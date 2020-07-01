Strategist: республиканцы загонят США в дипломатический угол

00:35 02.07.2020 Стратегия проливает свет на взгляды Республиканского исследовательского комитета на мир и место США в нем. Высказанные в ней рекомендации, если им следовать, могли бы толкнуть США к тому, чтобы, отказавшись от конструктивного наследия второй половины XX века, стать пагубной и дестабилизирующей силой в международных делах.



МАКСИМ ИСАЕВ, 29 июня 2020, 14:13 - REGNUM В июне Республиканский исследовательский комитет, в состав которого входят 147 республиканских членов палаты представителей США, обнародовал свою стратегию национальной безопасности. Документ, озаглавленный "Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам", в общих чертах дает описание ряда преимущественно карательных мер политики и "предлагает 130 решений для противодействия самым агрессивным противникам Америки в мире, включая самые жесткие санкции, когда-либо предложенные Конгрессом против Коммунистической партии Китая, России и режима Путина и Ирана", пишет бывший сотрудник министерства иностранных дел и торговли Австралии Коннор Диллин в статье, вышедшей 29 июня в The Strategist.



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Документ не представляет собой официального изложения внешней политики США. Тем не менее если во главе страны будет республиканская администрация, стоит ожидать того, что предложенный комитетом документ так или иначе повлияет на внешнеполитический курс Вашингтона. Помимо прочего документ дает возможность составить представление о мировоззрении значительного числа консерваторов в политике США и о том, как они воспринимают роль своей страны в глобальных делах.



Хотя документ и представлен как "проект обеспечения стабильности миропорядка в XXI веке, во главе которого стоят независимые США и который направлен на сохранение мира", большая его часть посвящена каталогизации новых санкционных режимов и принудительных стратегий, направленных на противников Америки и навязывающих международному сообществу волю Вашингтона.



В нем перечисляется большое число претензий, связанных с промышленным шпионажем и кражей интеллектуальной собственности Китаем, а также обращается внимание на намерение Пекина "эксплуатировать свободный и открытый миропорядок, основанный на правилах, и пытаться изменить международную систему в свою пользу".



В разделе, посвященном России, республиканцы предлагают ввести дополнительные санкции, усилить поддержку партнеров по НАТО и поддержать "продемократическое" движение внутри России. Упор на новых санкциях, скорее всего, не даст каких-либо плодов, а план поддержки "демократических сил", вероятно, приведет к тому, что Москва усилит собственную кампанию ведения "гибридной войны" против США и Запада.



Многое из того, на что указывают авторы документа, прежде всего в части Китая и России, "оправдано", но в нем почти нет места для попыток найти пути сотрудничества и стремления создавать рамки разрешения противоречий, что играет ключевую роль в разрешении новых геополитических вызовов.



Стратегия республиканцев также предлагает пересмотреть систему международных институтов, определяя ряд существенных проблем с международными организациями. Тем не менее высказанное в документе предложение прекратить финансирование ряда учреждений ООН, включая Программу развития ООН, Управление ООН по вопросам разоружения, Программу ООН по населенным пунктам, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, Межправительственную группу экспертов по изменению климата и Рамочную конвенцию ООН об изменении климата, вероятно, создаст брешь в международной институциональной архитектуре.



Стратегия также предлагает создать сообщество демократий в качестве альтернативы ООН, что представляется мерой, направленной прежде всего на противодействие влиянию таких стран, как Китай и Россия, в международных организациях.



Подход, изложенный в стратегии, также явно подрывает роль Государственного департамента в проведении внешней политики. Это ведомство уже и так лишилось в значительной степени своих полномочий при президенте Дональде Трампе. В частности, за первые восемь месяцев правления нынешнего главы Белого дома штат ведомства сократился на 12%. Есть вероятность того, бюджет Госдепа будет в еще большей сокращен на следующий, 2021 год.



На этом авторы документа не останавливаются, предлагая департаменту отказаться от "контроля над некоторыми аспектами внешней политики, которые лучше всего осуществляются другими правительственными учреждениями". Внешнеполитическое ведомство республиканцы считают целесообразным заменить на "новый дипломатический корпус, наполнение которого персоналом производилось с учетом конкретных задач", текучка же кадров между частным сектором и Государственным департаментом, наоборот, поощрялась бы.



Принятие высказанных в этом плане рекомендаций может иметь катастрофические последствия для конструктивной дипломатии США. Риск назначения кандидатов, не имеющих значимого внешнеполитического опыта, на важнейшие дипломатические роли стал очевиден с приходом к власти администрации Трампа. Можно установить прямую связь между "выхолащиванием" дипломатического корпуса США и снижением способности Вашингтона вести переговоры о крайне важных соглашениях о контроле над вооружениями. В этом контексте предложение, скорее всего, лишь ускорит и без того очевидное снижение дипломатической компетенции США.



Еще одним любопытным элементом стратегии является ее стремление поддерживать "международный порядок, основанный на американских ценностях". Авторы стратегии видят в США "лучшую силу добра в мире" и заявляют, что "сила [США] создает больше свободы, процветания и потенциала для людей во всем мире". Заявляя об этом, авторы кажутся не только оторванными от реальности современной демократии США, но и преднамеренно неосведомленными о траектории глобального влияния США при Трампе.



Губительная неспособность администрации Трампа принять эффективные меры как в связи с пандемией COVID-19, так и после событий, последовавших за убийством чернокожего Джорджа Флойда, обнажила не только хронический сбой управления на государственном и федеральном уровнях - настолько, что некоторые отечественные комментаторы назвали США страной, лишившейся государственности, - но и глубокие трещины в сердце американского общества. Также очевидно, что сами основы американской демократии находятся под угрозой изнутри, а честность выборов стоит под вопросом на всех уровнях правительства США.



Кроме того, как утверждала журналистка Энн Аппельбаум, рядовые члены Республиканской партии все чаще соглашаются с "системой альтернативных ценностей", воплощенной правлением Трампа. Идя на этот шаг, они радикально меняют американский политический ландшафт, превращая его во все более произвольную, авторитарную и неподотчетную систему, которая продвигает корыстные интересы и подрывает верховенство закона, способствует нападкам на средства массовой информации, манипулирует разногласиями для политической выгоды и дебатами о государственной политике посредством использования лжи и искажения правды.



Все это окажет фундаментальное влияние на то, как США действуют в глобальном масштабе и как они реализуют собственную программу внешней и стратегической политики. По словам дипломата Ричарда Хааса, "пример, который Соединенные Штаты показывают дома, и имидж, который они проецируют за границу, может либо усилить американскую мощь, либо ослабить ее".



Стратегия проливает свет на взгляды Республиканского исследовательского комитета на мир и место США в нем. Высказанные в ней рекомендации, если им следовать, могли бы толкнуть США к тому, чтобы, отказавшись от конструктивного наследия второй половины XX века, стать пагубной и дестабилизирующей силой в международных делах. Источник - REGNUM

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