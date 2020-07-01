Плюсы и минусы "мигрантских" школ в России, - "НГ"

00:17 02.07.2020

Горожане выстраивают стратегию образования своего ребенка уже с пеленок



Наталья Савицкая

Обозреватель "Независимой газеты"

1.07.2020



Непростая задача на оптимизацию – в какую школу отправить учиться ребенка.

Роспотребнадзор заявляет о стабилизации ситуации с коронавирусом и дает прогноз, что с 1 сентября занятия в школах начнутся в обычном, то есть очном, режиме. А порог какой именно школы в День знаний переступит ваш ребенок? Вопрос непраздный. Видимой сегрегации школ, конечно, нет. Но скрытая тем не менее существует.



С хорошими школами все ясно. Они сообщат о себе по всем каналам связи сами. О них расскажут рейтинги. И туда, как окажется, уже давно поздно записываться. Все места заняты. Проще, если в этой школе уже учится один из ваших детей. С этого года второго ребенка туда возьмут непременно.



Но кроме хороших школ есть и менее успешные. Есть и вовсе проблемные. Попробуем разобраться. Сначала на примере Москвы. Когда-то в заводских окраинах столичного региона получали квартиры москвичи в первом поколении. Люди приезжали из ближайших деревень или других городов. Устраивались работать на завод, обживались на месте, создавали семьи, получали квартиры. С утра до вечера занятые работой, они даже особо и не продумывали жизненный путь своих детей. Со своим бы разобраться! Как правило, дети повторяли судьбу своих родителей – шли в ПТУ или техникумы. Потом работа на заводе или стройке.



Все поменялось в 1990-е. Серьезная миграция началась именно тогда. Окраины стали интенсивно застраиваться. Туда расселяли коммуналки из центра столицы, квартиры там стали покупать люди, заработавшие первый, пусть и небольшой капитал. Причем это были приезжие не только из регионов России. Они рады были уже тому, что закрепились в Москве, и тоже не особо думали о школе. Лишь бы взяли, потому что не у всех еще была тогда постоянная прописка.



В 1992 году появился закон "Об образовании". Он хотя и отменил все статусы и формально уравнял школы, тем не менее заложил основы вариативности. Школы стали очень разными. Да и запросы некоторых родителей возросли. Кому-то надо, чтобы ребенок просто перекантовался в школе – желательно самой ближней к дому... А кто-то из родителей (а это, как правило, коренные москвичи) выстраивал стратегию образования своего ребенка уже с пеленок. И в этом ему помогали родственники или знакомые.



Школы, где учится много детей из неблагополучных семей, местные жители игнорируют. А вот для детей мигрантов из бывших советских республик подобные школы зачастую становятся единственной и последней надеждой. Это так называемые "мигрантские" школы.



Характеристика школы как "мигрантской" отражает точку зрения местного населения, которое считает, что иноэтничных детей в ней слишком много. Кстати, сами же мигранты предпочитают идти в школы, где уже учатся дети их соплеменников. И увеличивают тем самым рост "мигрантских" школ.



По данным Росстата, в 2018 году в Россию въехали из-за рубежа 61,3 тыс. детей в возрасте до 15 лет. В московских школах, согласно исследованию, проводившемуся несколько лет назад, учились десятки тысяч детей иностранцев. 35% опрошенных москвичей в исследовании социологов Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Даниила Александрова, Валерии Иванюшиной и Екатерины Казарцевой указали, что их дети учатся бок о бок с детьми мигрантов. "Этнических" школ – с преобладанием в классах иноэтничных детей – исследователи не обнаружили. Чаще всего в школах учатся дети выходцев из Азербайджана, Армении и Грузии (22,6%). На втором месте по численности – ребята из северокавказских республик РФ: Чечни, Дагестана (11%). Третье место заняли дети жителей Таджикистана, Узбекистана и Киргизии (8,5%).



Школы, работающие с очень разными, в том числе трудными детьми, не укладывающимися в общепринятую социальную норму, социологи называют "школы со сложным социальным контекстом". Другое определение – "устойчиво неуспешные школы". Большинство из этих школ морально устарели. Они строились в 1960–1970-е годы. Однако у них появилось новое предназначение: они помогают социализироваться детям мигрантов. И в этом их особая миссия. Хотя отчасти вынужденная. Ведь они соглашаются брать любых детей, потому что боятся сокращения финансирования. У нас же "деньги следуют за ребенком".



При всей сомнительной репутации у "мигрантских" школ есть очень весомый плюс, считают социологи Жанна Зайончковская, Юлия Флоринская, Дмитрий Полетаев и Ксения Доронина. Они максимально демократичны и никому не отказывают в приеме. И это непростой контингент. Не все говорят по-русски. Некоторых детей необходимо адаптировать к школьной системе, так как до этого они не посещали образовательные учреждения. Ассимиляция иностранцев шла бы быстрее, если бы в школах были программы обучения русскому языку как иностранному, сетуют учителя.



Кстати, неформальная сегрегация школ под влиянием местного населения наблюдается не только в РФ, но и в других странах тоже. Например, в Дании, Нидерландах и Великобритании. Коренные жители там тоже стараются отгородиться от приезжих, и школы идут им навстречу, создавая разнообразные барьеры для мигрантов. Но мигранты избегают жаловаться на такую дискриминацию. Часто они не знают своих прав. Некоторые находятся на нелегальном положении и не хотят лишних контактов с бюрократией.