Союзнички: Казахстан уходит от России через телевизор, - "СП"

06:49 02.07.2020 Нур-Султан строит национальное государство, какое место в нем займут русские?

Сергей Аксенов

Материал комментируют:

Владимир Лепехин Максим Вилисов

1 июля 2020



Президент Казахстана (РК) Касым-Жомарт Токаев поблагодарил руководство России за готовность предоставить медикаменты, тесты, а также специалистов-медиков для борьбы с коронавирусом. Обещания были даны 30 июня в ходе беседы глав правительств обеих стран.



Во время пандемии такие отношения между соседями кажутся естественными. Россия помогает многим, от Сербии и Белоруссии до Италии и США. Однако пандемия пройдет, и нашей стране придется сосуществовать с РК дальше. Качество этого сосуществования напрямую зависит от долгосрочной стратегии, реализуемой соседями.



Казахстан, кажется, занят строительством национального государства. Во всяком случае, доля казахской культуры государством постоянно расширяется. В условиях, когда в стране живут представители других, не титульных национальностей, среди которых много русских и русскоязычных, не исключен ментальный конфликт.



Только что запущен новый телеканал "Абай ТВ", посвященный культуре Казахстана. Еще один телеканал - "Аль-Фараби", планируется запустить к осени. Предполагается, что он станет образовательно-просветительской телевизионной платформой для аудитории от 6 до 18 лет. Объясняют это необходимостью дистанционного обучения школьников во время пандемии.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Союзники: Лукашенко предложил Кремлю подумать о большой политике

Союзники: Лукашенко предложил Кремлю подумать о большой политике

Белорусский президент предпринимает последнюю попытку заручиться поддержкой Москвы

Звучит разумно, но нельзя отрицать и того, что новое поколение граждан будет воспитано преимущественно на казахской культуре. Нынешнее руководство, знакомое с принципами интернационализма, однажды неизбежно уйдет. И какая судьба в этом случае может ждать многомиллионное русское население страны?



- Запуск сразу двух новых телеканалов по большому счету никак не скажется на положении русских, - успокоил собеседник "СП". - Там и так каналы на казахском, а у людей либо "тарелки", либо кабельное ТВ.



Я два последних года в Петропавловск ездил (это север Казахстана, 300 км от Омска - авт.), и своими глазами все видел. Открытой дискриминации нет, но на госслужбе, в силовых структурах в основном казахи. Русские в малом и среднем бизнесе. Но многие сваливают. Осталось 3−4 миллиона русских и русскоязычных.



Житель города Кокшетау, это тоже север Казахстана, председатель ОО "Республиканское славянское движение "Лад" Максим Крамаренко отмечает, что русский язык по-прежнему популярен в РК.



- Инициатива открыть два новых канала, которые будут посвящены культуре и просвещению - это хорошо. Но вопрос заключается в том, на каком языке они будут работать?!



"СП": - Судя по названию телеканалов, на казахском…



- Современное законодательство в сфере телерадиовещания ради более широкого внедрения в РК государственного языка устанавливает правило 50 процентов вещания на казахском языке. Но такие законодательные рамки не принесли успеха в освоении населением госязыка, зато привели к росту популярности кабельного и спутникового телевидения. За счет которого сохраняется единое с Россией информационное пространство.



Так, на момент 2014 года такие технологии охватывали 69% городского населения, имеющего хотя бы один телевизор в доме. То есть своим законодательством в свое время Казахстан вытолкнул русскоязычную аудиторию в чужое информационное поле. Если эта ситуация не изменится, то не уверен, что эти каналы будут иметь массовую аудиторию.



Заместитель заведующего кафедры государственной политики МГУ Максим Вилисов, видит недостаток ясности в стратегической линии самой России в отношении Казахстана.



НОВОСТИ СМИ2

- Строительство национального государства в Казахстане началось уже давно. Раньше, чем на Украине или, например, в Белоруссии, что мы сейчас наблюдаем. Но в РК на мой взгляд удачно было произведено конструирование гражданской идентичности. Там даже есть термин "казахстанцы" - то есть граждане Казахстана независимо от этнической принадлежности.



И также была снята языковая проблема. Русский язык имеет официальный статус и большая часть населения, независимо от этнической принадлежности им владеет и более того, пользуется в быту, на госслужбе и т. д. Хотя есть и непонятные тенденции вроде перехода на латиницу и они очевидно будут усугубляться.



К тому же в РК принцип открытых дверей. Те, кто хотел уехать - уже уехали. Россия предоставила для этого возможность. Оставшиеся русскоязычные в целом интегрированы в казахстанское общество. В усилении давления на них руководство Казахстана не заинтересовано, потому что это, как правило, квалифицированные кадры.



Кроме того, клановый баланс среди этнических казахов легче достигается, когда есть представители других национальностей. Тем более русскоязычные наименее проблемные по сравнению с другими национальными меньшинствами. Поэтому о кардинальных изменениях говорить нет повода.



"СП": - Все так, но однажды в РК произойдет смена поколений…



- Россия, к сожалению, пока не сформулировала внятной позиции в отношении постсоветских стран за исключением того, что мы за добрососедство и у нас не политический, а экономический Евразийский союз. В Москве не знают, каким должно быть это пространство через 20−30 лет. Я формулировки такого будущего не встречал.



Поэтому скорее всего никаких кардинальных изменений здесь не произойдет. Россия по-прежнему будет наблюдать за продолжением строительства национального государства в РК. Но если общий баланс интересов не будет нарушаться, то на взаимные отношения это повлиять не должно.



По мнению гендиректора Института ЕАЭС Владимира Лепехина, главная опасность грозит евразийской интеграции не из Нур-Султана или Москвы, а из Вашингтона.



- Это два разных вектора развития евразийской интеграции. Первый носит чисто экономический характер. ЕАЭС - это чисто экономический союз. А вторая линия - работа со СМИ, в том числе на русском языке с русскоязычным населением. И этот вектор активно поддерживается из-за рубежа.



Так, в 2017 году был запущен проект "Настоящее время". Там есть все более популярное азиатское подразделение, редакция которого находится в Праге. Финансирование идет от американского агентства по информации.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина, пойдя по грузинскому пути, превращается в большое казино

Украина, пойдя по грузинскому пути, превращается в большое казино

Верховная Рада готовится превратить "незалежную" в "игровое гетто"

Задача проекта: вещать на русском языке на постсоветские страны. Естественно, речь идет об антироссийском, антирусском, антиправославном контенте. Причем, как только в США начались события BLM, в этом проекте мгновенно всплыли ролики, разжигающие национальную рознь.



Видно, что эти ролики постановочные. Якобы трудовые мигранты из Азии унижаются в России, в Москве. Якобы у нас расизм. Абсолютный экстремизм, но он идет. Учитывая, что это западная линия, которую курируют ведущие демократические структуры, против этого бороться трудно.



"СП": - Хитрые какие американцы…



- А многие в постсоветских республиках даже охотно участвуют в этом, так там хорошее финансирование, рабочие места для местных журналистов и устраивающий национальные элиты контент. Эта информация носит по сути антироссийских характер. Технология эта обкатана в странах Прибалтики.



Начиная с 2014 года, часть СМИ там купили западные концерны, которые начали вещание на русском языке. Местные русскоязычные воспринимали это как "свою" прессу, а она подспудно прошивала мозги в антироссийском ключе. Теперь эта технология тиражируется. Евразийской интеграции такого рода информационные потоки только вредят. Источник - svpressa.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1593661740

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Инфляция в Республике Казахстан за январь-июнь 2020 года составила 4,2%

- Повышение налогов уместно при растущей экономике, а не в кризис - политолог

- Кадровые перестановки

- Необходимости в жестком карантине нет – политолог Ашимбаев

- Мусорное электричество

- Минздрав РК выпустил 10-ую редакцию клинического протокола для лечения пациентов с КВИ

- Ежедневно в Казахстане производится свыше 800 тонн мяса птицы

- О производстве медицинских масок и дезинфицирующих средств

- Казахстанским производителям удобрений сохранили рынок Украины

