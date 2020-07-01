Папаша Миллер раздает российский газ бесплатно. Аттракцион невиданной щедрости/глупости?

00:01 02.07.2020 Иностранные компании нашли способ выкачивания средств из "Газпрома"



Суды против холдинга подталкивают его к пересмотру принципа "бери или плати"



Ольга Соловьева

1.07.2020



Польская газовая компания PGNiG отсудила у "Газпрома" 1,6 миллиарда долларов.



"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG средства по решению суда о пересмотре цен на газ для Польши, сообщила российская компания. "Газпром" обещает обжаловать это решение в суде, но эксперты уверены: его шансы на это минимальны, и в самой компании скорее всего это также понимают. Российский газовый холдинг в последнее время не может похвастаться успехами на европейском рынке: его доля в ЕС снижается, а многомиллиардные проекты вроде "Северного потока – 2" блокируются. Эксперты не исключают, что вслед за Польшей, а ранее – Украиной многие покупатели российского топлива теперь потянутся в суды для пересмотра в свою пользу газовых контрактов с российской компанией.



"Сегодня ООО "Газпром экспорт" перечислило польской компании PGNiG денежные средства, причитающиеся к возврату в связи с решением арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Республику Польша", – сообщили в пресс-службе "Газпром экспорта". Перечисление средств подтвердили и в Варшаве. "С удовлетворением информирую, что получил подтверждение того, что деньги от "Газпром экспорта" уже находятся на нашем счету", – написал в Twitter глава PGNiG Ежи Квечиньский. Позднее он уточнил, что компания получила на счет свыше 1,6 млрд долл.



В конце марта текущего года польская компания заявила о том, что выиграла дело у российского газового экспортера – компании "Газпром" – иск в Стокгольме по так называемому Ямальскому контракту, и теперь польской компании причитаются 6 млрд злотых (около 1,43 млрд долл.). При этом PGNiG обвиняла российскую сторону в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража и грозила обратиться в Еврокомиссию. Российская сторона тогда сообщала, что еще рассматривает решение этого суда и считает преждевременным оценивать сумму будущих выплат.



Сам же Ямальский контракт был заключен в 1996 году сроком до конца 2022 года. Согласно договору, Россия должна была поставлять в Польшу до 10 млрд куб. м газа в год. Однако уже в 2012 году стоимость газа для Польши по этому контракту была снижена на 10%, а в 2015-м PGNiG подала иск в арбитраж о новом снижении стоимости, мотивируя это тем, что цена не соответствует состоянию рынка. Стокгольмский арбитраж по итогу с доводами PGNiG согласился и присудил ей 1,5 млрд долл. компенсации. Очевидно, в российской компании с решением не согласились, так как уже 23 апреля PGNiG заявила, что "Газпром" выставил ей счета за газ на старых условиях, без учета решения суда.



В самом "Газпроме" сообщают, что, несмотря на такой исход, продолжают обжалование в "установленном порядке этого решения арбитражного трибунала". "Перечисление денежных средств не влечет ущерба для позиции "Газпрома" и "Газпром экспорта" в ходе обжалования", – заявляют в российском газовом холдинге.



При этом сообщается, что российская компания 29 мая обжаловала в суде округа Свеа окончательное решение арбитражного трибунала. В PGNiG ранее уже комментировали, что апелляция рассматривает данное дело только с процедурной точки зрения и невозможно изменить решение по существу. В частности, апелляция "Газпрома" не влияет на решения арбитража об изменении формулы цены, которую теперь обе стороны контракта обязаны применять, уверена польская компания.



Заметим, польская компания ранее прямо ссылалась на "эффективный способ" Украины по части взыскания средств с российской стороны. Так, Ковальский приводил в пример украинский "Нафтогаз", который, добиваясь выплаты присужденной ему компенсации в 3 млрд долл., начал преследовать активы "Газпрома" по всей Европе. Польский чиновник считал, что так же, как и украинской компании, польской PGNiG следует получить исполнительный лист и добиться его признания в тех странах, где это удалось сделать и "Нафтогазу".



При этом в Варшаве считали, что в первую очередь следует наложить арест на акции компаний "Северный поток" и "Северный поток – 2" (СП-2). "Это может, в свою очередь, затормозить процесс строительства второй ветки этого газопровода. Во-вторых, необходимо отказаться от каких-либо уступок в отношении "Газпрома" в контексте взыскания тех 6 млрд злотых, которые нам причитаются", – подчеркивали в PGNiG (см. "НГ" от 28.04.20).



"Северный поток – 2" – чуть ли не самый многострадальный проект "Газпрома" в Европе. Трубопровод, который задумывался как альтернатива транзиту через Украину, был встречен в штыки большинством европейских стран, несмотря на то что для них и был задуман. На последних этапах проект был остановлен уже санкциями со стороны США, которые считают европейский рынок перспективным для своего сжиженного природного газа (СПГ).



Расширение санкций США против СП-2 заблокирует около 700 млн евро инвестиций в завершение строительства газопровода, сообщили в среду в операторе проекта – компании Nord Stream 2 AG. "Предложенные со стороны США дополнительные санкции напрямую затронут более 120 компаний из более чем 12 стран Европы", – указали в компании.



Проблемы в Европе уже сказываются на показателях отечественного газового холдинга. Так, только по итогам первого квартала 2020 года "Газпром" поставил в Западную и Центральную Европу почти на 19% меньше газа, чем годом ранее, – менее 40 млрд куб. м. Доля российского трубопроводного газа на рынках ЕС снижается, признавали эксперты московской школы управления "Сколково". "Доля "Газпрома" в поставках основных внешних экспортеров газа в Европу ("Газпром", Норвегия, СПГ, Алжир, Ливия) по итогам четырех месяцев снизилась с 40% в 2019 году до около 35% в текущем", – говорится в обзоре экспертов.



Снижение поставок сказалось и на выручке. По итогам первого квартала чистый убыток "Газпрома" по российскому стандарту бухгалтерской отчетности (РСБУ) превысил 300 млрд руб. против почти 200 млрд руб. чистой прибыли годом ранее. При этом нельзя сказать, что текущее снижение связано только с пандемией коронавируса. По итогам 2019 года, когда пандемии не было и в помине, чистая прибыль компании по РСБУ снизилась примерно на 30% по сравнению с 2018 годом и составила 651 млрд руб. Выручка (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и обязательных платежей) уменьшилась на 8% – до 4,76 трлн руб. (см. "НГ" от 28.06.20). По международному стандарту финансовой отчетности (МСФО) компания показала прибыль в 1,2 трлн руб. против 1,5 трлн руб. в 2018-м.



Перспективы компании также туманны. Та же польская PGNiG прямо указывала, что не будет продлевать договор с российским "Газпромом" после 2022 года, когда истечет действующий контракт. "Я решительно выступаю за то, чтобы с 1 января 2023 года у польских компаний не было никаких договоров с "Газпромом". Это совершенно ненадежный и вызывающий массу вопросов поставщик. Он использует газ исключительно в политических целях", – приводили слова Ковальского польские СМИ. "Польша должна иметь новый стабильный диверсифицированный пакет поставок газа с разных направлений, но ни в коем случае не с российского направления", – подчеркивал польский чиновник.



Впрочем, эксперты "НГ" полны оптимизма. "Периодически ведущим мировым компаниям приходится выкладывать кругленькие суммы. В этом нет ничего оригинального. Полтора миллиарда долларов для "Газпрома" это много или мало? Грубо, это около 100 млрд руб. при чистой прибыли 1,2 трлн руб.", – замечает руководитель аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев. По его мнению, после завершения карантина цены на газ должны вырасти, "и "Газпром" сохранит ведущие позиции на европейском рынке, а также останется одним из основных налогоплательщиков в бюджет".



"Уверенность в восстановлении позиций компании на европейском рынке кроется в идее об убыточности текущих поставок американского СПГ. "Газпром" прогнозирует снижение объема поставок СПГ из США, которые убыточны при текущих низких ценах, и это должно сыграть ключевую роль в ребалансировке рынка", – сообщает эксперт.



Что же касается обжалования решения Стокгольмского суда, то его вероятность минимальна, считают эксперты. "Для​ "Газпрома", по всей видимости, это весьма очевидно", – полагает доцент Российского экономического университета им. Плеханова Олег Чередниченко. Кроме того, как уточняет экономист, сформированная на фоне погодных аномалий и ввиду распространения коронавируса​ конъюнктура​ европейского рынка работает против "продавца", то есть "Газпрома", и тем самым снижает его шансы на победу в споре.



По мнению Чередниченко, появление второго прецедента после "Нафтогаза" об оспаривании в суде контракта также потенциально​ развязывает руки и иным покупателям на оспаривание финансовых​ условий контрактов​ задним числом. Но это, как говорит эксперт, "скорее не ослабление России на внешних рынках как ключевого поставщика голубого топлива, а триггер для скорейшего пересмотра принципа "бери или плати" и иных не соответствующих сегодняшним реалиям формул расчета цены". Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1593637260

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Инфляция в Республике Казахстан за январь-июнь 2020 года составила 4,2%

- Повышение налогов уместно при растущей экономике, а не в кризис - политолог

- Кадровые перестановки

- Необходимости в жестком карантине нет – политолог Ашимбаев

- Мусорное электричество

- Минздрав РК выпустил 10-ую редакцию клинического протокола для лечения пациентов с КВИ

- Ежедневно в Казахстане производится свыше 800 тонн мяса птицы

- О производстве медицинских масок и дезинфицирующих средств

- Казахстанским производителям удобрений сохранили рынок Украины

