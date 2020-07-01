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Скончалась невестка Назарбаева - жена брата Болата
06:41 01.07.2020

Скончалась невестка Назарбаева
Жену Болата Назарбаева - брата Нурсултана Назарбаева - Гульжан похоронили на кладбище, где покоятся родители Елбасы

НУР-СУЛТАН, 30 июн – Sputnik

Скончалась жена Болата Назарбаева Гульжан. Информацию Sputnik Казахстан подтвердила директор общественного фонда "Айша" Айша Оразбай.
"Гульжан Назарбаева скончалась вчера. Сегодня ее похоронили. У нее давно были проблемы с сердцем, причина смерти в этом, а не в другом заболевании", - сказала Айша Оразбай Sputnik Казахстан.
С ее слов, Гульжан Назарбаеву похоронили на кладбище Шубарат неподалеку от села Шамалган.
"Там покоятся родители первого президента. Из-за карантина никого не пускают", - добавила Айша Оразбай.
Болат Назарбаев – родной брат Елбасы Нурсултана Назарбаева. По данным открытых источников, он основатель благотворительного общественного фонда "Салиқалы Ұрпақ", руководитель холдинга BN Invest.
Ранее стало известно о смерти Раисы Кулибаевой – матери зятя Нурсултана Назарбаева Тимура Кулибаева.
В сентябре 2019 года сообщалось, что скончался бизнесмен Аманбек Кулибаев, дядя зятя первого президента республики Нурсултана Назарбаева Тимура Кулибаева.

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Источник - Sputnik
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