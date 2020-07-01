Казахстан остановится в пятницу. Локдаун ударит по экономике, но другого пути нет, - В.Панфилова

00:50 02.07.2020

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

1 июля 2020



Казахстанские власти готовятся с 3 июля ввести режим локдауна. Эпидемическая ситуация катастрофическая – только за минувшие сутки выявлено 1604 новых случая заражения COVID-19. Всего, по данным Министерства здравоохранения Казахстана, в стране 41 055 инфицированных, из них 13 558 выздоровели и 188 человек скончались. Локдаун обернется очень серьезными экономическими проблемами, но без него, похоже, не обойтись.



Всю последнюю неделю в Казахстане коронавирусом ежедневно инфицируются более 1,5 тыс. человек. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в двухдневный срок представить предложения о введении жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в республике в марте–мае 2020 года. По его словам, после отмены карантина 11 мая количество случаев заболевания коронавирусом увеличилось в семь раз. Глава государства признал, что "во многом это связано с недостатками в работе ряда государственных органов". Но и население расслабилось и перестало соблюдать санитарные нормы. Токаев отметил, что в регионах наблюдается острый дефицит больничных коек, медицинских кадров, лекарств и оборудования.



На проблемы Казахстана откликнулась Москва. Российское правительство приняло решение предоставить гуманитарную помощь Казахстану для борьбы с эпидемией, написал в среду Токаев на своей странице в Twitter, выразив благодарность "высшему руководству России за своевременное направление медпрепаратов и лекарств".



Россия поможет Казахстану медикаментами, тест-системами с расходными материалами, а также направит специалистов по разворачиванию инфекционных госпиталей и вирусологических лабораторий. Совместные меры борьбы с распространением COVID-19 обсудили премьер-министры двух стран Михаил Мишустин и Аскар Мамин, сообщила пресс-служба главы кабинета министров Республики Казахстан.



Срок, который Токаев предоставил чиновникам на оценку ситуации и принятие решений, истекает в конце нынешней недели. Новый министр здравоохранения Алексей Цой представил несколько сценариев развития эпидемической ситуации в Казахстане. Министр уверен, что только локдаун может спасти страну от катастрофы. В противном случае каждый день до конца августа в стране будет регистрироваться по 27 тыс. инфицированных, и многим потребуется госпитализация. Для этого правительству придется подготовить до 300 тыс. коек в стационарах. Тогда как, по расчетам Цоя, при объявлении локдауна на две недели ежедневный прирост заболевших составит 7 тыс. человек, на четыре недели – 2,5 тыс. человек. Соответственно потребность в койках сократится в общей сложности до 274 тыс. Алексей Цой предлагает ввести локдаун с 3 июля. Но, как показывает практика, прогнозы Минздрава вызывают у казахстанцев большие сомнения. Последнее слово за госкомиссией. Именно она решит, как начнет жить страна с ближайших дней.



Экономисты уже подсчитывают, какой урон экономике Казахстана нанесет жесткий карантин, решение о введении которого скорее всего примут в верхах. Не избежать новой волны безработицы, первая оставила не у дел около 700 тыс. человек. Причем население уже предупреждено – не рассчитывать на компенсацию 42 500 тенге (около 100 долл.), которые получили в марте-апреле малоимущие или потерявшие работу граждане. Серьезные потери понесет и республиканский бюджет. Экономист Айдар Алибаев считает, что в случае введения жестких мер Казахстан получит от 3 до 4 млн безработных, что составляет почти половину работоспособного населения страны. "Уничтожен на 50–60% малый средний бизнес. Доходы бюджета упадут на 30–40%. Как государство будет справляться с социальными и другими обязательствами, если даже в жирные годы наши чиновники ничего не смогли сделать для развития страны?" – задался вопросом в YouTube-канале "МаксимУм" казахстанский экономист.



Казахстанский политолог Досым Сатпаев главной причиной кризиса во всех сферах назвал бюрократический аппарат. "Реальной властью в стране обладает бюрократический аппарат, который и при Нурсултане Назарбаеве саботировал многие принятые и спущенные сверху программы развития. Этот саботаж продолжается и при Касым-Жомарте Токаеве. У нас уже давно возникло противоречие между громоздкой иерархией управления и более динамичной внешней средой как результат неэффективности классической стратегии управления, которая больше подходит для стабильной и предсказуемой среды, но плохо приспособлена для более динамичных изменений и разного рода чрезвычайных ситуаций. То есть тот бюрократический аппарат, который мы сейчас имеем, априори не приспособлен на быструю реакцию в случае появления форс-мажорных ситуаций и, самое главное, на оперативную эффективную реализацию антикризисных решений", – сказал "НГ" Досым Сатпав. По его мнению, кризисы в Казахстане, вызванные разными внутренними или внешними факторами, будут возникать постоянно. Поэтому отсутствие качественного сценарного планирования, эффективного государственного антикризисного менеджмента на всех уровнях, как показала эпидемия, лишь провоцирует рост протестных настроений. "Выходит, что опасен не только новый коронавирус, но и старый номенклатурный вирус имитации бурной деятельности за государственный (и не только) счет в условиях любой кризисной ситуации", – убежден политолог.



При всем этом Нур-Султан готовится к праздничным мероприятиям – 6 июля жители и гости столицы фейерверками и масштабными гуляниями отпразднуют День города и юбилей Елбасы Нурсултана Назарбаева, которому исполнится 80 лет. Информации о возможной отмене празднеств пока нет.