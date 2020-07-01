|Главный санврач Алматы Бекшин заразился коронавирусом
13:57 01.07.2020
Заболевание протекает без симптомов.
Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин заразился коронавирусом, передает zakon.kz.
Жандарбек Мухтарович Бекшин в течение недели с момента получения положительного результата теста на КВИ находится на домашнем карантине. Заболевание протекает без симптомов, в легкой форме, состояние здоровья удовлетворительное. Продолжает работу дистанционно, - говорится в сообщении Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы.
Сегодня, 1 июля, стало известно, что заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов вылечился от коронавируса. У него тоже была бессимптомная форма заболевания.