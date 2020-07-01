Полиция Сиэтла начала жесткую зачистку "Автономии" Либер-негро-пидаров

23:16 01.07.2020

Полиция Сиэтла начала жесткую зачистку "Автономной зоны Капитолийского холма"

1 июля 2020,

Текст: Сергей Гурьянов



Полицейские приступили к зачистке зоны протеста в Сиэтле – так называемой Автономной зоны Капитолийского холма, где, как заявил начальник полиции города Кармен Бэст, участились случаи насилия и беззакония. По данным CNN, в среду утром полиция арестовала 13 человек.



Во вторник мэр Сиэтла Дженни Дуркан объявила, что акция протеста является "незаконным собранием" и за последние 10 дней там произошло большое число стычек с применением огнестрельного оружия между собравшимися криминальными элементами и членами банд. В том числе погибли два чернокожих подростка, несколько человек госпитализировали с ножевыми и огнестрельными ранениями, пишет "Российская газета".



До вторника городские власти сохраняли нейтралитет и неконфронтационный подход, но в итоге приняли решение о зачистке зоны протеста.



"Из-за продолжающегося насилия и проблем с общественной безопасностью в районе парка Восточный участок / Кэл Андерсон мэр Дженни Дюркан издала распоряжение об освобождении этого района. Сегодня утром полиция Сиэтла будет в этом районе, выполняя приказ мэра", – сообщила в ночь на 1 июля полиция Сиэтла.



В полиции уточнили, что все, кто останется в этом районе или вернется в него, подлежат аресту, на то, чтобы покинуть район, стражи порядка отвели восемь минут, создав два коридора для выхода.



На зачистку прибыли несколько сотен полицейских и бойцов национальной гвардии.



"Полицейские на месте происшествия продолжают давать указания, чтобы люди расходились. На данный момент произведено около 10 арестов", – передает РИА "Новости" сообщение полиции.



В заявлении правоохранительных органов говорится, что при разгоне сотрудники будут оснащены дополнительными защитными средствами.



В понедельник сообщалось, что недалеко от захваченной протестующими "Автономной зоны Капитолийского холма" (CHAZ) в Сиэтле произошла стрельба, погиб один человек, еще один был ранен. 20 июня в "Автономной зоне Капитолийского холма" в Сиэтле также произошла стрельба, в результате которой один человек был убит.



Центр Сиэтла оказался под контролем активистов "Антифа". В том числе захвачены здания мэрии и полиции. Территория объявлена "Автономной свободной зоной Капитолийского холма".