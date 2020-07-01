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Спецпредставитель Трампа сообщил, что план войны с Ираном уже готов
06:40 02.07.2020

США пригрозили Ирану вторжением

Спецпредставитель Трампа сообщил, что план войны с Исламской Республикой уже готов
Геннадий Петров
1.07.2020

Дональд Трамп настроен начать войну в случае, если перспектива создания иранского ядерного оружия станет реальной, сказал специальный представитель президента США по Ирану Брайан Хук. Это заявление сделано в особый момент. Совбез ООН начинает обсуждать предложенную США резолюцию о продлении международного эмбарго на торговлю оружием с Ираном. Оно истекает осенью и, как считают в Вашингтоне, является одной из ключевых преград, сдерживающих амбиции иранского режима.

Свое заявление Хук сделал в Израиле. Он приехал на переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, что вызвало недоумение местной прессы. Главное политическое событие Израиля – начинающийся в июле процесс расширения страны за счет Западного берега реки Иордан.

В преддверии этого события Нетаньяху проводит консультации с разными американскими чиновниками. Но Хук по своей должности никак не связан с палестино-израильскими отношениями. Нетаньяху даже счел нужным разъяснить, что для обсуждения иранской ядерной угрозы у него "всегда есть время".

Хук дал интервью израильскому телеканалу 13news, где рассказал о курсе президента США в отношении иранских властей. "Израильтяне, американцы и международное сообщество должны знать, что президент Трамп никогда не позволит им получить ядерное оружие", – сказал он. Хук особо обратил внимание на то, что план войны с Ираном у американского лидера "всегда лежит на столе" и будет задействован, если власти Исламской Республики "перейдут черту".

Спецпредставитель Трампа отказался отвечать на вопрос о событиях в ночь на 26 июня этого года. Тогда к востоку от Тегерана в районе Парчин, где ранее располагался ядерный полигон, произошел взрыв. В этот район Иран недавно не допустил инспекторов МАГАТЭ. Кроме того, взрыв прогремел на электростанции Шираза – города, где в местном университете ведутся разработки в рамках иранской ядерной программы. Кувейтская газета "Аль Джарида" со ссылкой на свои источники утверждает, что по крайней мере взрыв в Парчине произошел из-за действий израильтян или американцев. Якобы с помощью компьютерного вируса был взорван резервуар с техническим газом, используемым для ядерного объекта.

Напомнить о серьезности намерений Трампа Хук решил в момент, когда в Совбезе ООН начинается обсуждение американской резолюции о продлении международного эмбарго на поставку оружия Ирану, которое истекает 18 октября. Во вторник представители стран группы 5+1 (Россия, США, КНР, Франция, Великобритания, Германия), созданной для предотвращения использования иранской ядерной программы в военных целях, обсудили по видеосвязи ситуацию вокруг Исламской Республики. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что его страна выступает за продление эмбарго. Иначе Иран закупит у России новые боевые самолеты, модернизирует свой подводный флот и ракетные войска, то есть обзаведется средствами доставки ядерного оружия. Помпео обвинил иранские власти в том, что они уже нарушают эмбарго, поставляя оружие ближневосточным союзникам. Он говорил о том, что Ирану нельзя давать инструмент для создания нестабильности в регионе хотя бы потому, что это скажется на рынке нефти, нанеся ущерб многим странам, в том числе России и Китаю. Но Помпео никого не убедил.

Представители России, Китая и, что особенно неприятно для США, Великобритании, Германии и Франции высказались за снятие эмбарго. Когда пройдет заседание по американской резолюции, пока не ясно, но после видеоконференции вторника уже очевидно, что на нее будет наложено вето одним из постоянных членов Совбеза.

В Белом доме предусматривали и этот вариант. В вышедшей в мае статье в Wall Street Journal Хук утверждал, что если вето на американскую резолюцию будет наложено, то США попытаются восстановить против Ирана международные санкции на иных правовых основаниях. В частности, будет использовано то, что Тегеран сокращает свои обязательства, взятые в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). США заявят, что трактуют это как выход Ирана из "ядерной сделки". А в случае выхода СВПД предусматривает для Исламской Республики автоматическое восстановление всего ранее действовавшего пакета санкций. В том числе запрета на торговлю оружием. Правда, оппоненты США, включая Россию, ранее уже указывали на небезупречность с правовой точки зрения этой логики.

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с "НГ" отметил, что, хотя заявление Хуга относится сейчас к разряду пропагандистской риторики, не следует сбрасывать со счетов готовность США и Израиля пойти на крайние меры, если перспектива получения Ираном ядерного оружия действительно будет реальной. "Правда, даже если Иран юридически выйдет из СВПД, на следующий день он атомную бомбу не создаст. На это уйдет минимум пять-шесть лет. Так что говорить об этом гипотетическом американском ударе можно только как об отдаленной перспективе", – считает эксперт.

Источник - ng.ru
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