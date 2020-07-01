Главный санврач Алматы Бекшин заразился коронавирусом

13:57 01.07.2020

Заболевание протекает без симптомов.



Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин заразился коронавирусом, передает zakon.kz.



Жандарбек Мухтарович Бекшин в течение недели с момента получения положительного результата теста на КВИ находится на домашнем карантине. Заболевание протекает без симптомов, в легкой форме, состояние здоровья удовлетворительное. Продолжает работу дистанционно, - говорится в сообщении Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы.

Сегодня, 1 июля, стало известно, что заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов вылечился от коронавируса. У него тоже была бессимптомная форма заболевания.