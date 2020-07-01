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В Турции прошли аресты авторов оскорбительных постов в адрес зятя Эрдогана
07:00 02.07.2020

1 июля 2020

Прокуратура Стамбула начала расследование по факту оскорбительных комментариев в отношении министра финансов Турции Берата Албайрака и его жены Эсры Албайрак в социальных сетях. Подразделение по борьбе с киберпреступностью в стамбульской полиции определило круг подозреваемых, которые разместили оскорбительные сообщения в адрес главы финансового ведомства, передает сегодня, 1 июля, турецкое государственное информагентство Anadolu.

Согласно информации, в ходе полицейских рейдов по разным адресам в Анталии, Стамбуле, Измире, Кахраманмараше, Манисе и Мерсине задержаны одиннадцать человек.

Отмечается, что в результате своевременных действий сил безопасности пресечено распространение оскорбительного контента в социальных сетях.

"Турецкая полиция продолжит борьбу с преступностью и преступниками в виртуальной среде, как и во всех других областях", - говорится в заявлении правоохранительного ведомства.
Напомним, Берат Албайрак приходится зятем президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Источник - eadaily.com
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