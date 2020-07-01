Скончалась невестка Назарбаева - жена брата Болата

06:41 01.07.2020

Скончалась невестка Назарбаева

Жену Болата Назарбаева - брата Нурсултана Назарбаева - Гульжан похоронили на кладбище, где покоятся родители Елбасы



НУР-СУЛТАН, 30 июн – Sputnik



Скончалась жена Болата Назарбаева Гульжан. Информацию Sputnik Казахстан подтвердила директор общественного фонда "Айша" Айша Оразбай.

"Гульжан Назарбаева скончалась вчера. Сегодня ее похоронили. У нее давно были проблемы с сердцем, причина смерти в этом, а не в другом заболевании", - сказала Айша Оразбай Sputnik Казахстан.

С ее слов, Гульжан Назарбаеву похоронили на кладбище Шубарат неподалеку от села Шамалган.

"Там покоятся родители первого президента. Из-за карантина никого не пускают", - добавила Айша Оразбай.

Болат Назарбаев – родной брат Елбасы Нурсултана Назарбаева. По данным открытых источников, он основатель благотворительного общественного фонда "Салиқалы Ұрпақ", руководитель холдинга BN Invest.

Ранее стало известно о смерти Раисы Кулибаевой – матери зятя Нурсултана Назарбаева Тимура Кулибаева.

В сентябре 2019 года сообщалось, что скончался бизнесмен Аманбек Кулибаев, дядя зятя первого президента республики Нурсултана Назарбаева Тимура Кулибаева.