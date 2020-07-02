"Северный поток - 2" отдаляет Европу от США, - А.Каневский

06:25 02.07.2020

АНТОН КАНЕВСКИЙ | 02.07.2020



Трещина между Старым Светом и Новым Светом не затягивается



4 июня в сенат США был внесен новый вариант законопроекта о расширении санкций против европейских компаний, имеющих отношение к строительству газопровода "Северный поток - 2". "Несмотря на избирательную кампанию, процесс принятия законопроекта может быть очень быстрым", – заявил тогдашний американский посол в Германии Ричард Гренелл. По его словам, США намерены если не предотвратить завершение строительства, то помешать вводу газопровода в эксплуатацию.



Отличие нового варианта от предыдущего состоит в том, что если первый законопроект предполагал санкции в отношении компаний, принимающих непосредственное участие в строительстве газопровода, то теперь акцент сделан на структуры, юридически обеспечивающие строительство и страхующие его участников. В частности, законопроект предлагает вводить санкции против страховых компаний, которые работают с судами-трубоукладчиками, а также, что еще более важно, против компаний, которые осуществляют контроль и сертификацию. Однако сертификацию и контроль могут осуществлять только уполномоченные государственные структуры Германии, поскольку газопровод проходит по ее территории и ее территориальным водам.



О том, что новые санкции США могут затронуть немецкие государственные службы, говорится в предназначенном для внутреннего пользования документе Министерства экономики ФРГ, фрагменты которого приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники.



В документе отмечается, что новый законопроект грозит "подставить под санкции административно-технические действия государственных служб на этапах завершения строительства и эксплуатации трубопровода". Подчеркивается также, что это является "совершенным новшеством". В любом случае "новые [американские] предложения о санкциях делают потенциальными мишенями значительно больше немецких и европейских компаний".



Действительно, в отношениях между атлантическими союзниками столь бесцеремонного пренебрежения "старших" (США) интересами "младших" (Германии) еще не было. Представляется, что Вашингтон переходит черту, за которой перенос завершения строительства и начала эксплуатации на неопределенный срок станет для Берлина признанием полной зависимости от Соединенных Штатов.



Полгода назад, после принятия первых санкций против российско-германского газопровода, мы задались вопросом: "Когда лопнет терпение немцев?" Пока что немцы терпят, хотя глава МИД Германии Хайко Маас и заявил: "Санкции, которые сейчас обсуждаются, на наш взгляд, носят экстерриториальный характер, мы их отвергаем".



В Берлине стремятся избежать публичной полемики с Вашингтоном и ведут себя в заявлениях осторожно, но уже появляются признаки того, что вербальными протестами со стороны Германии дело не ограничится. Это показал и отказ Ангелы Меркель от поездки в США на саммит G7, последовавший сразу за объявленными планами введения новых санкций.



Стоит обратить внимание на письменный ответ верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля на запрос депутата Европарламента Эмманюэля Мореля. В ответе указывается, что санкции против действий, разрешенных законодательством ЕС, "неприемлемы и нарушают международное право". Еврокомиссия "готовится принять усиленный санкционный механизм, который повысит устойчивость Европы по отношению к введенным третьими странами экстерриториальным санкциям", говорится в письме Борреля. Подробности не раскрываются.



Пока что перспектива санкционной войны между двумя главными центрами Западного мира пугает и тех и других. Тем не менее ответом Трампа на отказ Меркель приехать стало решение сократить американский воинский контингент в Германии, поскольку немцы-де мало тратят на общие военные усилия, а американцам защищать других не с руки, если эти "другие" предпочитают покупать российский, а не американский газ.



Трещина, возникшая между Старым Светом и Новым Светом, не затягивается.