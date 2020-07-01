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Китай вводит ограничения на работу ряда американских СМИ
07:03 02.07.2020

Пекин также требует от Associated Press, United Press International, CBS, National Public Radio в течение семи дней с предоставить письменную информацию о всех сотрудниках.

Китай вводит ограничения на работу ряда американских средств массовой информации на своей территории в качестве ответного шага на действия Вашингтона. Об этом в среду в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает zakon.kz.

В последнее время правительство Соединенных Штатов Америки применило ограничения в отношении работающих на их территории китайских СМИ, - заявил дипломат.
По словам Чжао Лицзяня, в качестве ответной меры китайская сторона вынуждена также ужесточить правила работы ряда американских средств массовой информации, пишет ТАСС.

Китай требует от информационных агентств Associated Press, United Press International, CBS, National Public Radio в течение семи дней с сегодняшнего дня предоставить китайской стороне письменную информацию о всех сотрудниках, работающих на территории КНР, финансах и иной своей деятельности, - заявил представитель внешнеполитического ведомства Китая.
22 июня госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты ужесточают правила работы для четырех китайских средств массовой информации, определив их статус как "иностранные представительства".

Речь идет о Центральном телевидении Китая, агентстве China News Service, газетах "Жэньминь жибао" и Global Times. В соответствии с американским законодательством данные СМИ будут обязаны предоставлять списки своих сотрудников в США, отчитываться о кадровых перестановках, а также регистрировать во внешнеполитическом ведомстве собственность, которой они владеют или берут в аренду.

По оценкам Госдепартамента, данное решение идет в русле определения от 19 февраля иностранными представительствами ряда других китайских СМИ, включая агентство "Синьхуа", телеканал CGTV и Международное радио Китая.

Источник - zakon.kz
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