Каз"реформы". Повышение налогов уместно при растущей экономике, а не в кризис, - Д.Ашимбаев

06:28 02.07.2020

Д.Ашимбаев: Вместо того, чтобы сократить ненужные расходы бюджета на вышеперечисленные мной мероприятия, о чем и сам президент говорил неоднократно, дыры пытаются заполнить усилением фискального давления на экономик



Александра Алехова, 2 июля 2020



К августу государство определится, стоит ли ему усилить фискальное давление на экономику.

"При министерстве нацэкономики создана рабочая группа для выработки предложений по совершенствованию налогообложения и повышению доходов бюджета. В ее состав входят представители госорганов, общественных организаций, депутаты парламента, НПП "Атамекен", экономисты", - в середине июня о планируемом повышении ставок НДС и корпоративного подоходного налога говорил первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Как только из столицы стали раздаваться первые звоночки о грядущем повышении налогов, в предпринимательской среде зашумели.

Новость о планируемом дважды в год увеличении акцизных сборов на бензин тоже не осталась без реакции

С одной стороны, бюджет за время кризиса на нефтяном рынке и карантина изрядно потрепало. Но с другой, эти форс-мажорные обстоятельства поставили на колени слишком много отраслей экономики, чтобы добивать оставшихся повышенными налогами

На чьей стороне правда, рассуждает политолог Данияр Ашимбаев.



Расходы есть, денег - нет

- Как думаете, сейчас самое время идти по пути повышения налогов? Или другого варианта у государства нет?

- Любой нормальный экономист, знающий основы экономики и имеющий практический опыт в этой сфере, может сказать, что всегда есть предел максимальной эффективности собираемости налогов. Особенно когда это инструмент для оздоровления экономики.

Но мы видим, что в Казахстане как инструмент для оздоровления экономики собираемость налогов не используется вообще

Она используется для решения проблем бюджета.

Как недавно заявил глава государства, из-за борьбы с коронавирусом бюджет понес гигантские, миллиардные потери. Это заявление вызвало легкое недоумение. А потому пришлось срочно объяснять, что имелось в виду. Но вопросы по поводу стоимости новых больниц, расходования средств в условиях карантина и прочих расходов остались.

Мы видим, что сокращения госрасходов не было. Потом президент обратился к квазигоссектору с просьбой отправить 100% прибыли акционеру, то есть государству. И нацкомпании на эту просьбу практически не отреагировали.

Буквально недавно стало известно, что минкультуры намерено потратить 100 млрд тенге на оцифровку архивов

Специалисты называют эту сумму завышенной минимум раз в 20. Да и вообще не нужны в данный момент такие траты. 500 млн тенге выделено на разработку нового национального бренда. Осенью начнется празднование юбилея Золотой Орды.

То есть вместо того, чтобы сократить ненужные расходы бюджета на вышеперечисленные мной мероприятия, о чем и сам президент говорил неоднократно, дыры пытаются заполнить усилением фискального давления на экономику.



Новые кормушки?

- Но не все потеряли возможности платить налоги, так ведь?

- Ну да, тот же квазигоссектор. Но и там настойчиво говорят о большой нагрузке по кредитам, в связи с чем все деньги уходят туда. Почему-то никто не спрашивает у нацкомпаний, как и зачем они организовали эту задолженность. Поэтому повышение налогов вызвало негативную реакцию и у бизнеса, и у экспертов.

Попытки переложить бессмысленные расходы на плечи бизнеса, который должен сохранить рабочие места и решить социально-экономические проблемы страны, вызывают недоумение

Я уже неоднократно писал, что наша экономическая стратегия ни компетентностью, ни здравомыслием в последние годы не отличается. В этом плане повышение налогов было бы уместным при растущей экономике. Сейчас подобные меры вызывают сомнения, а адекватны ли они?

Нужна долгосрочная экономическая стратегия, а не постоянное метание вправо и влево. Вот когда будут приняты долгосрочные правила игры, можно принимать какие-то решения. Сейчас же это выглядит как единственно возможный вариант латания бюджетных дыр из-за отказа квазигоссектора и банковского лобби помочь государству

Но получится только лишь добить то, что работает.

Идет обсуждение введения очередного утильсбора на сельхозтехнику. Что это повлечет? Увеличение давления на фермерские хозяйства. Далее можно вспомнить про маркировку товаров и другие программы.

Вместо того, чтобы оптимизировать госуправление, вводятся все новые и новые кормушки

Сборы на утилизацию автотехники яркий тому пример. Скандалы были и по поводу рейдерского отъема работающего бизнеса. Понятно, что надо разбираться в каждом отдельном случае, но тенденция-то налицо. Ощущение, что уровень компетенции при принятии решений по экономике в стране оказался ниже плинтуса.



Президент-экономист

- Это неверно президенту докладывают или у нас в составе кабмина закончились специалисты по экономике?

- Большинство министров вполне разбираются в проблематике. Но в основном они генерируют отраслевые проблемы. А здесь вопрос об экономической политике в целом.

Мне видится так: президент понял, что ему не на кого опереться в таких вопросах, поэтому какие-то тезисы пытается генерировать сам. Судя по всему, нет компетентных советников по экономике и в администрации президента. Миннацэкономики – орган больше оперативного управления, нежели планировочного. Вот и возникают ощущения, что за экономику в Казахстане отвечать некому.