 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 01.07.2020
23:16  Полиция Сиэтла начала жесткую зачистку "Автономии" Либер-негро-пидаров
16:53  Первый президент республики Узбекистан. 135 – лет Юлдашу Ахунбабаеву, - А.Маннапов
16:48  Международное право как жизнь по "понятиям", - Шоахмад Муталов
16:43  Вышел в свет ученый талмуд: "Роль... уроки Елбасы"
14:03  На поддержку бедующих в забугорье "болашаковцев" из КазБюджета выделено 280 млн тенге. Сироткам на супчик
13:57  Главный санврач Алматы Бекшин заразился коронавирусом
13:55  Предательство элиты оскорбило народ и губит США - Times of Israel

07:08  Бубонная чума. В Западной Монголии ввели карантин (только этого и не хватало)
06:52  Умер хороший русский киноактер, уроженец Казахстана Виктор Проскурин
06:48  Россию ожидает пост-вирусный наплыв мигрантов из ЦентрАзии
06:45  Британские прокуроры вручат "узбекской принцессе" Каримовой документ об изъятии недвижимости, - "МК"
06:43  Удастся ли сохранить культурный бренд Казахстана - реальное двуязычие?
06:41  Скончалась невестка Назарбаева - жена брата Болата
06:35  Самим бы кто помог. Международным банкам развития может не хватить капитала
06:21  Сооронбай Жээнбеков: Нет необходимости вводить режим ЧП
06:16  В Узбе создают Агентство по противодействию коррупции
06:12  Обвинение против Тачи и нежизнеспособность косовского проекта Два варианта, - А.Мезяев
06:08  Гонконгскую оппозицию подвели под суровые статьи, - С.Строкань
05:10  Занданшатар переизбран спикером Монгольского Хурала (Парламента)
00:52  Борьба за власть и деньги: в Киргизии спорят вокруг "иностранных агентов", - Е.Ким
00:40  Организации разъединенных наций. Кризис ВОЗ является частью кризиса ООН, - С.Переслегин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
На поддержку бедующих в забугорье "болашаковцев" из КазБюджета выделено 280 млн тенге. Сироткам на супчик
14:03 01.07.2020

На поддержку "болашаковцев" в период пандемии выделено более 280 млн тенге
В частности, стипендия в размере 66,4 млн тенге выплачена 84 cтипендиатам, завершившим обучение, но вынужденно оставшимся в странах обучения из-за закрытия границ.

28 марта 2020 года были внесены изменения в нормы расходов, типовых договоров на обучение и прохождение стажировки по международной стипендии "Болашак". Тем самым государство оказало поддержку стипендиатам программы в период пандемии СOVID-19, передает zakon.kz.

В частности, стипендия в размере 66,4 млн тенге выплачена 84 cтипендиатам, завершившим обучение, но вынужденно оставшимся в странах обучения из-за закрытия границ и приостановления авиа-сообщений. Из них на сегодняшний день 45 человек вернулось в Казахстан, а оставшиеся 39 человек планируют вернуться в ближайшее время, - сообщили в Центре международных программ.

Как отмечается, 147 стипендиатов, вернувшихся в Казахстан в период пандемии СOVID-19, продолжают обучение в дистанционном формате в Казахстане. Им выплачена стипендия в размере 192,8 млн тенге и оплачен авиаперелет из страны обучения в Казахстан в размере 20,5 млн тенге.

Вместе с тем в Центре отметили, что в целом в период пандемии коронавирусной инфекции расходы были оптимизированы.

Как известно, в связи с пандемией с марта зарубежные вузы, в которых обучаются стипендиаты программы "Болашак", переведены на дистанционный формат обучения.

В целях экономии бюджетных средств Центром международных программ проведены переговоры с вузами по снижению оплаты за обучение стипендиатов. В результате, 343 стипендиатам, обучающимся в 25 учебных заведениях, снижена оплата обучения в размере от 10% до 50%. Экономия бюджетных средств составила 325,1 млн тенге, - говорится в сообщении.
По информации Центра, работа в данном направлении продолжается. Ведутся переговоры с другими вузами с целью получения различных преференций для стипендиатов программы "Болашак", в том числе и сокращение расходов на их обучение в период пандемии CoV-19.

В настоящее время за рубежом находятся 592 стипендиата программы "Болашак".

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1593601380
Новости Казахстана
- Сокращение теневой экономики в 2019 году обеспечило дополнительный доход в бюджет РК в 1,5 трлн тг
- Премьер-Министр РК А. Мамин поручил реализовать масштабный проект "Цифрлық білім" по повышению цифровой грамотности населения
- Парламент завершил пятую сессию VI созыва
- Послание Конституционного Совета Республики Казахстан
- Кадровые перестановки
- О ситуации на финансовом рынке
- Новый локдаун приведет к новым потерям – экономисты
- В Казахстане произошла корректировка предельных тарифов энергопроизводящих организаций
- Нужны ли Казахстану мировые рейтинги вузов?
- Министр здравоохранения Алексей Цой презентовал президенту 10 мер по борьбе с коронавирусом
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  