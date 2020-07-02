 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 02.07.2020
07:53  С аннексией случилась ан-нетсия. США и Израиль продолжают искать приемлемую форму отъема палестинских территорий
07:03  Китай вводит ограничения на работу ряда американских СМИ
07:00  В Турции прошли аресты авторов оскорбительных постов в адрес зятя Эрдогана
06:49  Союзнички: Казахстан уходит от России через телевизор, - "СП"
06:40  Спецпредставитель Трампа сообщил, что план войны с Ираном уже готов
06:28  Каз"реформы". Повышение налогов уместно при растущей экономике, а не в кризис, - Д.Ашимбаев
06:25  "Северный поток - 2" отдаляет Европу от США, - А.Каневский

00:51  Америка путается в показаниях талибов. Афганский скандал расколол политиков и спецслужбы США, - С.Строкань
00:50  Казахстан остановится в пятницу. Локдаун ударит по экономике, но другого пути нет, - В.Панфилова
00:35  Strategist: республиканцы загонят США в дипломатический угол
00:33  Еще раз о стратегии реформ в Узбекистане, или похвальное слово президенту Ш. Мирзиееву, - Б.Мусаев
00:31  Русские американцы: "Наши дети считают нас расистами"
00:30  В Узбе перетасовали руководство госСМИ
00:27  Коронавирус в Кыргызстане. Объявлен набор медсестер и санитарок без образования
00:17  Плюсы и минусы "мигрантских" школ в России, - "НГ"
00:12  Индия и Китай хотят понизить температуру в Гималаях, - В.Скосырев
00:01  Папаша Миллер раздает российский газ бесплатно. Аттракцион невиданной щедрости/глупости?
Среда, 01.07.2020
23:16  Полиция Сиэтла начала жесткую зачистку "Автономии" Либер-негро-пидаров
16:53  Первый президент республики Узбекистан. 135 – лет Юлдашу Ахунбабаеву, - А.Маннапов
16:48  Международное право как жизнь по "понятиям", - Шоахмад Муталов
16:43  Вышел в свет ученый талмуд: "Роль... уроки Елбасы"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Северный поток - 2" отдаляет Европу от США, - А.Каневский
06:25 02.07.2020

АНТОН КАНЕВСКИЙ | 02.07.2020

Трещина между Старым Светом и Новым Светом не затягивается

4 июня в сенат США был внесен новый вариант законопроекта о расширении санкций против европейских компаний, имеющих отношение к строительству газопровода "Северный поток - 2". "Несмотря на избирательную кампанию, процесс принятия законопроекта может быть очень быстрым", – заявил тогдашний американский посол в Германии Ричард Гренелл. По его словам, США намерены если не предотвратить завершение строительства, то помешать вводу газопровода в эксплуатацию.

Отличие нового варианта от предыдущего состоит в том, что если первый законопроект предполагал санкции в отношении компаний, принимающих непосредственное участие в строительстве газопровода, то теперь акцент сделан на структуры, юридически обеспечивающие строительство и страхующие его участников. В частности, законопроект предлагает вводить санкции против страховых компаний, которые работают с судами-трубоукладчиками, а также, что еще более важно, против компаний, которые осуществляют контроль и сертификацию. Однако сертификацию и контроль могут осуществлять только уполномоченные государственные структуры Германии, поскольку газопровод проходит по ее территории и ее территориальным водам.

О том, что новые санкции США могут затронуть немецкие государственные службы, говорится в предназначенном для внутреннего пользования документе Министерства экономики ФРГ, фрагменты которого приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники.

В документе отмечается, что новый законопроект грозит "подставить под санкции административно-технические действия государственных служб на этапах завершения строительства и эксплуатации трубопровода". Подчеркивается также, что это является "совершенным новшеством". В любом случае "новые [американские] предложения о санкциях делают потенциальными мишенями значительно больше немецких и европейских компаний".

Действительно, в отношениях между атлантическими союзниками столь бесцеремонного пренебрежения "старших" (США) интересами "младших" (Германии) еще не было. Представляется, что Вашингтон переходит черту, за которой перенос завершения строительства и начала эксплуатации на неопределенный срок станет для Берлина признанием полной зависимости от Соединенных Штатов.

Полгода назад, после принятия первых санкций против российско-германского газопровода, мы задались вопросом: "Когда лопнет терпение немцев?" Пока что немцы терпят, хотя глава МИД Германии Хайко Маас и заявил: "Санкции, которые сейчас обсуждаются, на наш взгляд, носят экстерриториальный характер, мы их отвергаем".

В Берлине стремятся избежать публичной полемики с Вашингтоном и ведут себя в заявлениях осторожно, но уже появляются признаки того, что вербальными протестами со стороны Германии дело не ограничится. Это показал и отказ Ангелы Меркель от поездки в США на саммит G7, последовавший сразу за объявленными планами введения новых санкций.

Стоит обратить внимание на письменный ответ верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля на запрос депутата Европарламента Эмманюэля Мореля. В ответе указывается, что санкции против действий, разрешенных законодательством ЕС, "неприемлемы и нарушают международное право". Еврокомиссия "готовится принять усиленный санкционный механизм, который повысит устойчивость Европы по отношению к введенным третьими странами экстерриториальным санкциям", говорится в письме Борреля. Подробности не раскрываются.

Пока что перспектива санкционной войны между двумя главными центрами Западного мира пугает и тех и других. Тем не менее ответом Трампа на отказ Меркель приехать стало решение сократить американский воинский контингент в Германии, поскольку немцы-де мало тратят на общие военные усилия, а американцам защищать других не с руки, если эти "другие" предпочитают покупать российский, а не американский газ.

Трещина, возникшая между Старым Светом и Новым Светом, не затягивается.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1593660300
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Инфляция в Республике Казахстан за январь-июнь 2020 года составила 4,2%
- Повышение налогов уместно при растущей экономике, а не в кризис - политолог
- Кадровые перестановки
- Необходимости в жестком карантине нет – политолог Ашимбаев
- Мусорное электричество
- Минздрав РК выпустил 10-ую редакцию клинического протокола для лечения пациентов с КВИ
- Ежедневно в Казахстане производится свыше 800 тонн мяса птицы
- О производстве медицинских масок и дезинфицирующих средств
- Казахстанским производителям удобрений сохранили рынок Украины
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  