Америка путается в показаниях талибов. Афганский скандал расколол политиков и спецслужбы США, - С.Строкань

00:51 02.07.2020 Атака на президента США Дональда Трампа, спровоцированная статьей The New York Times о возможном финансировании Москвой операций талибов (Талибан" - запрещено в РФ) против американских военнослужащих в Афганистане, становится все более массированной. Обвиненная в дезинформации газета выступила с новой статьей, якобы раскрывающей схему финансирования талибов российской разведкой. Вероятный демократический кандидат в президенты Джо Байден и демократы в Конгрессе требуют от глав разведывательного сообщества немедленных разъяснений. В этой ситуации в лагере президента теперь обвиняют спецслужбы в утечке информации, а также в отсутствии у них единого мнения о том, платит ли талибам Москва.



Новая публикация The New York Times, взорвавшей в прошлую пятницу информационную бомбу статьей о якобы имевшем место финансировании российской военной разведкой нападений талибов на американских военнослужащих в Афганистане (см. "Ъ" за 29 июня), конкретизирует первоначальную версию о "руке Москвы".



Как следует из второй статьи, спецслужбы США перехватили электронные данные о финансовых переводах с некоего банковского счета, который якобы контролирует российская военная разведка, на некий счет талибов.

Ссылаясь на неназванных экспертов, газета сообщает, что "переводы, скорее всего, были частью программы по вознаграждениям", о которой рассказали в ходе допросов пленные талибы. Напомним, что ранее The New York Times и вслед за ней The Washington Post сообщали, что полученная ими информация основывается на показаниях задержанных боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ).



По данным The New York Times, уже известны имена афганцев, вовлеченных в эту операцию, в том числе "имя человека, который, вероятно, был посредником при распределении средств и который сейчас, вероятно, находится в России". Кроме того, ссылаясь на афганских официальных лиц, The New York Times сообщает, что за последние полгода в Афганистане были задержаны несколько бизнесменов, которые подозреваются в посредничестве между российской разведкой и талибами. В доме одного из них было обнаружено полмиллиона долларов. Впрочем, как и в первой статье, в новой публикации The New York Times не приводится ни одного конкретного имени и во многих случаях признается, что речь идет о предположениях, которые потребуют дальнейшей детализации.



На фоне неутихающего в СМИ скандала версия о возможном преступном бездействии президента Трампа, ценой которого могли быть жизни американских военнослужащих в Афганистане, становится одним из главных предвыборных козырей его вероятного демократического соперника на президентских выборах 3 ноября Джо Байдена.

Отвечая на вопросы журналистов в ходе своей предвыборной кампании в штате Делавэр, господин Байден обвинил действующего президента в попытке скрыть, что же реально происходит в Афганистане и могла ли Москва финансировать операции талибов против военнослужащих США.



По версии Джо Байдена, Дональд Трамп должен был обсудить ситуацию с комитетом начальников штабов вооруженных сил США, а также с российским президентом Владимиром Путиным, однако этого не сделал. В связи с этим Джо Байден пообещал в случае своего избрания говорить с Москвой с позиции силы. "У меня были очень прямые, откровенные беседы с президентом Путиным, когда я был вице-президентом, и это, похоже, одна из причин, по которой он не хочет видеть меня на посту президента США. Он знает, что таких бесед будет больше",- сообщил Джо Байден, пригрозив "пройти весь путь, от Совета Безопасности ООН до применения санкций". Что касается скандала вокруг талибов, то Джо Байден предлагает представителям двух партий в Конгрессе "потребовать от разведывательного сообщества предоставить им факты". Кроме того, после своего официального выдвижения в президенты на съезде Демократической партии, который пройдет в августе в Милуоки (штат Висконсин), он намерен воспользоваться своим правом запросить у Белого дома информацию по этой теме.



Оппоненты Дональда Трампа обвиняют его в неспособности защитить США от России

Между тем демократы в Конгрессе уже потребовали разъяснений от разведывательного сообщества. "Нам нужно услышать информацию от глав спецслужб о том, как они оценивают обвинения, которые были вынесены в публичное пространство, считают ли они эти обвинения правдивыми или ложными",- заявил глава комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф. "Мы ознакомились с точкой зрения Белого дома, теперь нам нужно ознакомиться с точкой зрения разведсообщества",- настаивает лидер демократического большинства в Палате представителей Конгресса США Стени Хойер.



А сенатор-демократ США Боб Менендес предложил внести поправки в оборонный бюджет страны, которые предусматривают санкции против президента РФ Владимира Путина и российских властей за предполагаемый "сговор с талибами". Как следует из предложения сенатора, санкции должны быть введены в случае, если директор национальной разведки США подтвердит, что власти РФ выплачивали вознаграждения боевикам группировки "Талибан". Решение должно вступить в силу не позднее чем через 15 дней после поступления такой информации. В списке санкций - замораживание активов и запрет на въезд в страну, а также запрет на сотрудничество с оборонным и разведывательным сектором России (его, впрочем, и так нет в соответствии с другими прежними Вашингтона). "В Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого",- прокомментировал эту инициативу агентству РИА "Новости" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Сам президент Трамп продолжает настаивать на том, что The New York Times распространяет фейковые новости, чтобы навредить ему и Республиканской партии.

"Секретный источник, наверное, вообще не существует, как и сама эта история. Если дискредитированная газета The New York Times обладает источником, пусть раскроет его. Еще один обман!" - написал Дональд Трамп в среду в Twitter.



Однако объяснения самих сотрудников Белого дома становятся все более противоречивыми. Версия о заказном характере материала в The New York Times удивительным образом уживается с попытками заявить о несогласованных действиях спецслужб, а также о наличии в их рядах "нечистоплотных сотрудников", сливающих конфиденциальную информацию в СМИ. Тем самым косвенно подтверждается, что информация могла не быть фейковой. В ходе брифинга в Белом доме пресс-секретарь президента Кейли Макенэни сокрушалась по поводу того, что ведущие СМИ получают секретную информацию. "Белый дом - это не место для обсуждения секретной информации. Но мы сегодня обсуждаем это в связи с безответственной утечкой информации в The New York Times. Кто захочет сотрудничать с американской разведкой, быть ее источником, если теперь они знают, что будут раскрыты? Какие союзники захотят делиться с нами информацией, зная, что сотрудник разведки может разместить эту информацию на первой полосе крупной американской газеты",- негодовала госпожа Макенэни, обрушившись на "тех чиновников, которые предают доверие граждан США, допуская утечки секретной информации".



Кейли Макенэни признала, что Дональду Трампу все же докладывали о ситуации в Афганистане. Однако она тут же попыталась перевести стрелки на руководство спецслужб.

"Да, его пробрифинговали. Но это не отменяет того факта, что нет консенсуса по этой разведывательной информации, которая должна быть проверена",- оправдывалась пресс-секретарь главы Белого дома. Она сообщила, что "возникшие споры и противоречия выгодны именно России", не уточнив, в чем состоит эта выгода.



В занявшей круговую оборону команде президента Трампа настаивают на том, что достоверной информации о "руке Москвы" в убийстве американских военнослужащих не существует. "Пентагон не имеет данных, которые бы подтвердили обвинения в адрес России в злонамеренных действиях против американских сил в Афганистане",- заявил министр обороны США Марк Эспер.



Дальнейшее развитие скандала будет зависеть от того, какие разъяснения даст разведывательное сообщество и как эти признания будут интерпретированы двумя противоположными лагерями на финальном отрезке президентской гонки.

Газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, сообщает о том, что внутри разведывательного сообщества США уже произошел раскол. В то время как ЦРУ и ряд других спецслужб не сомневаются в "российском следе" в убийстве американцев в Афганистане, с этими выводами не согласно Агентство национальной безопасности США.



Учитывая, что американское присутствие в Афганистане превращается в одну из самых острых тем предвыборной гонки в США, на ее результат может повлиять и развитие ситуации в самой этой стране. Многое будет зависеть от того, как поведут себя талибы и продолжат ли они атаки на контингент США и НАТО.



Понимая, что новое обострение в Афганистане будет играть на руку противникам президента Трампа, госсекретарь Майк Помпео во вторник провел разговор с заместителем главы движения "Талибан" муллой Абдул-Гани Барадаром, призвав талибов выполнять свои обязательства по соглашению 29 февраля с США, "в том числе не совершать атаки на американцев".



Сергей Строкань

"Коммерсантъ" от 01.07.2020, Источник - kommersant.ru

