 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Умер хороший русский киноактер, уроженец Казахстана Виктор Проскурин
06:52 01.07.2020

Актер Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни
1 июля 2020

Скончался Заслуженный артист РСФСР, актер театра и кино Виктор Проскурин. Ему было 68 лет. Об его смерти сообщила супруга Ирина Хонда.

"30.06.2020 умер Витюша. Виктор Алексеевич Проскурин. Мой муж. Мой друг. Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть", - написала она в соцсетях.
Виктор Проскурин родился в Казахстане. В 1973 году окончил театральное училище имени Б. Щукина, служил в Театре на Таганке, в Московском театра Ленинского комсомола, театре имени М. Н. Ермоловой.

Известен по таким фильмам, как "Большая перемена", "Пиковая дама", "Жестокий романс", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".

Источник - eadaily.com
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