В Узбе перетасовали руководство госСМИ

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00:30 02.07.2020

Фарход Махмудов стал первым замглавы НТРК, Хайрулла Нуритдинов - главой "Узбекистан 24"

Первым зампредседателя Национальной телерадиокомпании назначен Фарход Махмудов, директором телеканала "Узбекистан 24" - Хайрулла Нуритдинов. Произошли кадровые изменения в исполнительном аппарате Администрации президента.

Фарход Шавкатович Махмудов назначен первым заместителем председатель Национальной телерадиокомпании Узбекистана, сообщило Министерство юстиции в своем Telegram-канале.

С сентября 2019 года он работал заместителем руководителя Администрации президента по вопросам средств массовой информации.

Фарход Махмудов. Фото: УзА.

Фарход Махмудов (1973 г. р.) окончил Ташкентский государственный университет в 1996 году по специальности "журналист". В 2008 году награжден орденом "Мехнат шухрати", в 2018 году получил звание Заслуженного журналиста Узбекистана. С 1995 года работал на разных должностях в Национальной телерадиокомпании, в том числе был главным редактором телеканала "Узбекистан 24". В 2018-2019 годах занимал должность заместителя советника президента по вопросам развития СМИ, духовности и просветительства, культуры, искусства и творческих организаций.

Временно исполнять обязанности замглавы Администрации президента по вопросам СМИ будет Дилноза Мурадовна Зиямухамедова, назначенная заведующей сектором развития СМИ, телевидения и печати исполнительного аппарата Администрации президента. Ранее она работала начальником Центра по вопросам массовых коммуникаций при Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК).

Хайрулла Нуритдинов. Фото: Facebook.

Хайрулла Бокиджонович Нуритдинов, с 21 августа 2017 года работавший первым заместителем председателя Национальной телерадиокомпании, назначен директором телеканала "Узбекистан 24".

В августе 2017 года он несколько дней проработал директором телеканала "Узбекистан 24", но затем не вернулся на пост первого замглавы НТРК.

Хайрулла Нуритдинов (1974 г. р.) в 2006-2017 годах также возглавлял телеканал "Ешлар".

Гуломжон Самадов. Фото: Международный пресс-клуб.

Гуломжон Хурсандович Самадов назначен заведующим сектором по организации освещения мероприятий исполнительного аппарата Администрации президента.

В 2000-2006 годах он работал комментатором, редактором дирекции "Ахборот" в Узтелерадиокомпании, в 2006-2014 годах - репортером информационной программы "Ахборот" телеканала "Узбекистан", в 2015-2016 годах - сотрудником исполнительного комитета Центрального совета Экологического движения, а затем его координатором. В 2016-2017 годах занимал должность начальника отдела ООО "Тошкентагросервис", с 2017 года работает генеральным продюсером Международного пресс-клуба.

Носиржон Джамолиддинович Джураев назначен ведущим консультантом сектора по подготовке аналитических материалов и координации деятельности подразделений исполнительного аппарата Администрации президента. Ранее он работал заведующим сектором развития СМИ, телевидения и печати.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1593639000
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