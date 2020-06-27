Россию ожидает пост-вирусный наплыв мигрантов из ЦентрАзии

06:48 01.07.2020

Эксперты предупредили о массовом наплыве мигрантов после открытия российских границ

"Остановить поток гостей из Средней Азии будет сложно: они должны зарабатывать деньги для своих стран"



27.06.2020



С открытием границ в Россию хлынет огромный поток мигрантов. Эксперты утверждают: из-за катастрофической ситуации с безработицей в странах Средней Азии к нам приедут даже те, кто до пандемии и не планировал покидать родину. Чем обернется для россиян "нашествие" гостей?



Эксперты предупредили о массовом наплыве мигрантов после открытия российских границфото: АГН "Москва"

- Дикий рынок миграции, который был до пандемии, нужно привести в более цивилизованное состояние, - говорит руководитель рабочей группы по миграции Торгово-промышленной палаты Ленинградской области Валерий Шинкаренко. - Ходит миф, что мигранты, дескать, приезжают сами. Неправда - на рынке труда господствуют нелегальные посредники. Они привозят 80% мигрантов, трудоустраивают, частично обирают и используют эти средства, скажем так, для "приостановки решения проблем с трудовой миграцией". И работодатели, и мигранты находятся в критической зависимости от них. Контролирующие структуры коррумпированы. Нам не нужны иностранцы, которые ничего не умеют, не знают русского языка и приезжают к нам в поисках лучшей жизни, отбирая рабочие места у российских граждан. С трудовыми мигрантами надо изначально работать непосредственно в их странах, на "земле", учить их элементарным вещам.



"После открытия границ мы столкнемся с пиковым притоком иностранных граждан. Есть колоссальный отложенный спрос на работу в России. При этом мигранты помолодели. Они не готовы к адаптации и "голосуют" ногами: каждый второй приезжий, которому не понравилась работа, покидает своего работодателя, даже если тот потратился на его привлечение", - утверждает член Комиссии по миграционным вопросам и социально-культурной адаптации иностранных граждан Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Николай Курдюмов. Дальнейшая судьба такого "беглеца" обычно известна только ему самому. "В 2019 году в Россию официально въехали с целью работы около 5 миллионов мигрантов, а патенты получили меньше трех миллионов. Где гуляют остальные два миллиона мигрантов, мы не знаем", - говорит руководитель отдела этнодемографических и интеграционных процессов Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, советник руководителя Федерального агентства по делам национальностей Виктория Леденева.



"По нашей оценке, в регионе находится от 500 тысяч до миллиона трудовых мигрантов, а патентов выдано 230 тысяч в Санкт-Петербурге и 60 тысяч - в Ленинградской области. После того как мы столкнулись с грубейшими нарушениями в сфере организованного набора мигрантов, мы поняли: единственная форма контроля за потоками приезжих - оцифровка", - утверждает Валерий Шинкаренко.



Специалисты Торгово-промышленной палаты Ленинградской области вместе с работодателями сделали "цифровую платформу мигранта", которая помимо прочего позволяет организовать мониторинг приезжих (к ней подключаются кадровые службы работодателей). Было создано и приложение для мигрантов: достаточно установить его на телефоне - и получаешь бесплатный доступ к базам вакансий, социальным сервисам, к правовой информации. Больше того - к Новому году у мигрантов появится собственная социальная сеть. "В течение нескольких месяцев мы эту систему обкатаем на нескольких тысячах мигрантов, статистические данные у нас есть, и люди проголосуют - нужно ли им цифровое приложение или нет. Заставлять пользоваться системой ни мигрантов, ни работодателей без их желания мы не будем", - поясняет Валерий Шинкаренко.



Ленинградская область является одним из трех российских регионов, которые работают в рамках межправительственного соглашения России и Узбекистана об организованном наборе трудовых мигрантов. В 2017 году Санкт-Петербург открыл центр подготовки мигрантов в Самарканде. Затем в Ташкенте было открыто частное агентство занятости. "Все эти три года соглашение пробуксовывает, - рассказывает Валерий Шинкаренко. - Частные агентства занятости отправляют граждан Узбекистана на работу в Японию, на Ближний Восток, но только не в Россию. Преференций для участников организованного набора нет, и они проигрывают конкуренцию нелегальным посредникам, которые и везут людей в Россию".



Везут, невзирая на законы страны и экономическую ситуацию. А она, мягко говоря, не на высоте.



По официальным данным, на середину июня в России официально зарегистрировано 2,5 млн безработных. Президент SuperJob Алексей Захаров утверждает, что это число в 3 раза меньше реального. "Наш свежий опрос показывает, что две трети людей, потерявших работу, не зарегистрированы как безработные. К 2,5 млн мы смело можем прибавлять 5 млн, которые находятся в активном поиске. Безработица, к сожалению, будет продолжать расти, потому что не все бизнесы встают на ноги. Быстрого восстановления мы не ожидаем, его и правительство не ожидает - восстановление до уровня 2019 года займет около 5 лет", - говорит эксперт.



Масштаб проблемы станет ясен после снятия ограничительных мер. "Российские граждане, потерявшие работу, будут согласны на более низкую, чем прежде, зарплату, - говорит Виктория Леденева. - Точно так же потеряли работу мигранты - не только в России, но и в государствах проживания. Ну а поскольку работы на родине нет, а семьи кормить нужно, их приедет еще больше, чем до пандемии".



Для российских предпринимателей мигранты являются дешевой рабсилой, для своих государств - "кошельками". "Это вопрос не только экономический, но и политический. После открытия границ остановить поток гостей из Средней Азии будет сложно: они должны зарабатывать деньги для своих стран. Денежные переводы из России в государства, откуда приезжают мигранты, серьезно сократились. Эти переводы часто составляют от 30 до 50% средств, на которые живут государства ближнего круга России. Я верю, что Россия не закроется от трудовых мигрантов. Для меня лично вопрос, нужна или нет трудовая миграция в России, не стоит", - заявил Николай Курдюмов. И даже дал советы предпринимателям, которые намерены брать на работу исключительно приезжих, как им себя вести:



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- Приоритетное привлечение российских граждан на рабочие места обозначено в законодательстве. В связи с ростом безработицы среди россиян работодателей будут усиленно контролировать службы занятости и правоохранительные органы. Поэтому им нужно пройти по лезвию ножа: привлечь востребованные трудовые ресурсы и не нарушить законодательство России. На моей памяти таких специфических условий не было. Как одна из форм работы в таких условиях - организованное привлечение мигрантов. Службы занятости будут рекомендовать работодателям именно эту форму. Следовательно, возрастает роль объединений работодателей, поскольку решение, каких работников привлекать, иностранцев или россиян, принимается на региональном уровне.



Важно, чтобы миграционные потоки не представляли угрозы и риска для нашей национальной безопасности, продолжает Виктория Леденева. Резко может обостриться эпидемиологическая обстановка. 25 июня вступил приказ Минздрава: мигранты при получении документов должны сдавать анализы на коронавирус. "Речь идет о мигрантах, которые прибудут на территорию нашей страны. А мы должны добиться выявления заболеваний - коронавируса, туберкулеза, гепатита, СПИДа, наркозависимости уже в странах исхода", - утверждает специалист.



Стоит ли торопиться с открытием границ? Страны, которые выходят из карантина, проводят различную миграционную политику. Например, Германия стала приглашать к себе мигрантов на сельхозработы. А США закрыли границы и еще на два месяца ограничили выдачу виз, в том числе высококвалифицированным мигрантам, чтобы обеспечить рабочие места прежде всего своим гражданам.



Елена Соколова