Индия и Китай хотят понизить температуру в Гималаях, - В.Скосырев

00:12 02.07.2020

Россия не вмешивается в конфликт двух держав



Владимир Скосырев

01.07.2020



На линии разграничения между Индией и Китаем в районе Ладакх состоялась встреча командиров воинских частей этих стран. По сообщениям из Дели, Индия настаивала на том, чтобы Китай отвел солдат в соответствии с достигнутой ранее договоренностью. В Пекине тоже стремятся уменьшить напряжение. Но обе стороны продолжают перебрасывать подкрепления. Обострение спора играет на руку Вашингтону, который пытается побудить Индию присоединиться к оси государств, которые готовы совместно противостоять амбициям КНР.



Встреча между индийским генералом Хариндером Сингхом и китайским генералом Лю Линем длилась с утра до поздней ночи в минувший вторник. Это был третий раунд их диалога. Судя по тому, что никакого совместного заявления принято не было, переговоры вряд ли можно назвать успешными. Как передает газета Times of India, Индия предлагала, чтобы войска были разведены на 2,5–3 км в долине Галван и других местах, где происходили стычки. Эту операцию стороны должны были верифицировать.



Взаимный отвод частей должен был гарантировать, что кровавые схватки, подобные тем, что вспыхнули 15 июня, когда погибли 20 индийцев и неизвестное число китайцев, больше не повторятся. Вначале в соответствии с договоренностью китайские подразделения отступили, но потом вернулись на прежние позиции. Напряжение снова усилилось. Китайская пресса не публикует столь же подробной информации с места событий. В то же время обе стороны говорят, что стремятся к деэскалации.



Но желают ли ее США? Судя по публикации в New York Times, обострение пограничного спора между двумя азиатскими гигантами играет им на руку. "США и их союзники давно хотели, чтобы Индия оказала им помощь в конфронтации с Китаем. Причем обоснованием служило утверждение, что самая большая демократическая страна в мире должна превратиться в противовес самому большому в мире авторитарному государству. Столкновение на границе, как представляется, будет подталкивать Индию двигаться именно в этом направлении".



Западные дипломаты полагают, что чем больше будет накаляться атмосфера на границе, тем яснее станет, готова и действительно ли собирается Индия вступить в борьбу с возвышающейся державой. В июне Индия подписала крупное соглашение в области обороны с Австралией. Оно позволяет обеим странам использовать военные базы друг друга. Как ожидают, Дели позовет Австралию участвовать в объединенных военно-морских маневрах вместе с США и Японией. А на прошлой неделе ВМС Индии провели совместные маневры с ВМС Японии. Благодаря этому постепенно формируется так называемый Quad – военная ось, включающая США, Австралию, Японию и Индию.



К сожалению, этот конфликт поставил в затруднительное положение российскую дипломатию. Ведь она давно установила стратегические отношения с обеими странами. И в сложившейся ситуации вынуждена, как утверждает газета Sоuth China Morning Post, придерживаться линии невмешательства, не поддерживая ни одну из сторон. На первый взгляд отношения с КНР для Москвы гораздо важнее. Торговый оборот России и Индии в прошлом году составил 11 млрд долл., а России и Китая – 110 млрд. Но Индия – ведущий покупатель российских вооружений. С 2015 по 2019 год на Индию пришлось 25% российского экспорта вооружений.



Индия, как и Китай, приобретают новейшие российские вооружения. Китай уже приобрел комплекс С-400, а Индия подписала контракт на их приобретение. В прессе сообщалось, что в связи с событиями в Гималаях Индия просила Москву ускорить поставку истребителей.



В свете близких связей России с обеими державами Москва, по идее, могла бы сыграть роль посредника в улаживании конфликта. Но она, в отличие от США, даже не пыталась выдвинуть такую инициативу, сославшись на то, что Китай и Индия могут сами между собой договориться.



В беседе с "НГ" доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский отметил: "России нужны добрые отношения и с Китаем, и с Индией. Но, учитывая, что никто не запрашивает услуг посредников, предлагать их она не будет. Что касается российских истребителей, то, насколько мне известно, сроки поставки их никак не связаны с осложнениями на линии контроля в Гималаях. Переговоры об этом должны были состояться в марте, но из-за пандемии были отложены".