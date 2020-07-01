Умер хороший русский киноактер, уроженец Казахстана Виктор Проскурин

06:52 01.07.2020

Актер Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни

1 июля 2020



Скончался Заслуженный артист РСФСР, актер театра и кино Виктор Проскурин. Ему было 68 лет. Об его смерти сообщила супруга Ирина Хонда.



"30.06.2020 умер Витюша. Виктор Алексеевич Проскурин. Мой муж. Мой друг. Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть", - написала она в соцсетях.

Виктор Проскурин родился в Казахстане. В 1973 году окончил театральное училище имени Б. Щукина, служил в Театре на Таганке, в Московском театра Ленинского комсомола, театре имени М. Н. Ермоловой.



Известен по таким фильмам, как "Большая перемена", "Пиковая дама", "Жестокий романс", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".