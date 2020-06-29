Британские прокуроры вручат "узбекской принцессе" Каримовой документ об изъятии недвижимости, - "МК"

06:45 01.07.2020

Для того, чтобы передать решение Гульнаре в руки, им надо будет попасть в колонию



Имя Гульнары Каримовой – старшей дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова – опять на слуху. Причиной тому стали сразу несколько "имущественных скандалов". В Ташкент собираются прибыть британские прокуроры, чтобы навестить в колонии бывшую "узбекскую принцессу", а заодно завершить дело о замороженной недвижимости Гульнары в Британии на общую сумму 23 миллиона фунтов.



Британские прокуроры вручат фото: AP

В самом Узбекистане, кстати, на днях выставили на торги бывшую резиденцию дочери президента на берегу Чарвакского водохранилища. Как известно, у Гульнары были немалые запросы, поэтому в свое время она прибрала к рукам зону отдыха "Сиджак". Комплекс общей площадью в 5,38 га включает в себя гостиницу в 730 кв. м, спортивное сооружение площадью 855 кв. м, общее здание в 335 кв. м, три бассейна почти в 250 кв. м, два фонтана, коттедж, амфитеатр, водяную вышку и другие сооружения. Строения в космическом стиле на берегу горного водоема – весьма лакомый кусок. Все это имущество было арестовано по приговору Ташкентского областного суда по уголовным делам 10 февраля 2017 года. И прошлым летом постановлением правительства передано во владение Федерации триатлона для создания учебно-тренировочной базы национальных сборных команд. Однако, поскольку эту Федерацию возглавляет младший зять нынешнего президента Шавката Мирзиеева Отабек Умаров, после ряда намеков и во избежание ненужных аналогий "Сиджак" все же решили выставить на публичные торги.



Впрочем, от Гульнары не убудет. Как известно, старшая дочь первого президента владеет десятком вилл, замков, коттеджей и квартир в ОАЭ, Швейцарии, Франции, Британии и Москве. С ее британской недвижимостью сейчас и разбираются прокуроры "туманного Альбиона". По сообщению издания Bloomberg,



26 июня суд Лондона продлил срок решения о заморозке недвижимости Гульнары Каримовой в Великобритании стоимостью 23 миллиона фунтов стерлинга (почти 29 миллионов долларов США). Иск об изъятии этой недвижимости в Верховный суд Великобритании



в октябре 2018 года подало британское Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (Serious Fraud Office – SFO) По их данным, активы были приобретены с использованием доходов от коррупционных сделок в Узбекистане.



Для того, чтобы решение суда вступило в силу, нужно передать документы Гульнаре Каримовой. А она сейчас находится в колонии. Да еще коронавирус спутал планы британских юристов.



Согласно данным SFO, Гульнаре Каримовой в Великобритании принадлежит несколько объектов недвижимости. Это поместье Gorse Hill Manor в графстве Суррей стоимостью 18 млн.фунтов, который Каримова приобрела в 2010 году. По соседству расположены владения султана Брунея. Так же у Каримовой имеется две евартиры в Лондоне. Одна в районе Мейфэр - за 8 млн фунтов ($10,4 млн), вторая – в районе Белгравия стоимостью 2 млн фунтов ($2,6 млн).



Владельцем этой недвижимости так же числится сын Гульнары - Ислам Каримов, давно проживающий в Лондоне. Поскольку у прокуроров есть подозрения, что эта недвижимость была приобретена на средства, полученные в виде взяток от международных телекоммуникационных компаний за допуск их на узбекский рынок, на нее наложили арест. По данным следователей, Гульнара таким образом получила до 500 миллионов долларов. Правда, сын Гульнары, Ислам, присутствовавший на слушаниях по заморозке недвижимости, уверяет: мать приобрела все это законным путем. К самому Исламу у британского правосудия вопросов нет…



Напомним, Гульнара Каримова в марте 2019 года была повторно отправлена в колонию в Ташкентской области за "злостное нарушение" условий нахождения под стражей", Якобы, проживая с дочерью в Ташкентской области, она неоднократно покидала дом и выезжала за рубеж.



Елена Гамаюн

29.06.2020