 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 01.07.2020
07:08  Бубонная чума. В Западной Монголии ввели карантин (только этого и не хватало)
06:52  Умер хороший русский киноактер, уроженец Казахстана Виктор Проскурин
06:48  Россию ожидает пост-вирусный наплыв мигрантов из ЦентрАзии
06:45  Британские прокуроры вручат "узбекской принцессе" Каримовой документ об изъятии недвижимости, - "МК"
06:43  Удастся ли сохранить культурный бренд Казахстана - реальное двуязычие?
06:41  Скончалась невестка Назарбаева - жена брата Болата
06:35  Самим бы кто помог. Международным банкам развития может не хватить капитала

06:21  Сооронбай Жээнбеков: Нет необходимости вводить режим ЧП
06:16  В Узбе создают Агентство по противодействию коррупции
06:12  Обвинение против Тачи и нежизнеспособность косовского проекта Два варианта, - А.Мезяев
06:08  Гонконгскую оппозицию подвели под суровые статьи, - С.Строкань
05:10  Занданшатар переизбран спикером Монгольского Хурала (Парламента)
00:52  Борьба за власть и деньги: в Киргизии спорят вокруг "иностранных агентов", - Е.Ким
00:40  Организации разъединенных наций. Кризис ВОЗ является частью кризиса ООН, - С.Переслегин
00:37  Новый мировой порядок Герберта Уэллса. Открытый заговор, или Чертежи мировой революции, - В.Катасонов
00:34  Трамп предлагает афган-презу Гани молчание в обмен на инвестиции, - "НГ"
00:32  Не дать Тегерану "сушки". В ООН схватка вокруг продажи оружия Ирану
00:30  Казашку Иесим Махмуткызы Саваш избрали заместителем мэра городка Крейл во Франции
00:29  Нужны ли Казахстану мировые рейтинги вузов?
00:28  Узбекистан получит новое задание от США, - В.Панфилова
00:23  Судьба Союзного государства России и Белоруссии. Часть 3 и 4
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Узбекистан   | 
Британские прокуроры вручат "узбекской принцессе" Каримовой документ об изъятии недвижимости, - "МК"
06:45 01.07.2020

Для того, чтобы передать решение Гульнаре в руки, им надо будет попасть в колонию

Имя Гульнары Каримовой – старшей дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова – опять на слуху. Причиной тому стали сразу несколько "имущественных скандалов". В Ташкент собираются прибыть британские прокуроры, чтобы навестить в колонии бывшую "узбекскую принцессу", а заодно завершить дело о замороженной недвижимости Гульнары в Британии на общую сумму 23 миллиона фунтов.

Британские прокуроры вручат фото: AP
В самом Узбекистане, кстати, на днях выставили на торги бывшую резиденцию дочери президента на берегу Чарвакского водохранилища. Как известно, у Гульнары были немалые запросы, поэтому в свое время она прибрала к рукам зону отдыха "Сиджак". Комплекс общей площадью в 5,38 га включает в себя гостиницу в 730 кв. м, спортивное сооружение площадью 855 кв. м, общее здание в 335 кв. м, три бассейна почти в 250 кв. м, два фонтана, коттедж, амфитеатр, водяную вышку и другие сооружения. Строения в космическом стиле на берегу горного водоема – весьма лакомый кусок. Все это имущество было арестовано по приговору Ташкентского областного суда по уголовным делам 10 февраля 2017 года. И прошлым летом постановлением правительства передано во владение Федерации триатлона для создания учебно-тренировочной базы национальных сборных команд. Однако, поскольку эту Федерацию возглавляет младший зять нынешнего президента Шавката Мирзиеева Отабек Умаров, после ряда намеков и во избежание ненужных аналогий "Сиджак" все же решили выставить на публичные торги.

Впрочем, от Гульнары не убудет. Как известно, старшая дочь первого президента владеет десятком вилл, замков, коттеджей и квартир в ОАЭ, Швейцарии, Франции, Британии и Москве. С ее британской недвижимостью сейчас и разбираются прокуроры "туманного Альбиона". По сообщению издания Bloomberg,

26 июня суд Лондона продлил срок решения о заморозке недвижимости Гульнары Каримовой в Великобритании стоимостью 23 миллиона фунтов стерлинга (почти 29 миллионов долларов США). Иск об изъятии этой недвижимости в Верховный суд Великобритании

в октябре 2018 года подало британское Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (Serious Fraud Office – SFO) По их данным, активы были приобретены с использованием доходов от коррупционных сделок в Узбекистане.

Для того, чтобы решение суда вступило в силу, нужно передать документы Гульнаре Каримовой. А она сейчас находится в колонии. Да еще коронавирус спутал планы британских юристов.

Согласно данным SFO, Гульнаре Каримовой в Великобритании принадлежит несколько объектов недвижимости. Это поместье Gorse Hill Manor в графстве Суррей стоимостью 18 млн.фунтов, который Каримова приобрела в 2010 году. По соседству расположены владения султана Брунея. Так же у Каримовой имеется две евартиры в Лондоне. Одна в районе Мейфэр - за 8 млн фунтов ($10,4 млн), вторая – в районе Белгравия стоимостью 2 млн фунтов ($2,6 млн).

Владельцем этой недвижимости так же числится сын Гульнары - Ислам Каримов, давно проживающий в Лондоне. Поскольку у прокуроров есть подозрения, что эта недвижимость была приобретена на средства, полученные в виде взяток от международных телекоммуникационных компаний за допуск их на узбекский рынок, на нее наложили арест. По данным следователей, Гульнара таким образом получила до 500 миллионов долларов. Правда, сын Гульнары, Ислам, присутствовавший на слушаниях по заморозке недвижимости, уверяет: мать приобрела все это законным путем. К самому Исламу у британского правосудия вопросов нет…

Напомним, Гульнара Каримова в марте 2019 года была повторно отправлена в колонию в Ташкентской области за "злостное нарушение" условий нахождения под стражей", Якобы, проживая с дочерью в Ташкентской области, она неоднократно покидала дом и выезжала за рубеж.

Елена Гамаюн
29.06.2020

Источник - mk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1593575100
Новости Казахстана
- Сокращение теневой экономики в 2019 году обеспечило дополнительный доход в бюджет РК в 1,5 трлн тг
- Премьер-Министр РК А. Мамин поручил реализовать масштабный проект "Цифрлық білім" по повышению цифровой грамотности населения
- Парламент завершил пятую сессию VI созыва
- Послание Конституционного Совета Республики Казахстан
- Кадровые перестановки
- О ситуации на финансовом рынке
- Новый локдаун приведет к новым потерям – экономисты
- В Казахстане произошла корректировка предельных тарифов энергопроизводящих организаций
- Нужны ли Казахстану мировые рейтинги вузов?
- Министр здравоохранения Алексей Цой презентовал президенту 10 мер по борьбе с коронавирусом
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  