемщиков. На фондовом рынке и вовсе наблюдается рост котировок - инвесторы ожидают V-образного восстановления экономики, хотя никаких данных, подтверждающих такую гипотезу, нет, указывают в банке.



Здесь возможны два сценария - либо ожидания инвесторов подтвердятся, либо рынки вновь ждет обвал, как во время мартовской паники.

В Черноморском регионе спад ВВП в этом году может составить 4,7%, рост в следующем году - 2,5% (по прогнозу МВФ, минус 5%, рост в следующем году на 4%; по прогнозу ЕБРР, минус 4% в этом и рост на 5% в следующем году). В том числе по России в банке прогнозируют снижение ВВП на 4,5%. Это относительно мягкая оценка: в МВФ предполагают, что ВВП РФ сократится в этом году на 6,6%.



МВФ усугубил оценки падения и сроков восстановления мировой экономики

Всего страны региона только в виде фискальных мер поддержки потратили на борьбу с кризисом 2–14% ВВП. Суммарно это около $125 млрд - 4,1–4,5% ВВП. Помимо увеличения расходов на здравоохранение и социальную поддержку помощь также выражалась в гарантировании кредитов бизнесу и отсрочке платежей. Международные же банки развития в кризис оказались на развилке: спрос на их финансирование вырос, но ресурсы остались прежними. После кризиса 2008 года государства сократили объем госрасходов, тогда как активность частных инвесторов также снизилась на фоне стремления к снижению долговой нагрузки - оба фактора увеличили спрос на финансирование от банков развития, но это привело к эрозии их показателей достаточности капитала.



При этом, в отличие от коммерческих банков, которым была предоставлена дополнительная ликвидность, МБР не получили аналогичной поддержки, замечают в банке.

Отметим, что конфликты вокруг ресурсного обеспечения международных институтов развития продолжаются как минимум с весны 2018 года. Тогда крупнейшие страны не смогли достичь согласия по вопросам финансирования структур группы Всемирного банка - Международной ассоциации развития, Международного банка реконструкции и развития и Международной финансовой корпорации (см. "Ъ" от 23 апреля 2018 года). Хотя большинство акционеров тогда поддержали докапитализацию институтов группы ВБ на $13 млрд, их выборочная переориентация на помощь беднейшим странам вызвала несогласие РФ и США, отказавшихся от ее финансирования и в результате снизивших свое участие. При этом российский Минфин уже тогда предупреждал, что практика принудительного перечисления средств банков развития на борьбу с бедностью вызовет сокращение их проектов в странах, где эти институты зарабатывают прибыль, и в будущем снова вызовет проблемы с капиталом, но не был услышан.



Татьяна Едовина, Олег Сапожков

30.06.2020